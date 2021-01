Innodem Neurosciences reçoit un financement de 6 millions de dollars américains du groupe Morningside

MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /PRNewswire/ -- Innodem Neurosciences, société montréalaise, clôture une ronde de Série A avec Morningside Ventures pour soutenir le développement et la commercialisation de sa technologie brevetée d'analyse des biomarqueurs des maladies neurodégénératives telles que la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et les troubles qui y sont liés, la démence fronto-temporale et les troubles cognitifs liés au cancer.

La technologie brevetée d'Innodem Neurosciences consiste en une application qui transforme un téléphone intelligent ou une tablette numérique en un appareil qui détecte en quelques minutes les biomarqueurs des mouvements oculaires (EMB) et les biomarqueurs de la cartographie du regard (GMB) dans le but de faciliter le diagnostic des atteintes neurologiques par les spécialistes. Les essais cliniques de validation en cours et futurs permettront de recueillir les données anonymisées des biomarqueurs EMB et GMB et de les transmettre à un système de gestion de données conforme aux normes HIPAA/PIPEDA, maximisant ainsi sa technologie d'apprentissage profond de pointe.

« Morningside constitue un groupe d'investissement idéal qui nous aidera à transformer notre nouvelle technologie en une future norme pour le secteur. Cette technologie, hautement accessible, accroîtra la qualité des soins et des retombées pour les patients, à des niveaux jamais observés de convivialité et d'efficience pour le système de santé », ajoute le cofondateur et chef de la direction commerciale, Marc Reeves.

À la suite d'un financement de départ fructueux en 2019 et du lancement de l'application pour tablette numérique Pigiomd, son logiciel de détection des mouvements oculaires, Innodem Neurosciences a obtenu un brevet USPTO et a été en mesure d'augmenter la précision de sa technologie d'analyse des mouvements oculaires à des niveaux comparables ou supérieurs à celui des coûteux appareils à infrarouge existants. Utilisant les données anonymisées des milliers d'utilisateurs de Pigiomd, l'entreprise a été en mesure de raffiner ses algorithmes originaux et d'orienter ses recherches vers le développement de la technologie de biomarqueurs des mouvements oculaires et de la cartographie du regard destinée aux sociétés pharmaceutiques afin d'améliorer l'efficacité de leurs essais cliniques. Cette technologie innovatrice est en instance de brevets en Europe, au Japon et en Chine.

« Les technologies numériques émergentes des biomarqueurs redéfinissent le marché mondial de l'imagerie diagnostique, qui atteint plusieurs milliards de dollars. Notre investissement dans Innodem Neurosciences s'insère parfaitement bien dans notre stratégie globale de portefeuille », déclare Gerald Chan, président-directeur général de Morningside Group.

« Ce qui est intéressant dans ces applications mobiles d'intelligence artificielle, c'est que plus nous recueillons de données, plus nos algorithmes détectent de façon précise la présence et la progression des différentes maladies neurodégénératives. Nous avons véritablement bénéficié d'un effort collectif et de la collaboration de mes collègues de l'Institut neurologique de Montréal (Neuro) et de l'Université McGill grâce auxquels nous avons pu évaluer des patients soigneusement phénotypés, ce qui est crucial pour la mise au point et le raffinement de notre technologie. Les tests numériques de EMB et de GMB sont atraumatiques et se font en quelques minutes dans le confort du foyer des patients. De tels autotests effectués à distance représentent un avantage majeur, d'autant plus en contexte d'épidémie », ajoute docteur de Villers-Sidani.

Pendant l'essai clinique en cours d'Innodem Neurosciences à l'Institut neurologique de Montréal (Neuro) avec des patients atteints de la sclérose en plaques, les résultats des autotests à distance bihebdomadaires aideront les professionnels de la santé à détecter des changements si subtils qu'ils ne seraient peut-être pas perceptibles par l'imagerie à résonance magnétique (IRM), alors que ces modifications peuvent traduire la progression de la maladie et le commencement de symptômes plus graves. La direction d'Innodem Neurosciences a bon espoir que l'essai clinique pluriannuel qu'il conduit actuellement démontrera que les EMB et GMB peuvent mesurer ces changements peu perceptibles de façon adéquate et peu coûteuse, tout en améliorant la qualité des soins et les retombées pour les patients.

« Si le médecin est en mesure de constater précocement que l'état de santé de son patient évolue vers une forme progressive de la sclérose en plaques, Il peut alors recommander un traitement mieux adapté en vue de prévenir une aggravation des troubles neurologiques. Alors que nous ne disposons pas en ce moment d'équipements médicaux qui nous permettent de détecter la transition vers la sclérose en plaques progressive, je crois que les biomarqueurs des mouvements oculaires et de la cartographie du regard pourront combler cet important écart », affirme Dr Étienne de Villers-Sidani.

À propos d'Innodem Neurosciences

Fondée en 2016 par essaimage de l'institut neurologique de Montréal (Université McGill), Innodem Neurosciences a conçu et développé une technologie mobile de détection de biomarqueurs de maladies dégénératives telles que la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et les troubles qui y sont liés, la démence fronto-temporale et les troubles cognitifs liés au cancer. Cette nouvelle technologie d'analyse des mouvements oculaires consiste en une application conviviale fonctionnant sur une tablette (bientôt un téléphone), qui est reliée à une infrastructure infonuagique d'intelligence artificielle, conforme aux normes HIPAA/PIPEDA. L'application propose une série de tests qui se font en quelques minutes, alors que les mouvements oculaires de l'utilisateur sont enregistrés dans un ensemble de données nommées biomarqueurs des mouvements oculaires (EMB) et biomarqueurs de la cartographie du regard (GMB). Dirigée par le Dr Étienne de Villers-Sidani, neurologue spécialiste des troubles cognitifs, l'équipe interdisciplinaire est composée de chercheurs en neurosciences, d'ingénieurs logiciels et de gestionnaires d'expérience. La mission de l'entreprise est de proposer des modes d'évaluation à distance simplifiés pour tous les stades des maladies neurodégénératives et des atteintes cognitives liées au cancer afin d'améliorer la qualité des soins et les retombées pour les patients, à des niveaux de convivialité et d'efficience jamais vus au sein du système de santé.

À propos de Morningside

Le Morningside Group a été fondé en 1986 par la famille Chan de Hong Kong pour faire des investissements de capital de risque et de placements privés. Le groupe est dirigé par des professionnels de l'investissement qui ont l'esprit d'entreprise, possèdent une connaissance poussée de l'industrie et sont efficaces dans les environnements où ils agissent. En plus de ses activités d'investissements, Morningside Group est profondément engagé à agir et à investir de façon socialement responsable. Pour plus d'informations, visitez www.morningside.com



