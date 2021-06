Innoveo ernennt Ashish Jha zum ersten Chief Marketing Officer

Jha bringt über 20 Jahre Erfahrung im strategischen Marketing und in der Kommunikation mit, davon fast 15 Jahre in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. Bevor er zu Innoveo kam war er Chief Marketing and Communications Officer bei SE2, einem führenden Drittverwalter im Bereich Lebensversicherungen. Unter seiner Führung gestaltete SE2 seine Markenführung neu und erhielt für seine innovativen Marketing- und Thought-Leadership-Initiativen bedeutende Anerkennung. Vor SE2 hatte Ashish Jha Führungsfunktionen bei Unternehmen wie Tata Consultancy Services, Majesco und Mastek inne.