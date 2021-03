Innovex Downhole Solutions conclui a aquisição da Rubicon Oilfield International, estabelecendo-se como um dos principais provedores independentes do mundo para produtos e serviços técnicos de alto valor para o setor de exploração petrolífera

HOUSTON, 11 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Innovex Downhole Solutions, Inc. ("Innovex") anunciou hoje que concluiu a aquisição anunciada anteriormente da Rubicon Oilfield International ("Rubicon"), solidificando ainda mais a Innovex como uma empresa independente líder do setor de produtos e tecnologia voltados para poços.

O negócio continuará a ser liderado por Adam Anderson, CEO da Innovex.

"Tenho o prazer de confirmar que a transação já foi concluída, e esperamos combinar as operações dinâmicas da Innovex nos Estados Unidos com a ampla força internacional da Rubicon para oferecer maior valor aos nossos clientes com nosso portfólio de tecnologia expandido que abrange perfuração, construção, completação, produção, pescaria (fishing) e intervenção de poços", disse Anderson. "O dia de hoje representa um marco importante para os funcionários e outras partes interessadas da Rubicon e Innovex - juntas, essas organizações altamente capacitadas estão agora posicionadas para oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de produtos de fundo de poço de alta qualidade, com uma forte presença em todos os principais mercados geográficos, apoiado por uma equipe extraordinária de homens e mulheres criativos e comprometidos."

Sobre a Innovex Downhole Solutions:

A Innovex Downhole Solutions, Inc. projeta, fabrica e instala uma variedade de soluções de missão crítica para construção de poços, completação de poços e produção de poços para operadores onshore e offshore nas principais regiões produtoras em todo o mundo. Os principais produtos da Innovex incluem plugues de fraturamento dissolvíveis SWAGETM, produtos de centralização em águas profundas WearSox®, válvulas com pedal da ORIOTM, plugues de fratura compostos TOMCATTM, sistemas de suspensor de revestimento Ranger / Scout, serviços de tubulação contínua, centralizadores CentraMax, equipamentos de flutuação, ferramentas para cimentação em estágios, packers de revestimento inflável e tecnologias de elevação artificial QCI. A empresa está sediada em Houston, Texas, e possui centros de serviços localizados em todas as principais bacias de petróleo e gás dos EUA, Arábia Saudita e Omã. A Innovex é apoiada pela Intervale Capital e Warburg Pincus.

Para informações adicionais, acesse www.innovex-inc.com

Contatos de mídia:

Para Innovex

Nichola Alexander

[email protected]

+1 346 666 8264

Elizabeth Johnson

[email protected]

+1 281 602 7815

