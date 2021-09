Infotecs virtualise ViPNet VPN via un conteneur Docker pour PLCnext Control de Phoenix Contact

BERLIN, 14 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Infotecs GmbH, le principal fournisseur international de produits de sécurité informatique de Berlin, fournit sa solution de cryptage pour PLCnext Control de Phoenix Contact. Avec elle, Infotecs virtualise son module de cryptage via un conteneur Docker directement sur le contrôleur.

Les exploitants de systèmes de fabrication industrielle distribués intègrent de plus en plus de machines et de systèmes dans leur infrastructure informatique. Cela est nécessaire pour contrôler et surveiller en permanence les flux de production et pour enregistrer les statistiques pertinentes. La connexion des systèmes de production aux réseaux IP pose un défi technique. Dans le domaine industriel, ces systèmes deviennent de plus en plus la cible de cyberattaques. La production décentralisée est un problème sérieux qui nécessite une solution de sécurité éprouvée.

Avec sa technologie PLCnext, Phoenix Contact a créé une condition préalable au fonctionnement en toute sécurité des machines et des installations. Cela est possible, entre autres, grâce à une solution VPN (réseau privé virtuel) d'Infotecs GmbH. Le fournisseur de logiciels la déploie directement sur le contrôleur et crée ainsi un cryptage sécurisé de bout en bout. Par conséquent, les données machine confidentielles transférées des systèmes et du réseau connecté vers un système de contrôle SCADA sont protégées contre tout accès non autorisé. La technologie PLCnext permet une intégration facile dans une infrastructure OT existante.

« La solution ViPNet VPN d'Infotecs, virtualisée via un conteneur Docker, est maintenant disponible pour PLCnext Control de Phoenix Contact. Le déploiement de ViPNet VPN sur ces appareils protège le transfert de données au sein des environnements de production jusqu'au point terminal et crée ainsi un prérequis pour un accès sécurisé de télémaintenance aux systèmes et applications industriels sensibles. ViPNet VPN est disponible en tant que solution sur site ou dans le nuage », déclare Josef Waclaw, PDG d'Infotecs.

La commande PLCnext AXC F 2152 fait partie de l'écosystème PLCnext de Phoenix Contact. La commande combine la robustesse et la sécurité d'un SPS classique avec l'ouverture et la flexibilité du monde des appareils intelligents. Avec la technologie PLCnext, Phoenix Contact répond aux défis du monde IIoT et simplifie les solutions de commande existantes. Cette solution transforme l'automatisation à mesure que les frontières disparaissent et que de nouvelles possibilités d'automatisation industrielle émergent.

