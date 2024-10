Infosys und das Handelsblatt Research Institute bringen den ersten KI-gestützten Trend-Report auf den Markt, um innovatives Storytelling zu fördern

Einsatz generativer KI-Fähigkeiten von Infosys Topaz vereinfacht der breiten Öffentlichkeit den Zugang und die Nutzung komplexer globaler Wirtschafts- und Finanzberichte.

DÜSSELDORF und BANGALORE, Indien , 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE:INFY) (BSE:INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und das Handelsblatt Research Institute (HRI), ein unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut unter dem Dach der Handelsblatt Media Group in Deutschland, veröffentlichen ihren ersten gemeinsamen Trend-Report. Der Bericht mit dem Titel „AI Trend Report: How AI is Transforming Industries" (AI Trend Report: Wie KI Industrien verändert) nutzt Infosys Topaz, ein KI-First-Angebot mit generativen KI-Technologien. Der Report bietet eine detaillierte Analyse möglicher Anwendungsszenarien von künstlicher Intelligenz (KI) in ausgewählten Branchen. Die generative KI-Lösung, auf deren Basis der Report aufbaut, ermöglicht es den Lesern, mit den Inhalten zu interagieren und ihn sie Anforderungen entsprechend anzupassen.

Infosys und das Handelsblatt Research Institute veröffentlichen den ersten KI-gestützten Trend-Report, um innovativen Storytellings zu fördern

IDer Trend-Bericht beleuchtet KI aus zwei Perspektiven: zum einen aus der Sicht der allgemeinen wirtschaftlichen Auswirkungen, zum anderen aus der Perspektive spezifischer Anwendungen in Branchen wie Einzelhandel, Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Logistik. Darüber hinaus analysiert er die potenzielle Rolle von künstlicher Intelligenz in der Fertigung. Anstelle herkömmlicher, nicht editierbarer PDFs sind Anwender in der Lage, die KI-gestützte Online-Ausgabe des Berichts mit einer Vielzahl von Optionen anpassen. Dazu gehören unter anderem interaktive Grafiken, inhaltliche Zusammenfassungen, Text-Kürzungen basierend auf einer gewünschten Lesezeit, die Umwandlung in Audio oder Übersetzung ins Englische. Nutzer können über ein individuelles Dashboard auf diese Optionen zugreifen.

Dies ist der erste Bericht, der aus der strategischen Zusammenarbeit zwischen Infosys und HRI hervorgegangen ist. Er kombiniert die Design- und Projektmanagement-Expertise von Wongdoody, Infosys' Human-Experience-Agentur, sowie die technische Expertise des Infosys AI & Analytics-Teams.

HRI hat in den letzten Jahren das digitale Storytelling seiner Berichte konsequent neu definiert. Durch die Zusammenarbeit mit Infosys verschiebt HRI nun die Grenzen der digitalen Informationsverbreitung weiter und gewährleistet, dass der HRI-Trendbericht auf eine ansprechende und zugängliche Weise präsentiert wird. Die Berichte sind für ihre intelligenten und zuverlässigen wissenschaftlichen Analysen bekannt und dienen als Quelle für Wirtschafts- und Finanzinformationen.

Dr. Jan Kleibrink, Managing Director, Handelsblatt Research Institute: „Bei unseren Publikationen geht es darum, komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge und die Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen einer breiten Leserschaft zu präsentieren. Die Zusammenarbeit mit Infosys als unserem KI- und digitalen Innovationspartner ermöglicht es uns, diesen Ansatz konsequent in den digitalen Raum zu übertragen. KI-basierte Funktionen wie Text-to-Speech oder die Zusammenfassung von Schlüsselthemen heben unsere digitalen Storytelling-Fähigkeiten auf ein neues Niveau."

Ashiss Kumar Dash, EVP & Global Head – Sustainability, Services, Utilities, Resources and Energy, Infosys, erläutert: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt Research Institute. Gemeinsam läuten wir eine neue Ära ein, indem wir komplexe Wirtschafts- und Finanzberichte zugänglicher und einfacher zu konsumieren machen. Durch den Einsatz unserer generativen KI-Fähigkeiten via Infosys Topaz eröffnet diese Zusammenarbeit einzigartige Möglichkeiten, um Inhalte zu erstellen und zu vermarkten. Gleichzeitig sind hochwertige und personalisierte Inhalte möglich, auf deren Basis Lesern Recherchen auf neuartige Weise anzupassen, zusammenzufassen und mit ihnen zu interagieren. Sie unterstreicht unser Engagement, innovatives digitales Storytelling voranzutreiben, das informiert und inspiriert."

About the Handelsblatt Research Institute

The Handelsblatt Research Institute (HRI) is an independent research institute under the umbrella of the Handelsblatt Media Group. It produces scientific studies on behalf of clients such as companies, financial investors, associations, foundations and government agencies. It combines the scientific expertise of its 20-strong team of economists, social and natural scientists, information scientists and historians with journalistic expertise in the preparation of the results. It works together with a network of partners and specialists. The Handelsblatt Research Institute also offers desk research, competition analyses and market research.

About Infosys

Infosys is a global leader in next-generation digital services and consulting. Over 300,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses and communities. We enable clients in more than 56 countries to navigate their digital transformation. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we expertly steer clients, as they navigate their digital transformation powered by cloud and AI. We enable them with an AI-first core, empower the business with agile digital at scale and drive continuous improvement with always-on learning through the transfer of digital skills, expertise, and ideas from our innovation ecosystem. We are deeply committed to being a well-governed, environmentally sustainable organization where diverse talent thrives in an inclusive workplace.

Visit www.infosys.com to see how Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) can help your enterprise navigate your next.

