Inizio rachète Evolution Road, renforçant ainsi l'offre numérique et omni-canal d'Evoke

NEW YORK, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Inizio, un partenaire stratégique pour les entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Evolution Road, une entreprise d'innovation numérique en matière de stratégie omnicanale, de marketing numérique et de santé numérique dans le domaine des sciences de la vie.

Evolution Road fera partie d'Evoke, l'unité commerciale MarComms d'Inizio, une plateforme mondiale de marque, d'expérience et de communication de premier plan, construite spécialement pour rendre la santé plus humaine™. Evolution Road améliorera l'offre d'innovation commerciale d'Evoke, ses solutions de santé numérique et sa suite de services omnicanaux de bout en bout.

Evolution Road propose une gamme de services de marketing stratégique qui aident les clients à prendre des décisions stratégiques fondées sur les données pour planifier, exécuter et mesurer des programmes de marketing numérique et omnicanal très efficaces, atteindre leurs objectifs de marque et améliorer les résultats dans le monde réel.

Reid Connolly, président mondial d'Inizio MarComms et PDG d'Evoke, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Evolution Road chez Evoke. Nous connaissons très bien cette équipe fantastique et avons travaillé avec elle à de nombreuses reprises pour réaliser un travail très efficace et stimuler une croissance significative pour certaines des marques les plus en vue du secteur pharmaceutique.

Presque toutes les organisations du secteur des sciences de la vie demandent non seulement des conseils stratégiques, mais aussi de l'aide pour concrétiser leur capacité omni-canale à chaque étape du parcours. La combinaison de l'expertise d'Evolution Road, aux côtés des équipes d'Evoke chargées des données, de l'expérience client et des médias, soulignera la réputation d'Evoke comme l'un des partenaires omnicanaux les plus complets, les plus avant-gardistes et les plus indispensables du marché. »

Larry Moran, président d'Evolution Road, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre Evoke, d'autant plus que nous avons toujours partagé une vision commune et un héritage « digital first », Ensemble, notre offre omnicanale combinée sera la plus performante dans le domaine de la santé. »

Paul Ivans, fondateur et PDG d'Evolution Road, a ajouté : « Il était extrêmement important pour nous de trouver le bon partenaire pour aider Evolution Road à passer au niveau supérieur — un partenaire qui partage notre culture, nos valeurs et notre approche de l'objectivité du client. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de développer notre activité ensemble et de trouver de nouvelles façons d'aider nos clients à libérer leur véritable potentiel. »

À propos d'Inizio

Unissant l'expertise et les capacités d'Ashfield et de Huntsworth, Inizio est un partenaire stratégique pour les entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie. Grâce à une gamme complète de services de conseil, de médecine, de marketing, de communication et d'engagement des patients et des parties prenantes tout au long du cycle de vie d'un médicament, Inizio soutient ses partenaires depuis l'évaluation initiale jusqu'à la perte d'exclusivité.

Pour plus d'informations, consultez www.inizio.health .

À propos d'Evoke

Evoke est une plateforme mondiale de marque, d'expérience et de communication de premier plan, construite dans le but de rendre la santé plus humaine™. Evoke utilise des connaissances fondées sur les données, la créativité et l'innovation appliquée pour résoudre les défis les plus complexes du marché de la santé d'aujourd'hui. Evoke est une plateforme permettant à nos collaborateurs, à nos clients et aux communautés que nous servons de révéler tout leur potentiel.

Pour plus d'informations, consultez www.evokegroup.com .

