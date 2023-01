INICIO DE LA TEMPORADA DE GALLETAS GIRL SCOUT DEL 2023 DE LAS GIRL SCOUTS OF GREATER LOS ANGELES

Los amantes de las galletas en toda el área metropolitana de Los Ángeles ahora pueden apoyar a las emprendedoras locales de las Girl Scouts ordenando sus icónicas galletas e impulsando sus experiencias en liderazgo, actividades al aire libre, educación STEAM y más.

LOS ÁNGELES, 10 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las Girl Scouts of Greater Los Angeles inician este 29 de enero su Temporada de Galletas Girl Scout del 2023. Cada paquete de galletas que compren, los amantes de las galletas en toda el área metropolitana de Los Ángeles pueden apoyar el programa para niñas emprendedoras más grande del mundo y proporcionar oportunidades invaluables para las Girl Scouts, como proyectos de servicio, viajes y campamentos de verano.

Mediante las actividades de las Girl Scouts, las niñas se convierten en líderes en su vida diaria y en sus comunidades y también se preparan para su brillante futuro.

El Programa de las Galletas Girl Scout proporciona un ingrediente importante para el liderazgo al ayudar a las niñas a desarrollar cinco habilidades clave: establecimiento de metas, toma de decisiones, administración del dinero, habilidades interpersonales y ética empresarial. Este mes, las Girl Scouts participantes establecieron sus negocios de galletas. Animamos a los angelinos a que, a partir del 17 de enero, se comuniquen con alguna Girl Scout que conozcan para hacer un pedido. Las Girl Scouts comenzarán a entregar galletas en persona a partir del 29 de enero. A partir del 10 de febrero, los clientes podrán usar el Buscador de galletas para ubicar un exhibidor cerca de ellos y comprar galletas Girl Scout en persona.

El Programa de las Galletas aporta beneficios que van más allá de divertirse trabajando en equipo y saludar a los clientes con una golosina favorita e icónica, algunas Girl Scout los describen así: Kayleah dice: "Mediante el Programa de las Galletas he aprendido a ser valiente y a tener confianza". Sophia añade: "Desarrollé muchas habilidades sociales y empresariales. A veces le enseñas a los clientes algo sobre las galletas que ellos tal vez no conocían y les muestras que estás motivada para alcanzar tu meta". Laila dijo: "Yo uso mucho las cinco habilidades, especialmente el Establecimiento de metas. Cada año, me establezco una meta personal más alta".

Theresa Edy Kiene, directora ejecutiva de Girl Scouts of Greater Los Angeles, señala que "participar en el Programa de las Galletas Girl Scout tiene beneficios duraderos". "Especialmente este año, sé que nuestras cookiepreneurs están entusiasmadas de practicar sus habilidades y encantadas de volver a tener más conexiones en persona con sus clientes".

Las insignias recientemente actualizadas de Financial Literacy de las Girl Scouts ofrecen manuales de estrategia empresarial para cada nivel de edad. Desde la insignia Cookie Goal Setter (que se obtiene como Daisy [el primer nivel de edad en las Girl Scouts]) hasta la Entrepreneur Accelerator (para Girl Scouts en High School), el Programa de las Galletas Girl Scout proporciona a las niñas educación financiera y les enseña a planificar, presupuestar, trabajar en equipo, pensar innovadoramente y tomar decisiones con confianza.

A nivel nacional, las Girl Scouts se complacen en dar la bienvenida a Planet Oat Oatmilk como patrocinador del Programa de las Galletas Girl Scout del 2023. Los clientes pueden aprender más sobre cómo hacer parejas de productos y cómo las dos organizaciones están trabajando juntas en formar a niñas valientes y con confianza y carácter. Para obtener más información, visite www.planetoat.com/girlscouts.

Más datos sobre cómo comprar galletas Girl Scouts este año

Este mes, las Girl Scouts participantes establecerán sus negocios de galletas y comenzarán a tomar pedidos el 17 de enero. A partir del 29 de enero, entregarán galletas personalmente a sus clientes locales. Y, a partir del 27 de febrero, los clientes podrán hacer pedidos de sus galletas favoritas (incluso de la nueva galleta Raspberry Rally™) y recibirlas por correo en su puerta de entrada. A partir del 10 de febrero, además de hacer pedidos en línea, los clientes podrán usar el Buscador de Galletas para ubicar un exhibidor cerca de ellos y comprar galletas Girl Scout en persona.

Si conoce a una Girl Scout registrada, comuníquese con ella para saber cómo vende sus galletas. Las Girl Scouts comienzan a tomar pedidos el 17 de enero y a entregar galletas a partir del 29 de enero.

Usted también puede enviar un mensaje de texto con la palabra COOKIES al 59618 para mantenerse informado sobre cómo comprar galletas Girl Scout y otras noticias emocionantes de las Girl Scouts. Obtenga más información sobre los Términos y condiciones y la Política de privacidad sobre SMS.

A partir del 27 de febrero, los amantes de las galletas podrán comprar galletas y pedir que se las envíen directamente a sus hogares, ingresando su código postal en el Buscador de Galletas de las Girl Scouts. Este enlace también puede usarse para encontrar un exhibidor local (la venta de galletas en exhibidores comienza el 10 de febrero) y comprar/donar galletas para causas de la comunidad local.

La temporada de galletas de las Girl Scouts es reconocida a nivel nacional de enero a abril, pero sus horarios locales podrían variar. Visite https://www.girlscoutsla.org/cookies para obtener más información sobre puntos de venta de tropas locales fuera del área metropolitana de Los Ángeles.

Las Girl Scouts que cursan los grados K a 12 pueden comenzar su viaje hacia la diversión, la amistad y nuevas experiencias uniéndose a la organización para niñas emprendedoras más grande del mundo en cualquier momento del año. Las niñas pueden inscribirse y los adultos pueden convertirse en voluntarios en www.girlscoutsla.org/join.

Acerca de Girl Scouts of Greater Los Angeles

La Girl Scouts of Greater Los Angeles (GSGLA), es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), que atiende a más de 33,000 niñas en asociación con más de 17,000 miembros y voluntarios adultos distribuidos por todas las comunidades del condado de Los Ángeles y partes de los condados de Kern y San Bernardino. La GSGLA es la mayor agencia sin fines de lucro enfocada en servir a niñas de Los Ángeles; tiene programas para enseñar emprendimiento, habilidades para la vida, actividades al aire libre y áreas STE(A)M que desarrollan el valor, la confianza y el carácter de las niñas, quienes hacen del mundo un lugar mejor. Respaldadas por el movimiento mundial de las Girl Scouts, que incluye a 1.5 millones de miembros y a millones de exalumnas, las Girl Scouts en nuestro concilio lideran el camino a medida que aprenden a expresar sus opiniones y hacen cambios que afectan los temas que más les importan.

Para obtener más información, visite www.girlscoutsla.org

FUENTE Girl Scouts of Greater Los Angeles

