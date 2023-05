Innovative Connecting bringt eine kompatible Version von Turbo VPN auf Spielekonsolen wie Xbox, PlayStation und Switch auf den Markt

SINGAPUR, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Innovative Connecting, ein weltweit führender Anbieter von Virtual Private Network (VPN)-Diensten, freut sich, die Veröffentlichung der kompatiblen Version von Turbo VPN auf Spielkonsolen bekannt zu geben. Die Software funktioniert auf Xbox-Konsolen, Playstation-Konsolen und Nintendo Switch zugleich, einschließlich Xbox S, Xbox X, Xbox One, Xbox 360, PS5, PS4, PS3 und Nintendo Switch.

Turbo VPN bietet Nutzern eine reibungslose Geschwindigkeit für Streaming und Online-Spiele und gewährleistet, dass Online-Aktivitäten privat und sicher bleiben. Mit der neuen Spielekonsolen-kompatiblen Version können Gamer jetzt alle Vorteile von Turbo VPN auf ihren Lieblingskonsolen genießen.

Turbo VPN für Xbox, PlayStation und Switch hat drei Hauptfunktionen. Zum einen können die Nutzer ihren IP-Standort zu einem beliebigen Ort in der Welt ändern, so dass sie sich globale Online-Inhalte in ihrem Land anschauen können. Zum anderen verwendet Turbo VPN eine AES 256-Verschlüsselung und versteckt die tatsächliche IP-Adresse des Nutzers, um DDoS-Angriffe und andere Cyber-Bedrohungen wie Datendiebstahl und Hackerangriffe zu verhindern. Zu guter Letzt verfügt Turbo VPN über mehr als 24.000 verschlüsselte Server mit hoher Geschwindigkeit in mehr als 50 Ländern, um das bestmögliche Spielerlebnis zu gewährleisten.

Die Einrichtung von Turbo VPN auf Xbox, PlayStation und Switch ist kinderleicht. Gamer können unter https://turbovpn.com/download/xbox/, https://turbovpn.com/download/playstation/ oder https://turbovpn.com/download/switch/ die Software herunterladen und sofort loslegen.

Um sicherzustellen, dass die Gamer sicher und ruhig spielen können, setzt Turbo VPN einen neuen Spielbeschleunigungsserver ein. Dieser Server ändert die IP-Adresse und schützt die Sicherheit des Spielkontos, indem er die Latenzzeit des Spielnetzwerks effektiv reduziert und mögliche DDoS-Angriffe während des Spiels vermeidet.

Informationen über Turbo VPN

Turbo VPN wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen hat seine Reichweite erweitert und genießt das Vertrauen von 300 Millionen weltweiten Nutzern in mehr als 150 Ländern. Turbo VPN wurde mit der Vision gegründet, ein qualitativ hochwertiges Netzwerk zu schaffen, das für alle Leute zugänglich ist und einen sicheren Ort zur Unterhaltung für alle Altersgruppen anbietet. Es verfügt über mehr als 21.000 Hochgeschwindigkeitsserver in über 50 Ländern der Welt. Seine Datenschutzerklärung unterliegt der europäischen DSGVO und ist durch den PDPA von Singapur geschützt. Innovative Connecting hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Nutzern die besten VPN-Dienste anzubieten, und die kompatible Version von Turbo VPN auf Spielkonsolen ist also ein Beispiel dafür, wie das Unternehmen innovativ ist und die Nutzererfahrung verbessert.

Für weitere Informationen über die kompatible Version von Turbo VPN auf Spielkonsolen erfahren Sie bitte https://turbovpn.com/download/xbox/.

SOURCE Innovative Connecting Pte Ltd