Inmotive conclut un accord de développement conjoint avec Suzuki pour la mise en œuvre de sa transmission pour véhicules électriques à deux vitesses Ingear

Une Ingear à développer pour un futur véhicule électrique Suzuki

TORONTO, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Inmotive a signé un accord de développement conjoint avec Suzuki pour développer une transmission pour véhicules électriques à 2 vitesses Ingear™ pour un futur véhicule électrique Suzuki.

« Ce partenariat avec Suzuki illustre la valeur que la transmission à deux vitesses Ingear peut apporter aux véhicules électriques, notamment en matière d'amélioration des coûts, de l'autonomie, des performances et de l'efficacité », a déclaré Paul Bottero, PDG d'Inmotive. « Le développement conjoint de notre technologie pour un futur véhicule Suzuki est un grand pas vers la commercialisation et la réalisation de la vision d'Inmotive d'accélérer l'évolution mondiale vers une mobilité zéro émission abordable. »

L'Ingear est la transmission à 2 vitesses la plus efficace au monde, conçue spécifiquement pour les véhicules électriques. Grâce à sa conception compacte et simple, l'Ingear peut améliorer le coût, l'autonomie et l'efficacité des véhicules électriques. Une Ingear peut étendre l'autonomie du véhicule électrique jusqu'à 15 % et améliorer l'accélération jusqu'à 15 %. Sa géométrie brevetée assure une conduite douce et silencieuse.

À propos d'Inmotive Inc.

Inmotive est l'inventeur canadien de l'Ingear, une technologie de groupe motopropulseur à plusieurs vitesses ultra-efficace pour une large gamme d'applications. L'Ingear étend l'autonomie du véhicule électrique à un coût et un poids supplémentaires très faibles, tout en fournissant un couple continu pendant les changements de vitesse en douceur. Sa conception hautement fiable augmente également le couple, l'accélération, la capacité de franchissement et la vitesse de pointe et est protégée par 18 brevets délivrés et 17 brevets en instance. Inmotive a son siège social à Toronto, au Canada, avec des bureaux en Europe et en Chine. Plus d'informations sont disponibles sur www.inmotive.com .

À propos de Suzuki Motor Corporation

Suzuki, qui a pour devise « Développer des produits de valeur supérieure en se concentrant sur le client », offre actuellement des produits dans trois catégories de mobilité : automobiles, moto et moteurs de hors-bord. L'entreprise a pour objectif de rester indispensable auprès des consommateurs en restant en phase avec leur vie et en assurant leur mobilité.

Contact pour les médias

Brittney Popa

MBE Group pour le compte d'Inmotive

(231) 675-1692

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1979032/Inmotive_Logo.jpg

SOURCE Inmotive