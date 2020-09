Inmotive présente la transmission à deux vitesses la plus efficace au monde pour les véhicules électriques

- Permet de réaliser des économies considérables et d'élargir la gamme de VÉ de 15 %

- Conçu avec expertise pour la prochaine génération de véhicules électriques

- Conception évolutive pour une large gamme de véhicules

TORONTO, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Inmotive, un fournisseur d'automobiles établi au Canada, a lancé sa transmission à deux vitesses IngearTM brevetée. Inventé et conçu pour la prochaine génération de véhicules électriques, Ingear présente une conception simple et durable qui rend un groupe motopropulseur plus efficace avec une autonomie étendue et à un coût moindre.

Inmotive a récemment terminé ses essais complets en préproduction de l'Ingear, l'a intégré dans un véhicule de démonstration et est prêt à le commercialiser. Des unités d'essai sont mises à la disposition d'équipementiers reconnus.

« Cette nouvelle génération de transmission offre une toute nouvelle façon d'envisager les transmissions à plusieurs vitesses des véhicules électriques et offre également des avantages importants à un large éventail d'autres segments du marché », a déclaré Paul Bottero, PDG d'Inmotive. « Il s'agit de la première transmission à deux vitesses de ce genre à être effectivement prête pour son lancement sur le marché mondial. »

Comment ça fonctionne

À l'heure actuelle, la plupart des VÉ utilisent des transmissions à une vitesse, mais équiper un VÉ d'une transmission Ingear permet de réduire les coûts, d'allonger l'autonomie et d'améliorer les temps d'accélération, la capacité de dépassement sur les autoroutes, la vitesse maximale et les performances dans les côtes.

Généralement, il y a deux réducteurs entre le moteur électrique et les roues, le moteur tournant environ neuf fois pour chaque tour des roues. L'Ingear remplace le deuxième réducteur par une chaîne d'entraînement continue et un pignon qui se transforme. Pour changer de vitesse, un actionneur met en place des segments de pignon pendant un seul tour des roues, augmentant ou diminuant ainsi le rapport de vitesse de manière efficace. La géométrie brevetée de l'Ingear assure la synchronisation du moteur et des roues, ce qui permet un mouvement de couple continu tout au long du processus de changement de vitesse.

En permettant au groupe motopropulseur de fonctionner plus efficacement avec une capacité de rapport bas et élevé, moins d'énergie est gaspillée, ce qui augmente l'autonomie de chaque charge. De même, la récupération est améliorée et continue, même en rétrogradant.

« Nous avons constaté que les transmissions automatiques d'aujourd'hui ne répondent pas aux besoins de l'industrie des VÉ », a expliqué M. Bottero. « Grâce à une conception efficace et à des économies substantielles pour le fabricant d'équipement d'origine, nous sommes convaincus que la transmission Ingear permet de répondre à tous les besoins recherchés par les FEO et favorisera la généralisation des véhicules électriques. »

Atteindre un rendement optimal

Voici les principaux avantages de la nouvelle transmission d'Ingear :

Économie des coûts – En intégrant le modèle Ingear simple et à faible composant dans des unités d'entraînement intégrées à grand volume, les FEO peuvent économiser plus de 1 500 USD par véhicule. Cette économie est possible en utilisant moins de batteries et des moteurs électriques et onduleurs moins coûteux tout en maintenant la même autonomie et en améliorant l'accélération. En plus des économies réalisées par les équipementiers, les propriétaires de parcs automobiles économiseront environ 2 000 USD en frais d'exploitation (électricité) sur trois ans.

par véhicule. Cette économie est possible en utilisant moins de batteries et des moteurs électriques et onduleurs moins coûteux tout en maintenant la même autonomie et en améliorant l'accélération. En plus des économies réalisées par les équipementiers, les propriétaires de parcs automobiles économiseront environ 2 en frais d'exploitation (électricité) sur trois ans. Compact – Conçu pour couvrir le différentiel, l'Ingear n'est que légèrement plus grand qu'une transmission à une seule vitesse traditionnelle.

Rapide, lisse et silencieux – L'Ingear change de vitesse en moins d'un seul tour des roues. Le moteur reste en contact constant avec les roues et peut appliquer un couple continu même pendant le changement de vitesse. Les rapports de vitesse changent progressivement et les algorithmes de remplissage de couple n'altèrent pas le confort des passagers. Les temps d'accélération peuvent être améliorés de 15 %.

Efficacité et fiabilité – L'Ingear étend l'autonomie d'un véhicule standard jusqu'à 15 % en optimisant l'efficacité du moteur et en réduisant les pertes parasitiques. Il améliore également le remorquage, la montée des côtes et la vitesse de pointe.

Adoption de la technologie

Ingear n'est pas une technologie universelle. Sa flexibilité de conception permet aux équipementiers de personnaliser la taille et l'échelle de la technologie en fonction du type de véhicule. Bien que le développement initial se soit concentré sur le marché des voitures particulières, la technologie peut être adaptée à une vaste gamme de véhicules, y compris les véhicules commerciaux, tout-terrains et équipés de pile à combustible.

Inmotive a actuellement des contrats de développement avec deux équipementiers internationaux et est en discussion avec plusieurs autres équipementiers du monde entier pour la mise en œuvre.

À propos d'Inmotive Inc.

Inmotive est l'inventeur canadien de l'Ingear, une technologie ultra-efficace de groupes motopropulseurs à vitesses multiples pour une vaste gamme d'applications. L'Ingear permet d'étendre l'autonomie des véhicules électriques en augmentant très faiblement le coût et le poids, tout en fournissant un couple continu lors des changements de vitesse en douceur. Sa conception hautement fiable augmente également le couple, l'accélération, les performances dans les côtes et la vitesse de pointe et est protégée par 16 brevets délivrés et 17 brevets en attente. Inmotive a son siège social à Toronto, au Canada, et des bureaux en Inde et en Chine.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.inmotive.com.

Téléchargement de l'image : https://bit.ly/2ZYxTXX

Relations avec les médias

Brittney Popa

MBE Group pour Inmotive

(248) 554-3507

[email protected]

