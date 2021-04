Innovador Programa Educativo Compensa La Reducción de La Matrícula en Preescolar

Estos niños, que no están asistiendo al preescolar, ingresarán al jardín de niños el próximo año sin los beneficios de haber conocido la educación formal y sin las habilidades que contribuyen al logro académico. En Texas, por ejemplo, los datos indican que la matrícula en el jardín de niños se redujo de 8 a 12 por ciento, según un artículo del 5 de octubre de 2020 en el Dallas Morning News. Es una tendencia en muchos distritos escolares alrededor del país. Una encuesta del Education Week Research Center a casi 500 líderes y directores de distrito determinó que la mitad han notado una reducción en la matrícula del jardín de niños.

El cambiante escenario escolar ha llevado a revaluar la manera de proporcionar la educación infantil temprana y esencial.

Learning Without Tears, una empresa de tecnología enfocada en la educación que ofrece materiales de escritura y educativos para el nivel preescolar desde hace más de 30 años, ha desarrollado "Get Set for School" (GSS), un galardonado plan de estudios integral para preescolar, con el fin de satisfacer las necesidades de los niños de preescolar en entornos de aprendizaje en casa, híbridos y en la escuela.

El programa de dos idiomas inglés-español está diseñado para ayudar a que los niños en edad preescolar alcancen hitos de aprendizaje temprano importantes, sin dejar de lado la participación y la diversión al mismo tiempo. El programa combina juegos con propósitos, actividades multimodales-multisensoriales y aplicaciones digitales y herramientas de enseñanza.

"El preescolar debería ser divertido y entretenido y estar repleto de aprendizaje a la vez, para que los niños se sientan seguros de sí mismos y de sus habilidades," dice la Dra. Elizabeth DeWitt, experta en infancia temprana del centro GSS.

Get Set for School se diferencia de otros programas de preescolar porque, en parte, es realmente adecuado para la edad, dice la Dra. DeWitt. "GSS es exclusivo, porque vamos más allá de donde llegan otros planes de estudios de preescolar con nuestro enfoque investigativo sobre el desarrollo de la motricidad fina de los niños pequeños," explica.

"Los niños construyen y forman las letras a partir del desarrollo de los trazos de la escritura y usan cada día un medio diferente mientras aprenden cada letra, pasando de la construcción a la escritura antes de lo previsto o antes de que se les pida escribir en papel." Readiness & Writing (preparación y escritura) es un componente de GSS que aborda las debilidades relativas a la escritura de las letras y los números, el aprendizaje del alfabeto y la relación entre los números escritos y las cantidades.

Además, con la aplicación interactiva del programa, Sound Around Letters, los niños pueden identificar, relacionar y nombrar las letras mayúsculas y minúsculas, además de recibir información al instante para estimular el progreso y reforzar la confianza. Los recursos multimodales permiten que los niños con diferentes estilos de aprendizaje usen e interactúen con la pantalla táctil animada para aprender la formación de los números y las letras.

"Estamos comprometidos más que nunca a asegurar que los niños aprendan, sea que estén en el aula o en casa," enfatiza la Dra. DeWitt. "Para equipar y apoyar a los padres y los profesores, hemos agregado más videos y recursos de aprendizaje a distancia que asisten con el uso de nuestros materiales únicos y exclusivos, en cualquier entorno.

Pueden visitar LWTears.com para obtener más información sobre Get Set for School y Readiness & Writing.

