Innovation and Development Conference zum 120-jährigen Jubiläum der Nanjing Agricultural University in Nanjing

NANJING, China, 25. November 2022 /PRNewswire/-- Nach zwölf Jahrzehnten stetig wachsender Exzellenz feierte die Nanjing Agricultural University (NAU) ihr 120-jähriges Bestehen mit der Innovation and Development Conference am 20. November in ihrem Sportzentrum. Chen Ligen, der Sekretär des Parteikomitees der Nanjing Agricultural University, leitete die Konferenz, und Präsident Chen Fadi hielt eine Rede. Alumni, Studenten und Partner aus allen Lebensbereichen verfolgten die Live-Übertragung der Konferenz über die Web-Plattform, um das 120-jährige Jubiläum der Nanjing Agricultural University zu feiern.

Die Nanjing Agricultural University hat lange Zeit darauf bestanden, die internationale Zusammenarbeit und den Austausch in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Technologie und Talente zu öffnen und zu fördern. Sie hat enge Partnerschaften mit mehr als 170 Universitäten und Instituten in mehr als 50 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt aufgebaut. Gary S. May, Chancellor der University of California, Davis, erklärte in einer Videobotschaft, die UCDavis und NAU hätten eine langjährige Partnerschaft aufrechterhalten und das Bildungskonzept der „globalen Gesundheit" in den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung und Tiergesundheit kooperativ umgesetzt. Er freue sich auf die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Universitäten zum Wohle der Menschheit und auf einen größeren Beitrag zur menschlichen Gesundheit in der Welt.

Chen Fadi betonte, die Nanjing Agricultural University habe in den letzten 120 Jahren Schritt gehalten, fest zu den Menschen gehalten und die Initiative ergriffen, Tugend durch Bildung zu fördern. Die NAU habe fruchtbare Leistungen und viele „China's firsts" hervor gebracht.

Die NAU habe 120 Jahre lang keine Mühen gescheut, so Chen Ligen. Die NAU, die an einem Neubeginn steht und sich auf neue Wege begibt, werde die grundlegende Aufgabe, Tugend durch Bildung zu fördern, in vollem Umfang erfüllen und es sich ferner zur Aufgabe machen, die Landwirtschaft zu stärken und zu revitalisieren, und den Bau einer Universität von Weltklasse mit landwirtschaftlichen Merkmalen zu beschleunigen. Sie werde zur Modernisierung der nationalen Landwirtschaft in ländlichen Gebieten und zur umfassenden Wiederbelebung des ländlichen Raums mit positiver Haltung und Stimmung beitragen.

