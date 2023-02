INGRESSOS JÁ À VENDA PARA A 15ª EDIÇÃO DO GP DE FÓRMULA 1 ETIHAD AIRWAYS #ABUDHABIGP

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Entidade de Gestão de Esportes a Motor de Abu Dhabi (Abu Dhabi Motorsports Management - ADMM) anunciou hoje que os ingressos para a 15ª edição do Grande Prêmio de Fórmula 1 Etihad Airways de Abu Dhabi de 2023 já estão à venda, embora a temporada ainda não tenha começado.

Fans can secure their seat for the 15th edition of the #AbuDhabiGP from today with tickets now on sale his year's #AbuDhabiGP, serving as the final race of the F1 season, will bring exciting new additions to the region's biggest sports and entertainment weekend in November

A 23ª e última corrida da temporada de 2023 será realizada de 26 a 29 de novembro no circuito da Marina de Yas, encerrando a temporada mais longa da história do esporte. Ao longo de quatro dias, o fim de semana do #AbuDhabiGP terá um calendário único de esportes a motor, complementado por várias experiências de entretenimento e hotelaria de primeira classe no circuito da ilha de Yas.

Após um fim de semana em 2022 que bateu o recorde de público do evento, a organização do #AbuDhabiGP confirmou que, para recompensar os fãs mais fiéis, quem comprar seus ingressos antecipadamente terá um desconto de até 20% em ingressos selecionados (sujeito a disponibilidade). A demanda por ingressos para a corrida de 2023 não tem precedentes; portanto, quem quiser assistir ao evento ao vivo deve agir rapidamente para evitar decepções.

A venda de ingressos para a edição de 2022 quebrou todos os recordes e os ingressos esgotaram mais rápido do que nunca. Este ano, além do emocionante final da mais longa temporada de F1 de sempre e de reviravoltas surpreendentes nas categorias de Fórmula 2 e Fórmula 4, o fim de semana de quatro dias incluirá vários concertos de superastros globais e uma vasta gama de experiências de hotelaria de primeira classe.

Além de garantirem acesso ao respectivo dia no circuito, os ingressos do #AbuDhabiGP 2023 também fornecem acesso ao concerto dessa noite e permitem visitar gratuitamente um dos divertidos parques de aventura da ilha de Yas, incluindo o Ferrari World Abu Dhabi, o Warner Bros. World Abu Dhabi, o Yas Waterworld e o Seaworld Abu Dhabi. A oferta para os titulares dos ingressos é válida no fim de semana do #AbuDhabiGP, ou seja, de22 a27 de novembro.

Saif Al Noaimi, diretor executivo da ADMM, disse: "É um dia de grande orgulho para nós, pois estamos anunciando que os ingressos para a 15ª edição do Grande Prêmio de Fórmula 1 Etihad Airways de Abu Dhabi de 2023 já estão à venda, mais cedo do que nunca. Após o fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2022, no qual a cidade recebeu um número de visitantes sem precedentes, é um enorme prazer ver a demanda por ingressos entre nossos fãs internacionais. O início da temporada é uma oportunidade única para que os fãs locais e internacionais possam comprar seus ingressos e planejar a temporada".

"Para 2023, tivemos o prazer de trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros e vizinhos da ilha de Yas para oferecer uma ampla série de benefícios aos amantes de corridas, a fim de fornecer a melhor experiência na ilha de Yas. Os fãs terão acesso a um incrível concerto depois da prova no Etihad Park e poderão desfrutar de um dia em um dos excelentes parques de aventura da ilha, juntamente com quatro dias de corridas ao longo do fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi - tudo isso incluído no ingresso. Anunciaremos mais novidades nas próximas semanas. Portanto, fiquem ligados".

Após as experiências favoritas dos fãs durante o fim de semana do Grande Prêmio (incluindo os novos North Straight Grandstand e Deck at Nine, que se estendem ao longo do Marsa South Corner), haverá uma variedade de opções flexíveis para que os visitantes possam aproveitar ao máximo seu fim de semana no #AbuDhabiGP. Isso inclui o popular ingresso "Multi-grandstand" e "Multi-Yas Suite", com o qual os hóspedes poderão explorar diferentes zonas do local durante o fim de semana da prova.

Haverá ainda mais anúncios empolgantes. Para obter mais informações sobre como garantir seus ingressos no maior evento esportivo e de entretenimento da região, acesse: www.yasmarinacircuit.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995586/Abu_Dhabi_Motorsports_Management.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995587/Abu_Dhabi_Motorsports_Management_2.jpg

FONTE Abu Dhabi Motorsports Management

