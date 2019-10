Informe de National Pork Board convoca a la industria porcina a responder a las necesidades de los consumidores hispanos

DES MOINES, Iowa, 2 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un informe de National Pork Board muestra que la preferencia de los latinos de Estados Unidos por la carne de cerdo, así como su creciente poder adquisitivo, los convierten en consumidores vitales para la industria; pero a medida que los hispanos integran en sus vidas elementos de la cultura y estilo de vida estadounidense, su consumo de carne de cerdo disminuye. El nuevo informe, Time to Tango: Latinos are Pork's Future , revela los pasos que los supermercados y empacadores de alimentos deben seguir para conectarse con estos consumidores influyentes, quienes representan la mayor oportunidad de crecimiento para las próximas décadas.

El informe es el más reciente en el programa de investigación Insight to Action, de National Pork Board, y analiza los comportamientos, actitudes y matices culturales claves de los compradores latinos de Estados Unidos. También describe los principales motivadores para los hispanos cuando seleccionan su supermercado preferido y las proteínas que consumen.

"La carne de cerdo está arraigada en la herencia y la cultura latina y es extremadamente relevante para el sector hispano, un sector de rápido crecimiento y gran poder económico", observó José de Jesús, director de mercadeo multicultural de National Pork Board. "La industria porcina debe involucrarlos de manera proactiva y satisfacer mejor sus necesidades; de lo contrario, corremos el riesgo de perder al consumidor latino".

Según el informe, a medida que los consumidores hispanos integran la cultura de los Estados Unidos, el vínculo entre la carne de cerdo y su cultura se debilita. A menudo, no les resulta posible encontrar los cortes de carne que desean para preparar sus platos tradicionales en los supermercados, por lo que adquieren otras proteínas o compran en tiendas especializadas que ofrecen el servicio de realizar los cortes que desean. Casi la mitad (49%) de los latinos no elige a los supermercados convencionales como su tienda favorita, y en su lugar, optan por tiendas especializadas, mercados étnicos y bodegas. El departamento de carne en los supermercados es un factor contribuyente: el 44% de los hispanos opta por comprar la carne fresca en supermercados no convencionales.

Para mantener y aumentar la lealtad entre los consumidores latinos, el informe describe tres motivadores claves que los supermercados y empacadores de alimentos deben tener en cuenta:

Accesibilidad: La mayoría de los consumidores hispanos (79%) compra en compañía de miembros de su familia y buscan tiendas que ofrezcan una experiencia familiar. Más de la mitad busca tiendas que ofrecen cortes especializados. Por lo tanto, la experiencia de compra y el precio deben cumplir con las expectativas de los latinos, y los cortes y preparaciones que desean deben estar más disponibles en las tiendas convencionales.

La mayoría de los consumidores hispanos (79%) compra en compañía de miembros de su familia y buscan tiendas que ofrezcan una experiencia familiar. Más de la mitad busca tiendas que ofrecen cortes especializados. Por lo tanto, la experiencia de compra y el precio deben cumplir con las expectativas de los latinos, y los cortes y preparaciones que desean deben estar más disponibles en las tiendas convencionales. Autenticidad: Las recetas familiares tradicionales son importantes para los consumidores hispanos, pero esas tradiciones varían según el país de origen. Lo que sea relevante para el consumidor cubano o puertorriqueño, puede no serlo para el de México o los países centroamericanos. Dos de cada tres latinos en los Estados Unidos son de origen mexicano y un tercio son de otras nacionalidades. Una estrategia "hiperlocal" es mejor, lo cual no debe limitarse solo al departamento de carne. Tener los cortes adecuados disponibles es clave, pero también es importante ofrecer condimentos, especias e ingredientes necesarios para completar esos platos tradicionales con carne de cerdo.

Las recetas familiares tradicionales son importantes para los consumidores hispanos, pero esas tradiciones varían según el país de origen. Lo que sea relevante para el consumidor cubano o puertorriqueño, puede no serlo para el de México o los países centroamericanos. Dos de cada tres latinos en los Estados Unidos son de origen mexicano y un tercio son de otras nacionalidades. Una estrategia "hiperlocal" es mejor, lo cual no debe limitarse solo al departamento de carne. Tener los cortes adecuados disponibles es clave, pero también es importante ofrecer condimentos, especias e ingredientes necesarios para completar esos platos tradicionales con carne de cerdo. Salud: Casi dos tercios (63%) de los hispanos que no han integrado la cultura de Estados Unidos creen erróneamente que la carne de cerdo no es saludable. La industria debe centrarse en el valor nutricional de cada corte específico, incluida la descripción de las proteínas de la carne cerdo.

"La industria alimentaria está cambiando rápidamente; la previsión y la adaptabilidad son las claves para la supervivencia. Los hispanos de Estados Unidos gastan $95 mil millones al año en productos de consumo envasados y su poder adquisitivo está creciendo", indicó David Newman, productor de carne de cerdo y presidente de National Pork Board. "Ya no es suficiente disponer de un pasillo con productos para latinos u ofrecer un envoltorio en idioma español. Necesitamos analizar cada área de la tienda y asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades de los consumidores hispanos".

El informe es el primero de una serie de informes, artículos y actualizaciones que National Pork Board proporcionará en los próximos meses para ayudar a la industria alimentaria a responder mejor a las necesidades de los consumidores hispanos. National Pork Board también ha desarrollado un kit de herramientas de mercadeo gratuito, que incluye contenido e información para que los supermercados y empacadores de alimentos aprovechen en sus propios canales de comunicación. El informe completo y más información sobre la investigación Insights to Action, de National Pork Board, están disponibles en www.Pork.org/marketing .

Acerca de la investigación

National Pork Board encargó una investigación personalizada a C+R Research y Datassential. Los estudios personalizados multifacéticos incluyeron una variedad de metodologías cualitativas que incluyeron grupos focales, entrevistas detalladas, observaciones mientras estaban de compras o cenando, al igual que una encuesta a más de 11,000 consumidores, incluidos más de 2,000 consumidores hispanos, y entrevistas en parejas a operadores de servicios de alimentos, datos volumétricos y datos de servicios de alimentos sindicados para obtener una visión exhaustiva y profunda de las necesidades, ofertas, consideraciones y motivaciones que impactan las decisiones gastronómicas hispanas.

Acerca de National Pork Board

National Pork Board tiene la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones, información para el consumidor y proyectos de promoción financiados por Pork Checkoff y de comunicarse con los productores de carne porcina y con el público. El fondo Pork Checkoff tiene como fin financiar programas publicitarios a nivel nacional y estatal de información al consumidor, de mercadeo para los sectores minoristas y de servicios de alimentos, de promoción a la exportación, de mejora del producto, ciencia y tecnología, salud porcina, seguridad porcina y administración del medio ambiente. Durante las últimas cinco décadas, la industria porcina de los Estados Unidos ha cumplido su compromiso con la producción sostenible y ha logrado avances significativos en la reducción del impacto ambiental de la cría de cerdos. Mediante un fondo Pork Checkoff legislado a nivel nacional, los productores de carne porcina invierten $0.40 por cada $100 vendidos. Los importadores de los productos porcinos contribuyen con una cantidad similar basados en una fórmula específica. Para obtener información sobre los programas financiados por Checkoff, los productores de carne de cerdo pueden llamar a Pork Checkoff Service Center al (800) 456-7675 o visitar www.pork.org

