Innokin ganha o "Golden Leaf Award for Innovation" na GTNF 2023 pela primeira bobina de cerâmica condutora sem metal do mundo

SEUL, Coreia do Sul, 21 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Innokin, uma marca líder no setor de vaporização desde 2011, recebeu o prestigioso Golden Leaf Award pelo desenvolvimento da MeFree, a primeira e única cerâmica condutora a eliminar o metal das bobinas de vapor. Essa bobina de cerâmica de última geração aborda desafios de longa data na tecnologia de vaporização, em que as bobinas tradicionais, que contêm elementos de aquecimento de metal, geralmente resultam em aquecimento desigual, "pontos quentes" e possível liberação de metais pesados tóxicos.

A Innokin recebeu o troféu Prêmio Inovação durante o Fórum Global de Tabaco e Nicotina (GTNF). 20 de Setembro, Seul, Coreia do Sul (PRNewsfoto/Innokin Technology)

Os cigarros eletrônicos normalmente consistem em três componentes principais: uma fonte de energia (a bateria), um elemento de aquecimento (a bobina) e a substância aquecida. A fonte de energia fornece energia ao elemento de aquecimento, que vaporiza a substância desejada. Até agora, quase todas as bobinas contavam com metal para aquecer substâncias. No entanto, as propriedades inerentemente irregulares de aquecimento do metal frequentemente resultam em "pontos quentes" com temperaturas desnecessariamente altas, comprometendo tanto o desempenho quanto a segurança.

Em resposta a esse problema crítico, a Innokin iniciou uma intensa jornada de pesquisa e desenvolvimento para criar a primeira bobina cerâmica condutora sem metal do mundo, substituindo o metal por uma cerâmica condutora revolucionária como elemento de aquecimento. As bobinas cerâmicas condutoras convencionais incorporam aditivos metálicos para melhorar a condutividade da cerâmica, mas sofrem com níveis de resistência incontroláveis, o que pode resultar em desempenho inconsistente. A solução inovadora da Innokin, que combina perfeitamente componentes não metálicos com materiais de cerâmica, oferece uma vantagem distinta: a ausência de metal, traduzindo-se em aquecimento notavelmente uniforme e eficiente.

A nova bobina de cerâmica condutora introduzida pela Innokin apresenta estabilidade notável e resistência à erosão. Ela aquece de forma rápida e uniforme substâncias como o e-líquido, proporcionando um sabor mais puro e satisfatório. Essa inovação marca um avanço significativo na tecnologia de vaporização, oferecendo melhorias ao desempenho e segurança da vaporização para os usuários.

"É uma honra receber o Golden Leaf Award pelo nosso trabalho no desenvolvimento da tecnologia de bobina cerâmica livre de metais", afirmou Tao Cui, diretor de estratégia da Innokin. "Nosso compromisso de expandir os limites da tecnologia de vaporização nos levou a essa conquista inovadora. Esta distinção destaca nossa responsabilidade de oferecer aos nossos clientes produtos de vaporização mais seguros e agradáveis".

A tecnologia condutora de bobina de cerâmica da Innokin representa uma mudança de paradigma no setor de vaporização, estabelecendo novos padrões de desempenho, segurança e pureza do sabor. À medida que o cenário de vaporização continua a evoluir, a Innokin permanece na vanguarda da inovação, oferecendo produtos que causam um impacto positivo duradouro na comunidade de vaporizadores.

Para mais informações sobre a Innokin e sua inovadora tecnologia de bobina de cerâmica MeFree, acesse https://mefreetech.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2217865/Innokin_received_the_Innovation_Award_trophy_during_the_Global_Tobacco___Nicotine_Forum__GTNF___Sept.jpg

FONTE Innokin Technology

SOURCE Innokin Technology