Innovations dans la grande région de la baie de Chine : Annonce des lauréats du concours mondial de pitch pour les startups

SHENZHEN, Chine, 5 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Des milliers d'investisseurs, de startups et de passionnés de l'industrie se sont pressés dans la salle pour assister à la clôture du concours mondial de pitch PHBS-CJBS 2023. L'événement spectaculaire de la grande finale a eu lieu en décembre, révélant les gagnants de l'année et d'autres annonces majeures.

Grand Final of the 2023 PHBS-CJBS Global Pitch Competition

Lancé en 2020 par la Peking University HSBC Business School (PHBS) et la Cambridge Judge Business School (CJBS), le Global Pitch Competition a vu près de 200 startups de qualité participer à sa quatrième édition, présentant leurs innovations dans divers domaines tels que les nouvelles énergies et l'économie verte, l'intelligence artificielle, les biotechnologies et les technologies médicales, ainsi que la fabrication intelligente.

Une série de présentations tout au long de l'année 2023 a permis de réduire le nombre de participants à dix finalistes nationaux et internationaux, chacun présentant son plan d'affaires lors de la grande finale devant un jury composé d'universitaires, d'investisseurs et d'entrepreneurs de renom. Six finalistes ont obtenu la troisième place et trois la deuxième. Le prix gagnant a été décerné à E3A Healthcare, une startup créée en 2019 à l'Université nationale de Singapour, pour ses dispositifs médicaux et ses solutions de gestion de la santé de premier ordre, adaptés aux soins de santé des nouveau-nés et des femmes.

Soutenu par la Commission municipale de développement et de réforme de Shenzhen, le Comité d'innovation scientifique et technologique et de nombreuses institutions de capital-risque, incubateurs, instituts de recherche scientifique et leaders industriels de renom, le concours mondial de pitch PHBS-CJBS n'a cessé de croître au cours des quatre dernières années, reflétant l'influence mondiale des écoles dans le domaine du capital-risque et leur passion pour l'encouragement des communautés de start-ups.

Célébrant l'esprit d'innovation et d'entreprise, l'événement a également permis de lancer deux nouveaux instituts créés et parrainés par le PHBS. Le premier est le Qianhai Institute of China-Britain International Innovation Space, situé au Qianhai International Talent Hub, qui vise à offrir un soutien complet aux startups. Le second, l'Innovation Engine, est géré par le Center for Innovation & Entrepreneurship de la PHBS et travaillera avec des mentors professionnels pour fournir des conseils et une incubation aux étudiants en sciences et en ingénierie ainsi qu'aux universitaires ayant des idées d'entreprise.

La grande finale s'est achevée en donnant le coup d'envoi du concours mondial de pitch PHBS-CJBS 2024, avec un accent continu sur les équipes technologiques en phase de démarrage qui n'ont pas encore atteint le stade du financement de la série B. Le premier roadshow aura lieu en janvier, et les finales se tiendront en octobre de l'année prochaine. Pour toute demande de participation, envoyez un courriel à [email protected] ou inscrivez votre programme à https://jinshuju.net/f/bYTXNs .