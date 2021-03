Innodisk annonce de nouveaux produits de qualité industrielle pour le monde embarqué 2021

PCIe Gen 4 NVMe - Deux fois plus de transfert

La série de stockage flash NVMe d'Innodisk prend désormais en charge la dernière interface PCIe Gen 4 avec un taux de transfert stupéfiant de 7,88 Go/s - soit le double de la bande passante de Gen 3 - ce qui réduit simultanément la consommation d'énergie globale, réduisant ainsi les problèmes de surchauffe de nombreux SSD PCIe. Le contrôle intelligent de la température grâce à la technologie du micrologiciel d'étranglement thermique permet aux utilisateurs de surveiller les changements de température des SSD à tout moment, et de protéger les données avec des performances supérieures.

Dotée d'une protection des données de bout en bout, comprenant les technologies iData Guard, iPower Guard et iCell, la série NVMe d'Innodisk offre une flexibilité et une sécurité des données exceptionnelles. En outre, grâce à la conformité à la norme TCG Opal 2.0 et au cryptage de niveau militaire AES-256, les données sont sécurisées par les solutions de stockage flash de la série NVMe d'Innodisk dans diverses applications.

Le stockage flash NVMe est disponible en facteurs de forme M.2 2242, M.2 2280, CFexpress, 2,5 » U.2 et NanoSSD avec une capacité de stockage pouvant atteindre 8 To.

DDR4-3200 - DRAM de qualité industrielle

La gamme de modules DRAM DDR4-3200 d'Innodisk offre aux leaders technologiques les performances et les fonctionnalités nécessaires pour capitaliser sur l'avenir de l'informatique. Le développement de la 5G, de l'informatique de pointe et de l'Internet des objets (Internet of Things, IoT) a alimenté la croissance exponentielle des appareils connectés, car de plus en plus de données sont générées et traitées en périphérie.

Les modules DRAM industriels DDR4-3200 d'Innodisk offrent la robustesse nécessaire aux ordinateurs de pointe qui exigent les vitesses les plus élevées, une tolérance de température étendue et la protection de l'environnement. Les modules DRAM sont dotés d'un système anti-sulfuration, d'un remplissage latéral et d'un revêtement conforme. Ils sont disponibles dans des capacités de 4 Go, 8 Go et 16 Go dans les formats SODIMM, UDIMM et RDIMM, y compris l'ECC optionnel.

CANbus et LAN — Expansion embarquée

Le CANbus est crucial pour l'automatisation industrielle et les soins de santé intelligents. Les produits de la série CANbus d'Innodisk répondent à cette demande croissante sur les marchés des véhicules autonomes, de l'automatisation et du médical. Les modules disponibles fournissent un ou deux ports CANbus, sont proposés dans les facteurs de forme M.2 2260, M.2 2280 B-M et mPCIe, avec prise en charge des protocoles USB et PCIe. Ces combinaisons répondent aux exigences du CANbus 2.0B, du J1939 et du CANopen, de plus en plus populaire.

La connectivité LAN n'est pas négociable, en particulier dans des applications telles que l'automatisation industrielle et la surveillance. La gamme complète de modules GbE LAN s'adapte à toute application nécessitant plusieurs ports réseau câblés. Les modules LAN de qualité industrielle utilisent une connexion de données PCIe, sont dotés de ports LAN RJ-45 GbE simples ou doubles, et sont disponibles dans les formats mPCIe, M.2 2280 B-M et M.2 2242 B-M.

Lors de cet événement en ligne uniquement, Innodisk présente ses technologies et solutions intelligentes en matière d'IdO, notamment InnoOSR SSD qui permet de restaurer rapidement le système en un clic. Les solutions de transport intelligent d'Innodisk, qui intègrent des technologies avancées de signalisation embarquée, d'informatique de pointe et de reconnaissance d'images, seront présentées avec des boîtiers de services intelligents, d'agriculture intelligente et de véhicules autonomes.

À propos d'Innodisk

Innodisk est un fournisseur de services de mémoire flash, de modules DRAM et de produits périphériques intégrés pour les applications industrielles et d'entreprise. Avec des clients satisfaits dans toute une série d'industries exigeantes, nous nous sommes distingués par notre engagement à offrir des produits et un service exceptionnels.

Pour en savoir plus sur Innodisk, veuillez consulter le site https://www.innodisk.com.

