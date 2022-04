Ingresos de LTI para el año fiscal 2022 por USD 2.100 millones, crecimiento del 25,9 % en el cuarto trimestre del año fiscal 22, ingresos en USD con aumento del 27,5 % interanual

MUMBAI, India, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (código BSE: 540005) (NSE: LTI), una compañía global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy sus resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2022 (Q4 FY22) y del año fiscal 2022 completo (FY22).

Q4 FY22

En dólares estadounidenses:

Ingresos por USD 570,4 millones ; crecimiento del 3,1 % intertrimestral y del 27,5 % interanual

; crecimiento del Crecimiento de ingresos en moneda constante del 3.6 % intertrimestral y del 29,0 % interanual

En rupias indias:

Ingresos de INR 43.016 millones ; crecimiento del 4,0 % intertrimestral y del 31,6 % interanual

; crecimiento del Ingresos netos de INR 6.375 millones; crecimiento del 4,1 % intertrimestral y del 16,8 % interanual

Año fiscal 2022

En dólares estadounidenses:

Ingresos por USD 2.102,5 millones ; crecimiento del 25,9 % interanual

; crecimiento del Crecimiento de ingresos en moneda constante del 25,8 % interanual

En rupias indias:

Ingresos de INR 156.687 millones ; crecimiento del 26,7 % interanual

; crecimiento del Ingresos netos de INR 22.985 millones; crecimiento neto de los ingresos del 18,6 % interanual

Retorno de capital

Dividendos finales de INR 30 por acción ; relación de pago de dividendos del 41,9 % para el año

; relación de pago de dividendos del para el año ROE del 28,5% para el año

"Nos complace superar el hito de ingresos de USD 2.000 millones con un crecimiento récord del 26 % en el año fiscal 2022, el más sólido desde que cotizamos en bolsa. Nuestro crecimiento se ha basado de manera amplia en verticales, líneas de servicio, bases de clientes y geografías. El año ha visto las mayores aperturas de nuevos clientes y adiciones netas de número de empleados.

En el cuarto trimestre del año fiscal 2022 ganamos cuatro grandes negocios con un nuevo valor de contrato total (TCV) neto de más de USD 80 millones. Nuestro flujo de negocios sigue siendo sólido y nos mantenemos confiados de mantener el crecimiento líder de la industria durante el próximo año".

- Sanjay Jalona, director ejecutivo y director administrativo

Logros en negocios recientes

- Seleccionada por una compañía de servicios financieros Global Fortune 500 para una intervención en servicios administrados de extremo a extremo que involucra transformación, gobernanza y apoyo para software intermedio y datos como parte de su función tecnológica global.

- Una corporación Global Fortune 500, proveedora líder de calificaciones, referencias, analítica y datos financieros, eligió a LTI como su principal socia para una intervención que involucra servicios digitales y de datos para integrar sus plataformas de información con su reciente adquisición.

- Seleccionada por una compañía de bienes de consumo Global Fortune 500 como socia estratégica para el trabajo en datos y analítica para transformar y obtener conocimientos de sus actividades empresariales más esenciales de fabricación, cadena de suministro, marketing y creación de un centro de metadatos.

- Contratada por un organismo gubernamental clave en el ámbito de la salud pública para desarrollar una infraestructura de ecosistema y tecnología que ofrezca, almacene y mejore el acceso a los datos públicos relevantes y apoye los programas de seguros de salud públicos.

- Seleccionada por una gran compañía de metales y minería para una intervención en servicios administrados por ERP que involucra módulos empresariales esenciales como gestión del transporte, tecnología, participación de clientes y proveedores en todas sus entidades legales y más de 40 unidades operativas.

- Seleccionada por un proveedor de seguros de propiedades y accidentes con sede en Norteamérica para integrar sistemas centrales y datos financieros para múltiples líneas de negocio de varias subsidiarias en un depósito de datos corporativos centralizado.

- Un importante proveedor de atención médica en Oriente Medio eligió a LTI, a través de su alianza estratégica con un líder regional, para obtener apoyo en su centro de operaciones de seguridad y red.

- Un gran banco eligió a LTI para modernizar su sitio web a fin de cubrir todos los aspectos de una experiencia digital, alojamiento en la nube y mantenimiento.

- Una empresa global de servicios financieros en Europa eligió a LTI para subcontratar su mesa de servicio al cliente y crear un espacio de trabajo digital para sus empleados.

- Seleccionada por una corporación Global Fortune 500 dedicada al suministro de productos y servicios de infraestructura de TI para actualizar su plataforma de ERP SAP S/4HANA.

- Seleccionada por una firma global de servicios de seguridad para establecer un centro de mando digital para monitorear la infraestructura y la red, y garantizar una interrupción mínima.

- Seleccionada por una compañía norteamericana de servicios públicos para gestionar los sistemas centrales de aplicaciones y operaciones a fin de garantizar la optimización de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y la adhesión a los KPI de la empresa, la reducción de costos y la eficiencia en las operaciones.

Premios y reconocimientos

- LTI fue reconocida como líder en los seis cuadrantes en el ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report USA 2021.

- LTI se posicionó como líder actor estrella en el Duck Creek IT Services PEAK Matrix® Assessment 2022 de Everest Group.

- LTI se ubicó en la lista ITS Top 10 del PEAK Matrix® IT Service Provider of the Year 2022 de Everest Group.

- LTI ocupó el primer lugar en la lista Top ITS Challengers del PEAK Matrix® IT Service Provider of the Year 2022 de Everest Group.

- El Fosfor Optic de LTI fue reconocido en el informe The Forrester Now Tech: Enterprise Data Fabric, Q1 2022

- El Fosfor Refract de LTI fue reconocido en el informe The Forrester Now Tech: AI/ML Platforms, Q1 2022

Otros aspectos empresariales destacados

- La junta directiva, en su reunión celebrada el 19 de abril de 2022, recomendó un dividendo final de INR 30 por acción (valor nominal de INR 1) para el año fiscal 2021-22. El dividendo total para el año fiscal 2022 es de INR 55 por acción, incluido el dividendo provisional de INR 15 por acción y un dividendo especial de INR 10 por acción declarados en octubre de 2021 y julio de 2021, respectivamente.

- LTI fue clasificada en el puesto 22 entre las 25 marcas de servicios de TI más valiosas en el ranking Brand Finance IT Services 25 2022.

- Sanjay Jalona, director ejecutivo de LTI, se adjudicó hoy el título Best CEO 2022 en la categoría IT/ITES de Business Today.

- LTI recibió el reconocimiento Gold de EcoVadis por prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), incluidas las relacionadas con medioambiente, trabajo y derechos humanos, ética y adquisiciones sostenibles.

- Optic by Fosfor fue nombrado "Data Catalog Solution of the Year" en los Data Breakthrough Awards 2022.

- LTI amplía su presencia en los Estados Unidos con un nuevo centro de participación en Hartford, Connecticut.

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una compañía global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que ayuda a más de 485 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 33 países, vamos un paso más allá por nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI, que posibilita sus transiciones en las áreas de móviles, redes sociales, analítica, IoT y la nube. Fundada en 1997 como una subsidiaria de Larsen & Toubro Limited, nuestro legado único nos brinda la experiencia incomparable y real que se requiere para superar los retos más complejos de empresas de todas las industrias. Cada día, nuestro equipo conformado por más de 45.000 LTItes hace posible que nuestros clientes mejoren la efectividad de sus operaciones empresariales y tecnológicas y aporten valor a sus clientes, empleados y accionistas. Encuentre más información en http://www.Lntinfotech.com o síganos en @LTI_Global.

Teleconferencia y transmisión web en audio de los resultados

19 de abril de 2022 (08:00 p. m., hora estándar de la India)

Por favor, marque el siguiente número al menos 5 o 10 minutos antes de la hora programada de la conferencia para asegurarse de conectarse a la llamada a tiempo.

Número de acceso universal +91 22 6280 1107 +91 22 7115 8008 Número internacional de pago Estados Unidos: 13233868721 Reino Unido: 442034785524 Singapur: 6531575746 Hong Kong: 85230186877 Repetición de la teleconferencia Disponible 1 hora después de finalizada la teleconferencia hasta el 26 de abril de 2022 Código de reproducción: 52245 Número de acceso telefónico: India +91 22 7194 5757

+91 22 6663 5757 Número gratuito en los Estados Unidos 18332898317 Número gratuito en el Reino Unido 8007563427 Número gratuito en Singapur 8001012510 Número gratuito en Hong Kong 800965553 Transmisión de audio por internet El audio de la teleconferencia estará disponible en línea a través de una transmisión por internet a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: https://links.ccwebcast.com/?EventId=LTI20220419 Haga clic aquí para obtener su DiamondPass™ DiamondPass™ es un servicio prémium que le permite conectarse a la teleconferencia sin tener que esperar a un operador. Si tiene un DiamondPass™, haga clic en el enlace anterior para asociar su pin y recibir los detalles de acceso para esta conferencia. Si no tiene un DiamondPass™, regístrese a través del enlace y recibirá su DiamondPass para esta conferencia.

FUENTE LTI

SOURCE LTI