Infosys Finacle alimentera le système international de gestion de trésorerie de Santander UK

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, Santander lancera un portail interbancaire de gestion de trésorerie, en vue de fournir à sa clientèle d'entreprises une solution entièrement intégrée, forte de services de gestion de trésorerie robustes et sécurisés, accessibles sur le dispositif de leur choix. Cela fournira plus d'options de personnalisation et la capacité de rapidement lancer de nouvelles innovations de produits pour les clients. Santander passera par l'offre numérique éprouvée de Finacle - qui comprend la Banque en ligne, le Pôle omnicanal, la Solution de paiement et la Solution de gestion des liquidités Finacle -, pour atteindre cet objectif et mieux allez au-devant de ses clients.

Faits saillants

Grâce à Finacle, Santander UK pourra renforcer ses services multicanaux de gestion de trésorerie, de prévision de trésorerie et de paiement

La solution de gestion des liquidités (Liquidity Management Solution, ou LMS) de Finacle permettra d'établir des rapports multi-banques et des capacités de gestion de trésorerie, dont le balayage, l'équilibrage cible et la mise en commun notionnelle

La suite de solutions Finacle fournira une vue agrégée des soldes client sur plusieurs comptes et une vue des liquidités sur l'ensemble du groupe bancaire mondial Santander

La façon dont l'offre est conçue permettra d'accélérer plus avant les innovations en matière de paiement et de gérer les changements de façon simple et sur demande

En outre, les trésoriers d'entreprise auront la possibilité de concevoir des structures de liquidité pour atteindre le niveau requis de visibilité et de contrôle des fonds. Les API ouvertes permettront également aux entreprises d'intégrer les services de gestion de trésorerie dans leurs propres solutions de PRE

La suite de solutions Finacle sera disponible dans un environnement hébergé sur le cloud permettant une commercialisation rapide, améliorant l'infrastructure sous-jacente et offrant une plus grande efficacité et une plus grande évolutivité

Sanat Rao, le directeur des activités commerciales et responsable mondial d'Infosys Finacle, a déclaré : « Les clients des services bancaires aux entreprises du monde entier basculent de façon croissante leurs activités vers le numérique et leurs exigences en matière bancaire gagnent en complexité. Le choix de Santander UK d'entreprendre ce programme de transformation témoigne de l'attachement de la banque à renforcer la satisfaction de ses clients, tout en se modernisant en perspective de l'avenir. Santander UK profitera des solutions de bout en bout éprouvées de Finacle et de sa vaste expérience en matière de mise en œuvre, dans 100 pays. »

Bart Timmermans, le responsable Global Transaction Banking (GTB) chez Santander UK, a déclaré : « Grâce aux solutions Finacle, Santander fournira à sa clientèle d'entreprises un guichet unique pour mieux gérer leurs flux de trésorerie interbancaires commerciaux mondiaux de façon pratique et sécurisée. Cela constitue une part importante de la stratégie de canaux relative aux transactions bancaires mondiales de UK, pour aider la banque à se préparer à passer au service d'une clientèle d'entreprises disposant de capacités numériques. »

À propos de Santander UK

Santander UK est un prestataire de services financiers au Royaume-Uni, offrant une vaste gamme de produits et de services financiers aux particuliers et aux entreprises. La société a instauré une véritable concurrence au Royaume-Uni, grâce à ses produits innovants pour les détaillants et à son modèle de banque relationnelle pour les PME britanniques. Au 31 mars 2018, la banque comptait 19 500 employés. Elle est au service d'environ 14 millions de clients actifs, à travers un réseau national d'agences, des services bancaires téléphoniques, mobiles et en ligne et de 64 centres d'affaires régionaux. Santander UK est soumis au contrôle de la Financial Conduct Authority (FCA) et de la Prudential Regulation Authority (PRA) au Royaume-Uni. Les clients de Santander UK plc sont couverts par le Financial Services Compensation Scheme (FSCS, Régime d'indemnisation des services financiers) au Royaume-Uni.

Banco Santander (SAN SM, STD US et BNC LN) est une banque de détail et commerciale de premier plan, fondée en 1857 et basée en Espagne. Elle détient des parts de marché significatives dans dix pays clés en Europe et dans les Amériques et constitue la plus grande banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière. Fin 2017, Banco Santander comptait 986 milliards d'euros de fonds de clientèle (dépôts et fonds communs de placement), 133 millions de clients, 13 700 agences et 200 000 employés. Banco Santander a réalisé des bénéfices imputables de 6 619 millions d'euros en 2017, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente.

À propos de Finacle

Finacle est la principale suite de solutions bancaires numériques du secteur d'EdgeVerve Systems, une filiale entièrement détenue par Infosys. Finacle aide les institutions financières traditionnelles et nouvelles à basculer véritablement vers le numérique sans perturber l'expérience client, à jouir d'un écosystème plus large, à assurer des échanges reposant sur la compréhension et une automatisation généralisée. Aujourd'hui, les banques de plus de 100 pays font confiance à Finacle pour gérer plus d'un milliard de clients et 1,3 milliard de comptes. Les solutions Finacle satisfont les besoins des institutions financières en matière de noyau bancaire, de banque omnicanal, de paiements, de trésorerie, d'origination, de gestion des liquidités, de finance islamique, de gestion de fortune, d'analyse, d'intelligence artificielle et de chaîne de blocs, pour assurer l'excellence commerciale. L'évaluation des 1 250 premières banques du monde révèle que les établissements équipés de la solution Finacle Core Banking bénéficient, en moyenne, d'un coefficient d'exploitation inférieur de 7,2 % par rapport aux autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.finacle.com.

