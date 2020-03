Infosys Wingspan ermöglicht Mitarbeitern von Siemens ein vollkommen neues Lernerlebnis

- Die unternehmensweite Einführung der Talent Transformation Platform der nächsten Generation bietet 385.000 Mitarbeitern in 200 Ländern neue Lernmöglichkeiten

MÜNCHEN und BANGALORE, Indien, 12. März 2020 /PRNewswire/ -- Siemens setzt künftig auf Wingspan von Infosys (NYSE: INFY), einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation. Die „Digital Learning and Talent Transformation Platform" wird unternehmensweit eingesetzt und ermöglicht den Mitarbeitern ein personalisiertes Lernerlebnis, unter anderem können sie über zahlreiche nützliche Features ihre Fortschritte und Erfolge verfolgen.

Siemens vollzieht aktuell die digitale Transformation und schaffte es in den vergangenen zehn Jahren unter die zehn größten Software-Unternehmen weltweit. Um diese Position zu erhalten und weiter auszubauen sowie Kunden langfristig erfolgreich zu unterstützen, setzt Siemens verstärkt auf neue digitale Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Internet of Things (IoT), Automatisierung, Cyber Security oder additive Fertigung. Um die Mitarbeiter entsprechend weiter- und auszubilden, nutzt Siemens künftig eine hocheffektive und leicht zugängliche Learning Experience Platform – diese basiert auf dem bereits bestehenden Ökosystem für Lerntechnologien, vereinfacht diese aber signifikant.

Infosys Wingspan ist eine cloud-basierte „Digital Learning and Talent Transformation Platform" mit zahlreichen Funktionen, unter anderem ist der mobile Zugriff möglich, damit Mitarbeiter überall und jederzeit die Lerninhalte nutzen können. Die Plattform durchsucht darüber hinaus mithilfe von KI verschiedene Lernkonzepte wie Themenspinnen, Navigatoren und personalisierte Webseiten – auf diese Weise erhält jeder Mitarbeiter ein eigenes leistungsstarkes und personalisiertes Interface. Die Plattform – von Siemens genannt My Learning World – bündelt Lerninhalte über zahlreiche interne und externe Quellen hinweg und schöpft dabei die Potenziale der bereits getätigten Investitionen in bestehende Systeme aus.

Pravin Rao, Chief Operating Officer and Whole-time Director of the Board, Infosys: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Siemens das Lernerlebnis der Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Um im Wettbewerb der digitalen Disruption zu bestehen sowie die digitale Transformation erfolgreich umzusetzen, benötigen Unternehmen eine effektive Mitarbeiterweiterentwicklung. Wingspan – eine leistungsfähige Open-Source, Stack-basierte Plattform – bietet den Mitarbeitern von Siemens ein innovatives Lernerlebnis, das neue Branchenstandards setzen wird."

Thomas Leubner, Chief Learning Officer, Siemens AG: „Die Digitalisierung ist das Herz unserer künftigen Strategie. Mit Infosys haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der uns dabei unterstützt, die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter mit My Learning World weiter zu verbessern – eine wichtige Kooperation für Siemens und wir freuen uns, unseren Spezialisten neue Lernmöglichkeiten bieten zu können."

Über Infosys

Infosys ist einer der weltweit führenden Anbieter von digitalen Services und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation. Das Unternehmen ermöglicht Kunden in 45 Ländern, ihre digitale Transformation zu realisieren. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung im Management von Systemen und Abläufen in globalen Unternehmen steuern wir unsere Kunden kompetent durch ihre digitale Reise. Das gelingt uns, indem wir KI-gestützte Technologien einsetzen, die die Veränderungen maßgeblich unterstützen. Darüber hinaus liefern wir unseren Kunden skalierbare, agile digitale Technologien, die zu bislang nicht erreichten Leistungsniveaus und Kundenzufriedenheit führen. Unsere Agenda des lebenslangen Lernens lässt kontinuierliche Verbesserungen entstehen, die aus dem Aufbau und dem Austausch digitaler Fähigkeiten, von Fachwissen und den Ideen, die aus unserem Innovations-Ökosystem heraus, generiert werden.

Besuchen Sie www.infosys.com, um herauszufinden, wie Infosys (NYSE: INFY) Ihr Unternehmen unterstützen kann. Navigate your next.

