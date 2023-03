Innokin asocia Aquios con el vapeo a base de agua para dar la campanada en 2023

SHENZHEN, China, 14 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La empresa británica Aquios Labs , líder en este campo, ha desarrollado una tecnología basada en el agua y ha lanzado un producto comercial en cooperación con INNOKIN Technology ("Innokin"), para ofrecer a los fumadores una mejor experiencia al fumar. Es algo que el mundo estaba esperando.

A diferencia de los vapeadores tradicionales, el e-líquido de los vapeadores al agua AQ30 contiene un 30% de agua. El alto contenido de agua ha sido posible gracias a un proceso de formulación especializado desarrollado por Aquios Labs y un nuevo diseño de hardware desarrollado por Innokin. La investigación y el desarrollo han durado más de dos años, y la tecnología resultante es una oferta única en el mercado del vapeo.

El contenido de agua de los productos que utilizan la tecnología AQ30 produce un vapor más suave, transporta la nicotina al torrente sanguíneo de forma más eficaz y reduce significativamente la deshidratación asociada al vapeo. Además, el agua actúa como un portador de sabor neutro, lo que se traduce en sabores más equilibrados y naturales que antes.

Además, la tecnología basada en el agua puede tener grandes implicaciones para reducir los daños que pueden derivarse del vapeo. Con un punto de ebullición significativamente más bajo (119 °C), los vapeadores que utilizan la tecnología AQ30 producen un 92% menos de acetaldehído y un 81% menos de formaldehído que los vapeadores tradicionales. Este resultado científico se ha demostrado mediante pruebas realizadas por los principales laboratorios del mundo.

La gama inicial de productos de vapeo al agua se lanzó en los principales mercados en el primer trimestre de 2022, incluyendo Aquios Bar y Esco bar 6000. Las críticas positivas y los comentarios de la prensa especializada y de los consumidores llevaron a la adopción de la solución en los canales minoristas profesionales de vapor y de bienes de consumo, como Eco Vape, JM Wholesale, Best One, Nisa, etc.

Innokin lanzó Innobar C1 en noviembre de 2022, que incluye una gama de dispositivos desechables y el sistema de cápsulas reutilizables INNOBAR C1, todos ellos basados en la tecnología de base acuosa AQ30. El INNOBAR C1 ha tenido un éxito especial y ha contribuido en gran medida al crecimiento del negocio, ya que las cápsulas precargadas reemplazables pueden adaptarse fácilmente a las especificaciones deseadas por el vapeador.

Innokin y Aquios Labs culminaron el año 2022 con éxito al ganar el premio a la mayor innovación en los Golden Leaf Awards de Washington, DC, tras conquistar a los peces gordos de la industria del vapeo con su revolucionaria tecnología.

Con la tecnología de vapeo al agua en camino de ganar una cuota significativa del mercado en 2023, Innokin y Aquios Labs pretenden lanzar los productos en más mercados durante el próximo año.

Si desea más información contacte con [email protected]

SOURCE Innokin Technology