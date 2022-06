Innodisk-Innovationen auf der Embedded World 2022 gewinnen Best-in-Show Award

Aus der EP-Produktlinie wurden außerdem das erste M.2 2280-to-single Base-T Ethernet-Modul mit 10GbE sowie InnoAgent vorgestellt, ein aufregendes neues Hardwaremodul, das eine Out-of-Band-Fernverwaltung von Systemen ermöglicht, selbst wenn diese abgestürzt oder komplett offline sind.

Das DRAM-Team von Innodisk hob sein Ultra Temperature DDR4-DRAM-Modul hervor, das ein kompaktes Design und die branchenweit schnellste Speichergeschwindigkeit von 3200MT/s bietet und bei Temperaturen von -40° C bis 125° C betrieben werden kann. Einer der Kunden von Innodisk, der die Ultra Temperature 32GB SODIMMs in 5G-AI-Edge-Servern im Freien einsetzte, konnte von der besonderen Temperaturtoleranz der Module profitieren. Die Server des Unternehmens, die für den Einsatz in der Telekommunikation entwickelt wurden, leiden unter der Tendenz von 5G, schnell Wärme zu erzeugen, und waren daher die perfekte Lösung für die Ultra-Temperature-Lösung von Innodisk, die bis zu 125° C standhält.

Die innovativen Lösungen, die diese Module ermöglichen, sind der Grund dafür, dass der Ultra Temperature DRAM von Innodisk den Best-in-Show-Award für Arbeitsspeicher und Speicher gewonnen hat. Die Auszeichnung, die Innodisk zuvor für seine InnoAGE-SSDs verliehen wurde, bewertet Design-Exzellenz, relative Leistung und Marktauswirkung/-disruption. Die Auszeichnung beweist einmal mehr die industrielle Exzellenz von Innodisk und macht deutlich, wie innovativ das Unternehmen auch weiterhin ist.

Innodisk freut sich, seine Industriekunden auch im nächsten Jahr wieder auf der Embedded World zu sehen.

Informationen zu Innodisk

Innodisk ist ein serviceorientierter Anbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen und eingebetteten Peripheriegeräten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Weitere Informationen zu Innodisk finden Sie auf https://www.innodisk.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1454282/Innodisk_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846092/Best_in_Show.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846093/Ultra_Temperature__Best_in_Show_Winner_01.jpg

SOURCE Innodisk Corporation