Inland Cellular choisit le réseau IMS Core en nuage privé avec VoLTE et RCS d'Interop Technologies

L'accord inclut le déploiement du nuage privé d'Interop Technologies doté des solutions entièrement gérées : IMS Core et VoLTE, VoWiFi, RCS, LBO d'urgence pour le serveur habilité VoLTE RoamingiOS et ACS. Interop fournit également à Inland Cellular toutes les passerelles, les composants de routage et signalisation nécessaires pour son nouveau réseau mobile tout IP.

« Interop a été un fournisseur de services de longue date et est devenu, pour nous, un partenaire stratégique au fil des années. Ainsi, au moment du lancement d'un réseau IMS complexe et de services connexes, leur modèle d'affaires simple et leur grande aptitude technique nous ont permis d'avoir la confiance d'avancer vers le futur », a déclaré Chip Damato, vice-président directeur chez Inland Cellular.

Nathan Weis, président d'Inland Cellular, a commenté : « Interop offre une gamme complète de services qui feront évoluer notre réseau vers le futur. Ils sont vraiment un partenaire engagé qui nous soutient avec la flexibilité et l'expertise technique nécessaires pour atteindre nos objectifs commerciaux stratégiques à long terme. »

Le système IMS Core virtuel d'Interop est une solution réseau complète de bout en bout qui offre la flexibilité, l'évolutivité dynamique et la prestation de services transparente essentielles aux opérateurs mobiles pour lancer des services de communication améliorés basés sur IMS. Le passage à un réseau IMS hautement évolutif et virtualisé réduit également les problèmes de complexité, de disparité et de capacité fréquemment rencontrés sur d'autres réseaux mobiles. De plus, la suite CorePlusX d'Interop présente l'avantage distinct de permettre aux opérateurs mobiles de lancer un IMS Core et des services supplémentaires avec une intégration facile et une compatibilité totale.

Mike Bly, le directeur général adjoint des opérations commerciales chez Inland Cellular, a ajouté : « La suite Interop CorePlusX est une solution bien pensée et véritablement globale qui nous permet de préparer l'avenir des communications mobiles et d'y parvenir avec des dépenses d'investissement et d'exploitation réduites. »

À propos d'Interop Technologies

Interop Technologies est un fournisseur leader de réseaux de communication avancés et de solutions administrées sur le nuage pour les fournisseurs de services mobiles et les entreprises du monde entier. L'objectif de la société est de fournir de meilleurs moyens de mettre en œuvre et de gérer rapidement la prochaine génération de technologies de communication qui façonnent l'écosystème mobile piloté les échanges actuels de données. Interop Technologies a son siège social à Fort Myers, en Floride, et un siège régional de la région EMA à Dublin en Irlande. En savoir plus à l'adresse : www.interoptechnologies.com.

À propos d'Inland Cellular

Inland Cellular est une entreprise locale de communications cellulaires rurales qui fournit des services dans le sud-est de Washington et dans le centre-nord de l'Idaho. Nous fournissons un service cellulaire local de qualité depuis 1990. Notre objectif a été de fournir à nos clients, et ce, depuis le début, le service à la clientèle le plus convivial et le plus complet de la région, tout en offrant un service cellulaire local de premier ordre. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.inlandcellular.com.

