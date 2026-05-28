Infosys et Roland-Garros enrichissent l'expérience digitale des fans grâce à l'IA et prolongent leur partenariat jusqu'en 2031

PARIS, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), leader mondial du conseil et des services technologiques « AI-first », en partenariat avec Roland-Garros, annonce une nouvelle génération d'expériences digitales alimentées par l'IA pour les fans de tennis, qui feront leurs débuts à Roland-Garros 2026. À cette occasion, Infosys et Roland-Garros annoncent également la prolongation de leur partenariat dans le domaine de l'IA et de l'innovation digitale jusqu'en 2031, réaffirmant leur volonté commune de transformer l'expérience du tennis grâce à des technologies de pointe et des expériences alimentées par l'IA à destination des fans, des entraîneurs, des joueurs et des médias.

S'appuyant sur Infosys Topaz, une offre « AI-first » basée sur des technologies d'IA générative et agentique, ces nouvelles expériences visent à enrichir la manière dont les fans, les entraîneurs, les joueurs et les médias interagissent avec le sport. Pour les fans, elles offrent des expériences plus intuitives, immersives et riches en insights pour suivre le tennis en direct. En complément de plateformes existantes telles que Match Centre, AI-Assisted Journalism et l'Infosys 3D Art Museum, ces nouveautés apportent des analyses enrichies en temps réel, des interfaces conversationnelles, des interactions personnalisées sur site et des outils de narration assistée par l'IA pour les équipes médias.

Parmi les nouvelles innovations de cette édition 2026 :

Rolly - AI StatsBot: disponible sur le site web et l'application mobile de Roland-Garros, Rolly dépasse les simples réponses statistiques ou réglementaires pour offrir des analyses approfondies des matchs et de leur contexte. Grâce à l'accès aux données en direct et historiques depuis 2013, les fans peuvent explorer scores, statistiques et dynamiques de jeu via des interactions naturelles et quasi en temps réel.

disponible sur le site web et l'application mobile de Roland-Garros, Rolly dépasse les simples réponses statistiques ou réglementaires pour offrir des analyses approfondies des matchs et de leur contexte. Grâce à l'accès aux données en direct et historiques depuis 2013, les fans peuvent explorer scores, statistiques et dynamiques de jeu via des interactions naturelles et quasi en temps réel. Rally – robot humanoïde : les fans pourront découvrir Rally, un robot humanoïde avancé alimenté par l'IA, conçu pour enrichir l'expérience sur site. Doté de capacités avancées en audio et en computer vision, Rally propose des interactions personnalisées, notamment la capture de souvenirs via le mode Selfie, des prédictions ludiques inspirées du tennis grâce au mode « Serve Me a Fortune » ou encore « Ask Rally », une expérience conversationnelle interactive fournissant des insights de match en direct adaptés au style de jeu des joueurs, alimentés par les données temps réel de Roland-Garros. Le robot fonctionne selon des principes stricts d'IA responsable afin de garantir des interactions sécurisées et centrées sur l'univers du tennis, et s'impose ainsi comme une attraction phare de l'Infosys Fan Zone.

les fans pourront découvrir Rally, un robot humanoïde avancé alimenté par l'IA, conçu pour enrichir l'expérience sur site. Doté de capacités avancées en audio et en computer vision, Rally propose des interactions personnalisées, notamment la capture de souvenirs via le mode Selfie, des prédictions ludiques inspirées du tennis grâce au mode « Serve Me a Fortune » ou encore « Ask Rally », une expérience conversationnelle interactive fournissant des insights de match en direct adaptés au style de jeu des joueurs, alimentés par les données temps réel de Roland-Garros. Le robot fonctionne selon des principes stricts d'IA responsable afin de garantir des interactions sécurisées et centrées sur l'univers du tennis, et s'impose ainsi comme une attraction phare de l'Infosys Fan Zone. Momentum : cette fonctionnalité offre une représentation visuelle claire de l'évolution d'un match en temps réel. Elle met en évidence les bascules de momentum, les changements de set et les moments clés du score, permettant aux fans de suivre intuitivement le rythme et les tournants du match au fil du jeu.

Plusieurs plateformes existantes font également leur retour avec des améliorations significatives :

AI Commentary : désormais disponible en français, afin d'améliorer l'accessibilité pour les audiences locales, tout en réduisant la latence et en optimisant la diffusion des commentaires de match en temps réel.

désormais disponible en français, afin d'améliorer l'accessibilité pour les audiences locales, tout en réduisant la latence et en optimisant la diffusion des commentaires de match en temps réel. Excitement Rating : enrichi d'un nouvel indicateur simplifié « Exciting », permettant aux fans d'identifier rapidement les matchs les plus intenses en direct.

enrichi d'un nouvel indicateur simplifié « Exciting », permettant aux fans d'identifier rapidement les matchs les plus intenses en direct. AI-Assisted Journalism Portal : désormais doté d'options de personnalisation avancées, d'outils d'édition d'images améliorés et de nouveaux modèles d'infographies plug-and-play, afin de permettre aux médias et aux parties prenantes du tournoi de créer du contenu plus rapidement et avec davantage de flexibilité.

Au-delà de ces innovations, Infosys poursuit sa collaboration avec l'Association Fête le mur (FLM), partenaire caritatif de la FFT, afin de soutenir des initiatives éducatives s'appuyant sur la technologie en faveur de jeunes issus de milieux défavorisés à Paris. FLM et Infosys collaborent au développement de modules pédagogiques autour du tennis via Infosys Springboard, une plateforme d'apprentissage numérique conçue pour favoriser le développement des compétences, l'inclusion numérique et l'impact social. En complément, 60 jeunes âgés de 11 à 17 ans issus de quartiers défavorisés auront l'opportunité de visiter Roland-Garros et de participer à des ateliers dédiés à l'IA et aux technologies. Animés par des experts d'Infosys, ces ateliers auront pour objectif d'inspirer la prochaine génération grâce à une découverte concrète des compétences numériques et de l'innovation.

Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis, déclare : « Notre partenariat de longue date avec Infosys continue de repousser les limites de la manière dont Roland-Garros interagit avec son public. En associant l'héritage du tournoi aux technologies d'IA les plus avancées, nous créons des expériences plus riches et plus inclusives, qui résonnent auprès des fans présents sur site comme partout dans le monde, tout en restant fidèles à l'esprit du jeu. »

Sumit Virmani, Global Chief Marketing Officer, Infosys, ajoute : « Alors que l'IA transforme la manière dont les fans vivent les événements sportifs en direct, l'enjeu consiste désormais à transformer les données en expériences profondément engageantes. À Roland-Garros, nous exploitons l'IA pour aller au-delà de la simple présentation d'informations de match, en permettant aux fans de ressentir en temps réel le momentum, le contexte et l'émotion du jeu. Ces innovations illustrent notre engagement à construire des écosystèmes digitaux intelligents et centrés sur l'humain, capables d'enrichir l'engagement à grande échelle. »

About Roland-Garros

For sports lovers as well as the general public, Roland-Garros is an unmissable event. In 2025, Roland-Garros welcomed 687,249 spectators (a record) and was broadcast in 220 territories around the world, confirming its status as a global sporting event of the highest importance. Organized by the French Tennis Federation, Roland-Garros is the only Grand Slam tournament played on clay—one of the oldest and most prestigious surfaces in the history of tennis.

About Infosys

Infosys is a global leader in AI–first business consulting and technology services. Over 325,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses, and communities. As navigators of enterprise transformation, we enable businesses in 63 countries to unlock AI value at scale. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we accelerate business transformation through our AI-first value framework, deep domain expertise, and our unique ability to orchestrate innovations from our AI-native partner ecosystem. Infosys is counted among the world's Top 100 brands committed to being a well-governed, environmentally sustainable partner for our clients where deep talent expertise, in an inclusive workplace, help them navigate their next.

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Safe Harbor

Certain statements in this release concerning our future growth prospects, or our future financial or operating performance, are forward-looking statements intended to qualify for the 'safe harbor' under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results or outcomes to differ materially from those in such forward-looking statements. The risks and uncertainties relating to these statements include, but are not limited to, risks and uncertainties regarding the execution of our business strategy, increased competition for talent, our ability to attract and retain personnel, increase in wages, investments to reskill our employees, our ability to effectively implement a hybrid work model, economic uncertainties and geo-political situations, technological disruptions and innovations such as artificial intelligence ("AI"), generative AI, the complex and evolving regulatory landscape including immigration regulation changes, our ESG vision, our capital allocation policy and expectations concerning our market position, future operations, margins, profitability, liquidity, capital resources, our corporate actions including acquisitions, and cybersecurity matters. Important factors that may cause actual results or outcomes to differ from those implied by the forward-looking statements are discussed in more detail in our US Securities and Exchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended March 31, 2025. These filings are available at www.sec.gov. Infosys may, from time to time, make additional written and oral forward-looking statements, including statements contained in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission and our reports to shareholders. The Company does not undertake to update any forward-looking statements that may be made from time to time by or on behalf of the Company unless it is required by law.

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