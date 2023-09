Iniciativa "Turismo abre mentes" lançada em Riade para transformar hábitos de viagem

RIADE, Arábia Saudita, 29 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A OMT lançou uma nova iniciativa global desenvolvida para unir e incentivar nações, líderes do setor de turismo e consumidores a terem a mente mais aberta ao escolher um destino de viagem.

Anunciado durante as comemorações do Dia Mundial do Turismo em Riade, "Turismo Abre Mentes" apresentará o papel poderoso que o turismo desempenha na conexão entre culturas e na promoção de um mundo mais interconectado e harmonioso. Para marcar o lançamento, os representantes reunidos em Riade receberam um Compromisso especial convocando-os a trabalhar ativamente para promover destinos novos e subestimados.

Turismo em recuperação – mas velhos padrões permanecem

O Dia Mundial do Turismo de 2023 foi celebrado quando novos dados da OMT demonstraram a recuperação do setor face aos impactos da pandemia. Ao mesmo tempo, porém, a investigação sugere que apenas uma minoria de turistas pretende procurar destinos novos ou diferentes à medida que recomeçam a viajar.

De acordo com o Barômetro Mundial do Turismo da OMT, o turismo global está em um bom caminho para recuperar 80% e 95% do número de chegadas internacionais até ao final de 2023.

Notavelmente, no entanto, uma pesquisa recente da YouGov descobriu que 66% dos turistas acreditam que viajar para um lugar que proporcione familiaridade é importante. Pouco menos de metade dos entrevistados se sente desconfortável em viajar para lugares sobre os quais sabem pouco.

Isso acontece apesar do fato de que, entre aqueles que viajam para novos destinos, 83% concordam que eles voltam com uma perspectiva alterada ou ampliada.

Os dados mostram a necessidade de iniciativas como "Mentes Abertas do Turismo" para incentivar os consumidores a diversificar seus hábitos de viagem, com a OMT unindo o setor global em prol desse objetivo. A iniciativa também visa permitir que funcionários do governo, líderes do setor e consumidores ajudem a mitigar os impactos do excesso de turismo, promover o entendimento mútuo, conservar o meio ambiente e garantir um crescimento equitativo do setor.

"Uma força unificadora" definitiva

O Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili, diz: "Para garantir a verdadeira prosperidade global, devemos trabalhar juntos para garantir que todos os países possam aproveitar o potencial de um setor turístico próspero. O setor atua como uma força unificadora, promovendo o entendimento cultural, fortalecendo os laços entre as sociedades e promovendo a preservação ambiental.

A iniciativa 'Turismo abre mentes' estende um convite atraente para os viajantes ampliarem seus horizontes e explorarem os cantos desconhecidos de nosso mundo. Fazer isso não só revela a beleza de diversos destinos, mas também promove a apreciação pelas culturas e pessoas que chamam esses lugares de lar".

Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, disse: "Desde que embarcou em nossa jornada turística, a Arábia Saudita está comprometida em aprimorar o setor e gerar um impacto que se estende além das fronteiras. Nossas contribuições, incluindo parcerias fundamentais como a criação do escritório da OMT no Oriente Médio em Riade, a criação da Escola de Riade para Turismo e Hospitalidade e a realização de edições recordes do Dia do Fórum Global WTTC e doTurismo Mundial da OMT, demonstram o imenso potencial do setor quando pessoas de todo o mundo estão unidas e conectadas.

"A iniciativa 'Turismo Abre Mentes' da OMT é outro marco importante para o setor do turismo, e o seu lançamento no Dia Mundial do Turismo em Riade é uma continuação dos nossos muitos compromissos anteriores com o setor do turismo global."

Líderes do turismo se comprometem a agir

Em Riade, convidados de alto nível nas celebrações do Dia Mundial do Turismo foram convidados a participar de um Compromisso, representando o seu comprometimento partilhado de trabalhar em conjunto para:

Tornar destinos menos conhecidos mais acolhedores e acessíveis;

Ajudar a atender e promover um ambiente que complemente viagens a destinos menos conhecidos;

Ter a mente mais aberta a novas culturas e destinos.

Também foi revelado um novo símbolo para representar a iniciativa. Inspirado nas cores das bandeiras de todos os países do mundo, o símbolo funciona como uma representação visual do trabalho conjunto para reconhecer o poder do turismo na promoção de conexões culturais e do crescimento sustentável para todos.

Sobre a OMT

A Organização Mundial do Turismo (OMT) é a agência especializada das Nações Unidas para promover o turismo como um veículo para o desenvolvimento igualitário, inclusivo e sustentável. Trabalhando com seus Estados Membros, organizações internacionais e o setor privado, a OMT promove viagens seguras para todos. A OMT também trabalha para tornar o turismo a base da confiança e da cooperação internacional e um pilar central do crescimento e das oportunidades. Como parte do sistema mais amplo das Nações Unidas, a OMT está na vanguarda dos esforços globais para alcançar a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente através da sua capacidade de criar empregos dignos, promover a igualdade e preservar o patrimônio natural e cultural.

FONTE United Nations World Tourism Organization

