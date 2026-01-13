Informe anual de estadísticas de la ACS: Hito: tasa de supervivencia a cinco años del 70 % para todos los tipos de cáncer combinados; los mayores avances se observan en los casos de cáncer avanzados y letales.

Este informe marca el 75.º año en que los investigadores de la American Cancer Society han analizado y difundido datos sobre el cáncer para ayudar a mejorar la salud pública.

ATLANTA, 13 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La American Cancer Society (ACS) publicó hoy Estadísticas del cáncer, 2026 (Cancer Statistics), el informe anual de la organización sobre datos y tendencias del cáncer. Los nuevos hallazgos muestran que, por primera vez, la tasa de supervivencia relativa a cinco años para todos los tipos de cáncer combinados alcanzó el 70 % en las personas diagnosticadas entre 2015 y 2021 en los Estados Unidos. Los avances en la supervivencia desde mediados de la década de 1990 son especialmente notables en las personas diagnosticadas con tipos de cáncer de mayor letalidad, como el mieloma (del 32 % al 62 %), el cáncer de hígado (del 7 % al 22 %) y el cáncer de pulmón (del 15 % al 28 %). Estos importantes hallazgos se publican hoy en CA: A Cancer Journal for Clinicians, la revista insignia de la ACS, junto con su publicación complementaria orientada al público, Cancer Facts & Figures 2026 (Datos y estadísticas del cáncer), disponible en cancer.org.

"Siete de cada diez personas ahora sobreviven a su cáncer cinco años o más, frente a solo la mitad a mediados de la década de 1970", afirmó Rebecca Siegel, directora científica sénior de investigación de vigilancia en la American Cancer Society y autora principal del informe. "Esta impresionante victoria es en gran medida el resultado de décadas de investigación sobre el cáncer que brindaron a los médicos clínicos las herramientas para tratar la enfermedad de manera más eficaz, convirtiendo muchos casos de cáncer de una sentencia de muerte en una enfermedad crónica".

Desde su primera publicación en 1951, el informe anual de Estadísticas del Cáncer de la ACS ha sido el estándar de referencia de la investigación de vigilancia del cáncer en los Estados Unidos. Los investigadores de la ACS analizan y difunden datos sobre la ocurrencia del cáncer, incluidos los nuevos casos y las muertes por cáncer del año en curso, para orientar el control del cáncer y mejorar la salud pública. Para el estudio de este año, los investigadores de la ACS recopilaron los hallazgos más recientes sobre la ocurrencia y los resultados del cáncer en la población utilizando datos recolectados por los registros centrales de cáncer (incidencia hasta 2022) y por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (mortalidad hasta 2023).

Se estima que en 2026 en Estados Unidos se producirán aproximadamente 2,114,850 nuevos diagnósticos de cáncer (5,800 por día) y 626,140 personas morirán a causa de esta enfermedad. Aunque la tasa de mortalidad por cáncer ha continuado disminuyendo hasta 2023 (con una reducción total del 34 % desde su punto máximo en 1991 y 4.8 millones de muertes por cáncer evitadas), la incidencia sigue aumentando para muchos tipos de cáncer comunes, incluidos el de seno, próstata, hígado (en las mujeres), melanoma (en las mujeres), cavidad oral, páncreas y cuerpo uterino (endometrio).

"Durante décadas, el gobierno federal ha sido el mayor financiador de la investigación del cáncer, lo que se ha traducido en vidas más largas, incluso para personas con los tipos de cáncer más letales", explicó Shane Jacobson, director ejecutivo de la American Cancer Society y de la American Cancer Society Cancer Action Network (ACS CAN). "Pero ahora, las amenazas a los fondos para la investigación del cáncer y el impacto significativo en el acceso al seguro médico podrían revertir este progreso y frenar futuros avances. No podemos detenernos ahora. Aún queda mucho trabajo por hacer".

Otros aspectos destacados del informe incluyen:

La supervivencia a cinco años ha mejorado de manera notable para el cáncer en etapa distante desde mediados de la década de 1990, duplicándose para todos los tipos de cáncer combinados (del 17 % al 35 %), para el melanoma (del 16 % al 35 %) y para el cáncer de recto (del 8 % al 18 %).





El cáncer de pulmón causará la mayor cantidad de muertes por cáncer en 2026, más que el cáncer colorrectal (que ocupa el segundo lugar) y el cáncer de páncreas (que ocupa el tercer lugar) combinados.





Para tres de cada cuatro personas diagnosticadas con cáncer de pulmón en una etapa avanzada, la supervivencia a cinco años ha aumentado desde mediados de la década de 1990, pasando del 20 % al 37 % para la enfermedad en etapa regional y del 2 % al 10 % para la enfermedad en etapa distante.





Los nativos americanos tienen la mayor mortalidad por cáncer, con tasas de mortalidad de aproximadamente el doble que las de las personas de raza blanca para el cáncer de riñón, hígado, estómago y cuello uterino.

"La falta de acceso a atención del cáncer de alta calidad y los factores socioeconómicos continúan teniendo un rol importante en las persistentes inequidades raciales", afirmó el Dr. Ahmedin Jemal, vicepresidente sénior de investigación en vigilancia, prevención y servicios de salud de la American Cancer Society y autor sénior del informe. "Los esfuerzos deben centrarse en estas áreas para que las intervenciones exitosas y dirigidas de control del cáncer puedan aplicarse de manera más amplia y equitativa a todas las poblaciones".

Un cambio significativo requiere tanto acceso equitativo como un fuerte apoyo a la investigación del cáncer, así como un mayor respaldo a los sobrevivientes de cáncer.

"El tratamiento del cáncer va mucho más allá de la atención médica utilizada para controlar o intentar curar la enfermedad. Con el aumento de las tasas de supervivencia, esto nos lleva a la supervivencia al cáncer, que implica abordar los desafíos físicos, emocionales y financieros que estos pacientes pueden enfrentar", explicó el Dr. William Dahut, director científico de la American Cancer Society. "Nos alienta la cantidad de recursos disponibles para ayudar a los millones de sobrevivientes, junto con sus cuidadores y médicos clínicos, pero serán necesarias más estrategias para garantizar que todas las personas cuenten con el apoyo necesario para tener no solo más días, sino mejores días".

La ACS ha desarrollado guías para los sobrevivientes de cáncer. Estas guías y otra información sobre cómo manejar la atención médica como sobreviviente de cáncer pueden encontrarse aquí.

Otros autores de la ACS que participaron en este estudio incluyen a Tyler Kratzer, Magíster en Salud Pública (MPH), la Dra. Nikita Wagle, y la Dra. Hyuna Sung.

