Infraestrutura: IA para Gestão de Risco Canteiro de Obra

Criada no Vale do Silício, a Graymatics oferta mais de 100 aplicações de software com IA, Machine Learning e Big Data Analytics em vídeo para Smart Infrastructure.

SÃO PAULO, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, o uso de drones na Construção Civil é uma prática comum e tem se tornado cada vez mais acessível com a disponibilidade de drones mais avançados e de fácil manuseio. Drones, quando associados com inteligência artificial (IA) para analisar dados, são uma ferramenta valiosa para aumentar a eficiência, reduzir custos e garantir a qualidade do trabalho realizado. Por exemplo, drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores de mapeamento laser podem capturar dados detalhados sobre o terreno e o projeto de construção. Estes dados, se processados por algoritmos de machine learning e data analytics podem produzir modelos tridimensionais precisos sobre o progresso da obra, a qualidade do trabalho e identificar possíveis problemas estruturais.

Solução da Graymatics evita acidentes no canteiro de obras

E, se você pensa que este tipo de solução não existe ainda no Brasil, está enganado. No início de 2023 chegou ao Brasil uma empresa criada no Vale do Silício que oferece este tipo de solução, com mais de 100 aplicações de software com IA, Machine Learning e Big Data Analytics em vídeo para Smart Infrastructure. Estamos falando da Graymatics , uma das principais empresas de processamento cognitivo multimídia do mundo, que fornece soluções para edifícios inteligentes usando câmeras instaladas em edifícios ou câmeras de drones para capturar imagens e dados em tempo real.

Já é possível monitorar em tempo real a ocupação de espaços, o uso de energia e indicadores de desempenho, segurança do edifício - com alertas para atividades suspeitas e detecção de ameaças. "Na área de aplicação de IA para infraestrutura, temos uma solução que permite a comparação entre o projeto na planta e a execução na prática na Construção Civil. Certamente isso ajudaria a prevenir catástrofes como pontes que colapsam por terem sido mal construídas, ou mesmo ajudaria na manutenção de cidades de forma inteligente, afinal existe o desgaste de uso", explica Eduardo Vargas, Business Development Manager da Graymatics para o Brasil.

"Cada vez mais a IA entra para este segmento e se adotada pode zerar acidentes no canteiro de obra. Isso porque com IA é possível garantir o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nos procedimentos de segurança no canteiro. No Brasil, a cada 49 segundos, ocorre uma acidente de trabalho, de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho da Secretaria Especial do Trabalho. Isso pode ser completamente modificado com o uso de IA", complementa.

Segundo o executivo, outra preocupação comum é a segurança e acaba sendo muito relevante um equipamento que monitora os ambientes dentro das instalações. A solução é 24x7 e permite resultados superiores de segurança se comparado à vigilância tradicional. Oferece controle de acesso e gestão de funcionários autorizados, entradas e saídas de estacionamentos, alertas de fumaça e/ou incêndios, além de enviar alertas de segurança contra ações suspeitas.

Sobre a Graymatics

A Graymatics é uma empresa líder em processamento de multimídia cognitiva. Por meio das melhores e mais completas tecnologias de IA, extrai insights aprofundados e permite soluções a partir da base instalada de câmeras CCTV. Fundada no Vale do Silício, com sede em Singapura, Graymatics está presente em 15 países, incluindo EUA, Reino Unido, Índia e Chile. Fornece soluções baseadas em IA por vídeo para vários setores, incluindo segurança e vigilância, transporte inteligente, marketing digital, comércio eletrônico, telecomunicações e Internet das Coisas. Sua cartela de clientes é composta por grandes fábricas de infraestrutura, manufatura e setor público, dentre eles Development Bank of Singapore, Fujitsu, Samsung, Hitachi, LG, Dentsu, Flipkart e Globe.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2063018/Graymatics_Smart_Infrastructure.jpg

FONTE Graymatics

SOURCE Graymatics