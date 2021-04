Iniciativas de economia circular em todo o mundo nos aproximam de atingir os objetivos de Paris

HAIA, Holanda, 16 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Vários compromissos para alcançar uma economia circular mundial foram feitos no Fórum Mundial de Economia Circular + Clima de dois dias de alto nível (WCEF+Climate). O ministro do Meio Ambiente da Holanda, Stientje van Veldhoven, declarou: "Com esta cúpula, garantimos que a circularidade seja vista em todo o mundo como uma parte inextricável da solução da crise climática."

A Conferência foi organizada em conjunto pela Holanda e pelo Fundo de Inovação Finlandês, Sitra. Entre os participantes estavam ministros de dezenas de países, representantes de alto nível da ONU e representantes de grandes empresas e start-ups. "Devemos separar o crescimento econômico das emissões climáticas e do excesso de consumo. Precisamos de colaboração global, rumo ao outono e ao Fórum de Economia Circular Mundial 2021 em Toronto, bem como à Conferência sobre Mudança Climática da ONU, COP26, que será realizada em Glasgow, como parte de uma transição circular em direção a uma economia de baixo carbono e à prova de clima", declarou Jyrki Katainen, presidente do Fundo de Inovação Finlandês, Sitra.

O WCEF+Climate demonstrou claramente os esforços mundiais em direção a uma economia circular para atingir nossas metas climáticas. Sem uma economia circular, é difícil atingir os objetivos do Acordo de Paris. O uso mais inteligente de matérias-primas, a maior reutilização de mercadorias e a melhor reciclagem podem levar a uma redução de 20% nas emissões de CO 2 em todo o mundo.

Os jovens têm um impacto

A We Are Tomorrow Global Partnership, um movimento mundial da juventude, teve um papel importante na Conferência. O movimento climático da juventude holandesa foi colocado à mesa: estarão envolvidos em discussões políticas em direção a uma economia circular na Holanda. O presidente Werner Schouten declarou: "Estamos satisfeitos que a voz dos jovens em todo o mundo esteja se tornando cada vez mais importante. E na Holanda, observamos que milhares de jovens desejam fazer uma contribuição ativa para uma economia circular. O fato de termos permissão para participar de discussões com outras partes interessadas é outro passo importante."

Participantes

Entre os representantes das Nações Unidas estavam Amina Mohammed (secretária-geral adjunta), Inger Andersen (diretora executiva da UNEP) e Achim Steiner (administrador, UNDP). Entre os representantes da Comissão Europeia estavam Frans Timmermans (vice-presidente executivo). Em mais de 20 sessões, dezenas de países e empresas se comprometeram a trabalhar mais próximo para aumentar o impacto das iniciativas circulares existentes.

www.wcefplusclimate.com

FONTE Netherlands’ Ministry of Infrastructure and Water Management and Ministry of Foreign Affairs, and the Finnish Innovation Fund Sitra

SOURCE Netherlands’ Ministry of Infrastructure and Water Management and Ministry of Foreign Affairs, and the Finnish Innovation Fund Sitra