Infrastructure Masons annonce la formation de l'accord climatique iMasons réunissant plus de 70 entreprises sur la réduction des émissions de carbone dans l'infrastructure numérique mondiale

MONACO, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- Infrastructure Masons (iMasons), une association professionnelle à but non lucratif, a réuni une coopérative historique de plus de 70 entreprises pour réduire le carbone dans les matériaux, les produits et l'énergie des infrastructures numériques. Le Accord iMasons sur le climat (ICA) a été créé par les dirigeants du Conseil consultatif iMasons. L'ICA comprend les sociétés hyperscale AWS, Google, Meta et Microsoft, qui représentent certains des plus grands portefeuilles d'infrastructures numériques au monde, et plus de 40 fournisseurs de centres de données de colocation, sociétés de produits, de services et d'investissement qui financent, établissent et exploitent la fondation et dirigent la chaîne d'approvisionnement.

« Nous avons créé iMasons pour unir les bâtisseurs de l'ère numérique », a déclaré Dean Nelson, président et fondateur d'Infrastructure Masons. « L'ICA représente une collaboration sans précédent entre les principales entreprises d'infrastructure numérique afin d'accélérer notre parcours vers la carboneutralité. Aujourd'hui, nous unissons nos forces pour unir les efforts de ces entreprises afin de réaliser des progrès significatifs et durables vers cet objectif. »

Les membres du Conseil consultatif iMasons se sont réunis le 2 février 2022 pour décider d'une chose qu'ils pourraient faire ensemble en tant qu'industrie pour lutter contre les changements climatiques. L'ICA est né de cette rencontre.

« AWS s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2040, et nous sommes sur la bonne voie pour alimenter nos activités avec 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2025, soit cinq ans de plus que notre objectif initial », a déclaré Eric Wilcox, Vice-président, Ingénierie de conception des centres de données chez Amazon Web Services. « Nous ne pouvons pas y arriver seuls et nous avons hâte de travailler avec d'autres entreprises avant-gardistes pour décarboniser. Nous sommes heureux de nous joindre à iMasons pour réduire les émissions de carbone provenant de l'infrastructure numérique. »

À l'heure actuelle, il n'existe aucun système ou mécanisme d'étiquetage universel pour mesurer le carbone incorporé pendant la durée de vie des matériaux utilisés pour construire les installations de centres de données ou les produits qui les constituent.

« Nous avons égalé 100 % de notre consommation mondiale d'électricité avec les énergies renouvelables depuis 2017, et nous travaillons maintenant de fonctionner avec une énergie sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le cadre de notre objectif d'atteindre la carboneutralité dans l'ensemble de nos activités et de notre chaîne de valeur d'ici 2030 », a déclaré Joe Kava, vice-président, Centres de données chez Google. « Nous sommes heureux de contribuer à la création d'une norme ouverte pour réduire le carbone incorporé dans les centres de données, et de travailler avec les fabricants d'équipements pour améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie. »

Il est essentiel que l'industrie adopte une norme ouverte pour rendre compte de la teneur en carbone des matériaux et produits des centres de données, de l'intensité en carbone dans la consommation d'énergie et d'un modèle de maturité pour rendre compte des progrès des participants.

« La conception, la construction et l'exploitation de centres de données efficaces et à faibles émissions sont au cœur de nos engagements en matière de développement durable chez Meta », a déclaré Rachel Peterson, vice-présidente de l'infrastructure chez Meta. « Nous nous sommes fixé l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité dans l'ensemble de notre chaîne de valeur en 2030. Et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec iMasons et d'autres intervenants de l'industrie pour trouver des solutions novatrices qui réduiront nos émissions et notre impact sur l'environnement et qui nous aideront tous à atteindre nos objectifs en matière de développement durable. »

La prochaine étape de l'Accord iMasons sur le climat consiste à identifier et à établir un organe de gouvernance indépendant chargé d'adopter ou d'élaborer une méthodologie normalisée pour mesurer le carbone dans l'infrastructure numérique et assurer la transparence. Les travaux de cet organisme influenceront les décisions d'achat fondées sur le marché afin de pousser l'industrie à la neutralité carbone comme première étape vers l'atteinte de la carboneutralité planétaire.

« L'un des principaux sujets de discussion à la COP26 était de savoir comment le manque de mesures fiables et cohérentes entrave les progrès sur la voie de la carboneutralité. Nous savons également que, même si de nombreuses entreprises déploient de gros efforts pour améliorer leur empreinte carbone, les émissions de portée 3 demeurent les plus difficiles à contrôler et à réduire. » déclare Christian Belady, vice-président et ingénieur émérite - Développement avancé des centre de données chez Microsoft. « Nous sommes ravis de soutenir une initiative aussi précieuse pour aider à apporter à la fois la mesure et la transparence à l'industrie des centres de données. »

La collaboration est essentielle pour obtenir les résultats des engagements de chacune des sociétés de l'ICA et veiller à ce que la somme soit supérieure aux parties. Visitez imasons.org/climateaccord pour plus de renseignements sur la façon d'adhérer à l'Accord iMasons sur le climat.

À propos d'Infrastructure Masons

Infrastructure Masons (iMasons) est une association professionnelle à but non lucratif des dirigeants de l'industrie technologique et du monde des affaires, représentant plus de 150 milliards de dollars en projets infrastructurels dans plus de 130 pays. L'organisation est dirigée par un conseil consultatif composé de dirigeants à l'échelle mondiale qui gèrent certains des plus importants portefeuilles d'infrastructures numériques au monde. La vision d'iMasons est d'unir les bâtisseurs de l'ère numérique en permettant aux membres à l'échelle mondiale de se connecter, de croître et de donner en retour. Les membres se départissent de leur entreprise et se connectent en tant qu'individus. iMasons a quatre priorités stratégiques pour l'industrie : accroître la sensibilisation, améliorer les opportunités d'éducation, promouvoir la diversité et l'inclusion et inspirer la durabilité grâce à un engagement profond des membres. Consultez le site Internet à l'adresse imasons.org ou LinkedIn.

