Ingressos à venda para a comemoração do décimo aniversário do Abu Dhabi Grand Prix

ABU DHABI, EAU, 26 de março de 2018 /PRNewswire/ -- Circuito Yas Marina -- O calendário da Fórmula 1® de 2018 teve um excelente início e este ano o Circuito Yas Marina celebra a edição do décimo aniversário do Abu Dhabi Grand Prix, que encerra a temporada.

Desde sua corrida inicial em 2009, os organizadores continuaram a inovar e fornecer a exata definição de um grande prêmio moderno, confirmado pelo fato de que 60 por cento de todos os portadores de ingressos no ano passado vieram do exterior para assistir.

Incorporando o tema de 'Swipe Up', este ano oferecerá aos fãs locais, regionais e internacionais todas novas camadas e valor adicionado em #AbuDhabiGP, oferecendo mais opções do que nunca.

Depois da emocionante abertura da F1® em Melbourne no domingo, que mostrou a competição entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, terminando com a vitória do alemão, o Circuito Yas Marina anunciou que os ingressos estão agora à venda com descontos de 30 por cento, disponíveis para aqueles que reservarem antes de 31 de maio.

Clientes corporativos também serão beneficiados com descontos para reservas antecipadas das soluções de hospitalidade renovadas, disponíveis durante o final de semana da corrida.

Com o FORMULA 1 2018 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX de 23 a 25 de novembro, mais uma vez a etapa final da temporada da F1® e celebrando seu 10o. aniversário, os fãs não vão querer perder mais um fantástico final de semana de diversão tanto dentro quanto fora da pista.

Al Tareq Al Ameri, CEO do Circuito Yas Marina, disse: "O evento do ano passado demonstrou ser um final de semana de muito sucesso para nós, com 60 por cento dos portadores de ingressos vindos do exterior para o Abu Dhabi Grand Prix. Durante nossas nove edições anteriores, criamos um forte dinamismo e estabelecemos o padrão do que deveria ser um final de semana da F1®. Este ano, enquanto nos preparamos para nosso importante décimo grande prêmio, esperamos que seja nosso maior e melhor final de semana de corrida de todos os tempos e esperamos que vocês se unam a nós para celebrarmos".

Ingressos disponíveis on-line no endereço http://www.yasmarinacircuit.com/.

