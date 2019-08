Inicia em Shanghai o China Digital Entertainment Congress (CDEC) de 2019

Como um dos eventos mais profissionais, confiáveis e internacionalmente influentes do setor de entretenimento digital da China, o CDEC atraiu várias empresas de entretenimento digital chinesas bem conhecidas, incluindo Tencent, NetEase, Perfect World, Giant Interactive Group e Shengqu Games. É uma ocasião para as empresas se unirem, a fim de iniciar a transformação da indústria cultural e criativa na nova era digital, bem como proporcionar à comunidade global de entretenimento digital novas oportunidades trazidas pelo desenvolvimento de um ecossistema chinês de entretenimento digital.

"A indústria cultural e criativa digital tem se destacado por oferecer uma experiência excepcional e mais valor aos usuários e por se conectar com eles emocionalmente. As empresas culturais e criativas digitais podem aproveitar esta vantagem única para permitir a transformação dos setores tradicionais de cultura e de entretenimento e para explorar e criar juntamente uma dinâmica nova com participantes tradicionais", declarou o Dr. Robert Hong Xiao, CEO da Perfect World, durante seu discurso inaugural da conferência.

"Além disso, espera-se que a implementação de tecnologias 5G mude fundamentalmente o setor de e-sports, oferecendo uma nova e excitante experiência de jogo aos usuários pela transformação das formas anteriores de entretenimento, tanto do lado da produção quanto do consumo. As tecnologias 5G estão no bom caminho para impulsionar o desenvolvimento dos e-sports e trazer simultaneamente novas abordagens aos esportes tradicionais".

A indústria cultural e criativa digital, uma das mais dinâmicas da economia nacional da China, não só transformou a forma como o conteúdo cultural é produzido, informado e consumido, mas também fortaleceu e rejuvenesceu o lado tradicional do setor.

Tomando como exemplo o e-sports, um setor emergente da indústria, ao colaborar com seus pares do setor maior de conteúdo de entretenimento, ele gerou uma série de novas formas de entretenimento, incluindo shows de variedades de e-sports, eventos ao vivo, filmes e música, oferecendo uma variedade sem precedentes de novas experiências aos consumidores. Ao capacitar outros setores culturais e de entretenimento tradicionais, é provável que os e-sports também criem novos modelos de negócios, incluindo turismo temático, finanças, comércio eletrônico e treinamento.

O setor de e-sports tornou-se gradualmente uma plataforma para o empreendedorismo de massa e inovação, proporcionando novas oportunidades para os governos de muitas cidades da China. O futuro da grande indústria, incluindo o e-sports, é promissor devido às suas características e vantagens exclusivas. Ele se tornou a missão comum de todos os participantes da indústria para explorar como desbloquear o valor potencial dela através da inovação.

Como uma conferência de alto nível de autoridade que é realizada simultaneamente com a China Digital Entertainment Expo and Conference (ChinaJoy), o CDEC é realizado há 16 anos consecutivos desde seu lançamento em 2003. O CDEC foi e continua sendo altamente valorizado pelas autoridades governamentais, com muitas comparecendo pessoalmente. O CDEC também é um evento imperdível para muitos executivos de empresas de entretenimento digital de renome internacional que se certificam de presenciá-lo todos os anos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/956960/CDEC.jpg

FONTE Perfect World Co., Ltd.

SOURCE Perfect World Co., Ltd.