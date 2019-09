Informe del Health Research Institute de PwC muestra que los determinantes sociales de la salud socavan el avance de la medicina moderna

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El aumento de las enfermedades causadas por nuestros comportamientos y los determinantes sociales de la salud amenazan con asfixiar los presupuestos tanto en países ricos como en países pobres, al tiempo que inhiben el poder de la medicina moderna para mejorar vidas. El nuevo informe de PwC, titulado "Se requiere acción: la urgencia del abordaje de los determinantes sociales de la salud" subraya por qué las partes interesadas en el cuidado de la salud tienen que actuar ahora.

Los determinantes sociales de la salud—o los factores sociales, económicos y medioambientales de donde vivimos y trabajamos, como aislamiento social, desigualdad económica, contaminación y desiertos alimentarios—impiden que demasiadas personas de todo el mundo puedan hacer elecciones saludables. Y el impacto no se puede ignorar: PwC estima que para el año 2025, muchos países tendrán tasas de obesidad/sobrepeso superiores al 68 por ciento de la población. Mediante la inversión temprana en estrategias de determinantes sociales que ayuden a las personas en aspectos como vivienda, ejercicios, apoyo con la salud mental y la capacidad de permitirse medicamentos, los gobiernos y los sistemas de salud ahorrarán dinero a largo plazo y mejorarán los resultados en la esfera de la salud.

"Los tratamientos médicos innovadores son inefectivos si las personas no cuentan con apoyo social y acceso a recursos de fácil acceso que les ayuden a mantenerse saludables", dijo Kelly Barnes, líder para el Sector de Salud en Estados Unidos y el Mundo de PwC. "Esto no es opcional; las organizaciones gubernamentales y dedicadas al cuidado de la salud que no adopten acciones respecto a los determinantes sociales gastarán más y más dinero, solo para ver un declive en el estado de la salud".

Los resultados del informe sugieren oportunidades para que los gobiernos y los sistemas de cuidado de la salud aborden los determinantes sociales de la salud mediante la intervención temprana, para prevenir o detener el avance de enfermedades crónicas, especialmente en lo que se refiere a obesidad y diabetes.

Cómo tomar la iniciativa respecto a los determinantes sociales de la salud: cinco pasos para emprender acciones audaces

PwC ha identificado cinco pasos para ayudar a las partes interesadas a desarrollar estrategias para los determinantes sociales de la salud:

Crear voluntad colectiva. Son muchas las partes interesadas en el cuidado de la salud que no están hablando acerca de los determinantes sociales, ya que solo el 43 por ciento de los encuestados a través de una encuesta global de consumidores llevada a cabo por el Health Research Institute de PwC en junio de 2019 dijo que su médico alguna vez había traído a colación el tema con ellos. Otros trabajadores del sistema de la salud, como enfermeros, farmacéuticos y nutricionistas, están hablando acerca de esto a un nivel mucho más bajo, lo cual resalta la oportunidad para que los trabajadores del cuidado de la salud participen de forma más amplia. Un convocante puede ayudar a unir asociados en todo el sistema mediante la demostración de los beneficios a largo plazo que la prevención de más enfermedades representa para cada parte interesada. Desarrollar un marco de trabajo que permita a los asociados trabajar hacia objetivos comunes. Luego que hayan terminado el arduo trabajo de crear coaliciones, los asociados deben superar los desafíos diarios relacionados con la fusión de lugares de trabajo muy dispares con misiones, incentivos y perspectivas diferentes. Los consumidores esperan que la atención esté mejor integrada para conseguir una experiencia fluida; aproximadamente un tercio de los consumidores encuestados a través de una encuesta global de consumidores de HRI en 2019 indicaron que existía la oportunidad para una mejor conexión del cuidado de la salud y los servicios sociales. Generar perspectivas de datos para tomar decisiones bien fundadas. También se puede hacer uso de análisis predictivos para considerar tanto el comportamiento individual como el comportamiento de las poblaciones. Muchos consumidores consideran que para alcanzar un cambio se requiere un cierto grado de responsabilidad individual, pero el 47% de los encuestados en la encuesta global de consumidores HRI 2019 de PwC señalaron que los proveedores de cuidado de la salud no están compartiendo predicciones acerca de cuáles servicios de cuidados de la salud estos pacientes pudieran necesitar en el futuro teniendo en cuenta sus historias clínicas. Incluso si las personas encuentran la motivación, a menudo carecen de la información o las herramientas para prevenir padecimientos crónicos. Lograr la participación de la comunidad y ser reflejo de ella. Los determinantes sociales de las estrategias para la salud deben fundamentarse en la forma en que las personas viven y trabajan. Aunque el 56 por ciento de los encuestados por la encuesta de consumidores de HRI indicaron que usan o piensan usar su teléfono inteligente como apoyo para su salud, la tecnología solo puede funcionar si los miembros de la comunidad que se espera que usen la tecnología la adoptan y confían en ella. Los comerciantes minoristas, proveedores de tecnología, trabajadores de la salud en el hogar y educadores podrían proporcionar nuevas rutas para lograr la participación de los consumidores. Medir y redesplegar. En la región occidental de Sídney, una coalición dedicada a la prevención de la diabetes entre la población de su región estableció objetivos medibles, como la reducción del peso y de los niveles de HbA1C en la población. Luego comenzaron a desarrollar un registro de la diabetes para ayudar a medir cuáles intervenciones funcionaban y para dar seguimiento a las tendencias de los costos. Un informe de evaluación anual al final del año y un plan para el año siguiente ayudaron a refinar aún más su estrategia y sus inversiones.

"Los líderes en los determinantes sociales de la salud han establecido coaliciones, aprovechado el potencial de los datos y los análisis predictivos e identificado dónde las inversiones tempranas en una intervención pueden tener un enorme impacto sobre la salud y las vidas de las personas", señaló Kelly Barnes de PwC. "No podemos subestimar el efecto transformador que puede tener esta acción, no solo sobre los sistemas de salud y los gobiernos, sino también sobre los años de vida saludable que podemos dar a más personas en todo el mundo".

Para conocer más acerca del nuevo informe de PwC, "Se requiere acción: la urgencia del abordaje de los determinantes sociales de la salud", descargue el informe en http://pwc.com/sdoh.

