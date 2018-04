Innovations de Hambourg : le plus grand composant fonctionnel imprimé en 3D et le plus grand laser à rayon X du monde au Hannover Messe

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/680655/Hannover_Messe.jpg )

Le stand « Future Hamburg » présentera jusqu'au 27 avril des innovations à la pointe de la technologie, avec 11 exposants présentant des projets innovateurs dans des domaines clés de la technologie et offrant l'occasion parfaite de découvrir deux projets spectaculaires relatifs au transfert de technologie.

À l'Hannover Messe, l'institut de recherche Fraunhofer IAPT, basé à Hambourg, présente un jalon dans la fabrication additive : en réalisant un étrier de frein en titane imprimé en 3D, Fraunhofer IAPT et le constructeur automobile Bugatti ont accompli une percée technologique. L'étrier sera produit en série à Hambourg. Le Fraunhofer IAPT et son réseau d'entreprises font de Hambourg un leader mondial de l'impression 3D. Entre-temps, les voitures de sport haut de gamme Bugatti ont mis la marque à la pointe de l'innovation et ses performances sont parmi les plus remarquables de l'industrie automobile.

« L'impression 3D va révolutionner la production industrielle. Hambourg est un leader mondial dans le transfert de technologie scientifique, et nous étendons notre position. Idéalement située à proximité des grands acteurs gouvernementaux et industriels, la ville de Hambourg offre des conditions idéales pour un pôle d'innovation », a déclaré le professeur Claus Emmelmann, docteur en ingénierie et directeur du Fraunhofer IAPT.

Le stand de Hambourg présente également un des projets de recherche parmi les plus vastes et les plus ambitieux qui soient : European XFEL. Situé à Hambourg et Schleswig-Holstein, le laser à électrons libres European XFEL, le plus grand centre laser à rayons X du monde, génère des impulsions laser à rayons X extrêmement intenses. Il est utilisé par de nombreux chercheurs internationaux.

« Hambourg est en voie de devenir l'un des principaux centres de recherche et d'innovation en Europe », a commenté Katharina Fegebank, mairesse adjointe de la ville de Hambourg. « L'impression 3D et la nanotechnologie sont des domaines scientifiques de pointe et sont des véritables moteurs pour l'innovation et le développement dans notre ville. »

