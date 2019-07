Início do Primeiro Fórum Internacional da Longevidade e Conferência de Ciências da Vida, em Hezhou, na China

HEZHOU, China, 12 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A abertura do Primeiro Fórum Internacional da Longevidade e Conferência de Ciências da Vida (WLF&LSC), organizado pelo Governo Popular Municipal de Hezhou, ocorreu na sexta-feira, na cidade de Hezhou, ao sul da região autônoma zhuang de Guangxi.

O objetivo do WLF&LSC é consolidar uma marca de cidade da longevidade para Hezhou, promover a aplicação das ciências da vida e a saúde e a longevidade humanas.

Especialistas, estudantes e profissionais da medicina, da saúde e das ciências da vida de todo o mundo participaram de discussões aprofundadas no WLF&LSC e compartilharam seus pontos de vista e recomendações para resolver os problemas decorrentes do envelhecimento da população.

A cidade de Hezhou, famosa por sua cultura de longevidade, tem recursos ecológicos superiores. Guangxi também promove ativamente o desenvolvimento do setor de cuidados com a saúde. Por meio da conferência, novas ideias, novas iniciativas e novas experiências, tanto no país quanto no exterior, podem ser compartilhadas para elevar o nível do setor local de cuidados com a saúde, disse Liu Muren, vice-presidente do Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) de Guangxi, um organismo político consultivo local.

Hezhou conta com cinco características de destaque para o desenvolvimento das indústrias da longevidade e da saúde, como as óbvias vantagens regionais, o ambiente ecológico superior, a riqueza de recursos naturais, da história e das humanidades, além de um imenso potencial para desenvolvimento posterior. A cidade priorizará as construções ecológicas e aproveitará a oportunidade da conferência para destacar suas vantagens para o desenvolvimento verde, de acordo com Li Hongqing, secretário do Comitê do Partido Municipal de Hezhou.

A saúde e a longevidade estão entre os principais desafios que os países de todo o mundo enfatizam e estudam. Na atualidade, o envelhecimento da população se torna um problema cada vez mais premente. A norma definida pelas Nações Unidades para excelente longevidade é de mais de 75 centenários para cada um milhão de pessoas. A proporção de centenários na cidade de Hezhou é de 19,91/100.000, muito além do consenso internacional quanto ao padrão de longevidade, comentou Denis G. Antoine, presidente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Nos últimos anos, sob a orientação da marca "Cidade Mundial da Longevidade", a cidade de Hezhou busca o desenvolvimento ativo do setor da ecossaúde.

No momento, há 91 projetos de ecossaúde na cidade, entre eles 35 em construção, com um investimento total de 21,55 bilhões de yuanes, além de 56 projetos importantes de planejamento e reserve, com um orçamento total de 27,95 bilhões de yuanes.

FONTE Hezhou Municipal People's Government

