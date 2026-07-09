Inland Empire Health Plan, la colaboración del condado de Riverside ayuda a impulsar las pruebas de detección de plomo en la infancia

RANCHO CUCAMONGA, California, 9 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las pruebas de detección de plomo en la infancia en el condado de Riverside aumentaron en un 11 % en 2025, luego de una asociación ampliada de educación y divulgación entre Inland Empire Health Plan (IEHP) y el Sistema de Salud de la Universidad de Riverside - Programa de Prevención de Envenenamiento por Plomo en la Infancia de Salud Pública (CLPPP).

Una colaboración entre Inland Empire Health Plan (IEHP) y Riverside University Health System - Public Health Childhood Lead Poisoning Prevention Program (CLPPP) condujo a un aumento del 11 % en las pruebas de detección de plomo en 2025. Se recomiendan exámenes de detección para niños de 12 y 24 meses o menores de 6 años.

La colaboración mejorada comenzó el año pasado después de que las medidas del Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS®) mostraran que solo el 58.95 % de los niños en los condados de Riverside y San Bernardino recibieron pruebas de plomo en 2024.

"El Programa CLPP del Condado de Riverside fue el socio ideal para este trabajo", dijo la Directora de Gestión de Calidad de IEHP, Dulce Fernández. "No solo aportan experiencia en pruebas de plomo en sangre, sino que nuestra colaboración también ayudó a fortalecer las relaciones en toda la red de proveedores de IEHP".

Las medidas de HEDIS ayudan al IEHP y al CLPPP a identificar brechas de atención y evaluar la efectividad de los programas diseñados para mejorar los resultados de salud a lo largo del tiempo.

Al trabajar juntas, las dos organizaciones identificaron proveedores y clínicas que se beneficiarían de apoyo y mensajes adicionales. Su objetivo compartido es hacer que las pruebas de detección de plomo, recomendadas para niños de 12 y 24 meses, o menores de 6 años si no se registra una prueba previa, sean una parte rutinaria de los chequeos pediátricos anuales.

"Sabíamos que necesitábamos tomar medidas", dijo la coordinadora de RUHS-PH CLPPP y gerente adjunta de enfermería, Evelin Hernández. "Nuestro enfoque ampliado en la educación y la divulgación ayuda a garantizar que más familias comprendan la importancia de las pruebas".

A pesar del notable aumento, ambas organizaciones reconocen que persisten las barreras para la detección de plomo.

"Los niños con intoxicación por plomo a menudo no muestran ningún síntoma de inmediato, por lo que es esencial hacerse una prueba de detección", dijo la Dra. Jennifer Chevinsky, Oficial de Salud Pública del Condado de Riverside. "Las pruebas de detección nos permiten detectar niveles elevados temprano, trabajar con las familias para encontrar la fuente y detener la exposición antes de que cause daño.

"Juntos, estamos marcando la diferencia en la vida de los niños", dijo.

Por qué es importante la evaluación

Un análisis de sangre es la única forma de detectar el envenenamiento por plomo. Sin pruebas, los niveles elevados de plomo pueden pasar desapercibidos y pueden contribuir a problemas de salud a largoplazo, incluidos los problemas de aprendizaje, atención y comportamiento.

Según el CLPPP, los niños pueden estar en mayor riesgo de exposición al plomo si:

Vive o visita con frecuencia una casa construida antes de 1978 o cerca de fuentes de emisiones de plomo (carreteras, sitios industriales, aeropuertos).

Están expuestos a ciertos alimentos, especias, remedios, vajilla o productos importados.

Pasar tiempo fuera de los Estados Unidos.

Tener un hermano con niveles elevados de plomo en la sangre.

Vive con alguien que trabaje en industrias como la construcción, la pintura o las vidrieras.

Más información disponible en go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids o a través de su proveedor de atención médica.

Para obtener recursos adicionales, visite www.iehp.org o www.ruhealth.org/public-health/childhood-lead-poisoning-prevention

Acerca de IEHP

Con la misión de sanar e inspirar el espíritu humano, Inland Empire Health Plan (IEHP) es uno de los 5 planes de salud más grandes de Medicaid, el plan de salud pública Medicare-Medicaid sin fines de lucro más grande del país y, por sexto año consecutivo, certificado como A Great Place To Work®. Fundada en 1996, IEHP apoya a 1.4 millones de residentes de los condados de Riverside y San Bernardino inscritos en Medicaid o IEHP DualChoice (aquellos con Medi-Cal y Medicare). IEHP también ofrece planes de Covered California, lo que garantiza aún más el acceso a la atención médica para aún más residentes de IE. En la actualidad, IEHP cuenta con una sólida red de médicos de calidad en nuestros dos condados y casi 3,800 integrantes del equipo plenamente comprometidos con la visión: no descansaremos hasta que nuestras comunidades disfruten de una atención óptima y una salud vibrante. Para más información, visite iehp.org.

Acerca de CLPPP

El Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo en la Infancia (CLPPP, por sus siglas en inglés) del Sistema de Salud de la Universidad de Riverside proporciona servicios y recursos gratuitos a familias, proveedores médicos y organizaciones comunitarias para reducir la exposición al plomo y aumentar la cantidad de niños evaluados y sometidos a análisis de sangre adecuados para detectar el envenenamiento por plomo. Visite nuestro sitio web en https://www.ruhealth.org/public-health/childhood-lead-poisoning-prevention para obtener más información o llame al 1-800-346-6520.

FUENTE Inland Empire Health Plan (IEHP)