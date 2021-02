Innoviz nomme Udy Gal-On directeur des opérations

Gal-On apporte plus de 30 ans d'expérience dans des postes à responsabilité dans des entreprises de premier plan dans les secteurs des semi-conducteurs, des télécommunications et de l'énergie intelligente. Pendant huit ans, il a occupé le poste de vice-président des opérations chez SolarEdge, un leader mondial des solutions énergétiques intelligentes et l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Israël. Durant son passage chez SolarEdge, l'entreprise a connu une croissance incroyable, atteignant un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard de dollars et devenant le leader mondial dans le secteur des onduleurs solaires et de la technologie Smart Energy. Dans le cadre de son rôle de vice-président des opérations, il a développé avec succès les capacités de l'entreprise, lancé de nouveaux produits, géré de grandes équipes, construit une usine de bout en bout en Israël et contribué à positionner SolarEdge comme la référence en matière d'innovation et de technologie dans son domaine.

Avant SolarEdge, Gal-On a été vice-président de l'ingénierie chez ECI Telecom, directeur du département d'ingénierie chez Marvell Semiconductor (anciennement Intel), ainsi que dans d'autres fonctions d'ingénierie et d'exploitation dans des entreprises de premier plan en Israël. En tant que directeur général d'Innoviz, Gal-On sera responsable des opérations, de l'ingénierie et de l'infrastructure de qualité de l'entreprise, en veillant à ce qu'elles répondent aux exigences strictes de l'industrie automobile. Dans sa vie personnelle, il aime passer du temps avec sa femme et ses deux enfants, ainsi que pratiquer la musique.

« Je suis enchanté de rejoindre l'équipe de direction d'Innoviz et une entreprise dotée d'une culture de l'innovation, composée de personnes extrêmement talentueuses », a déclaré Udy Gal-On. « Je suis impatient d'apporter mon expertise pour aider Innoviz à atteindre ses objectifs, tout en répondant aux besoins de fabrication en gros volume des produits Innoviz et en augmentant la capacité de production pour soutenir de multiples programmes et conceptions, comme les produits InnovizTwo et futurs. »

À propos d'Innoviz Technologies

Innoviz est l'un des principaux fabricants de capteurs LiDAR à semi-conducteurs et de logiciels de perception haute performance qui permettent la production en série de véhicules autonomes. L'offre d'Innoviz comprend InnovizOne, un capteur LiDAR de qualité automobile fabriqué en série, InnovizTwo, un capteur LiDAR de nouvelle génération à hautes performances de qualité automobile, et le logiciel de perception d'Innoviz, conçu pour compléter son offre matérielle avec des fonctions avancées de classification, de détection et de suivi basées sur l'IA et l'apprentissage machine. Innoviz est soutenue par des partenaires stratégiques et des investisseurs de premier plan, dont SoftBank Ventures Asia, Samsung, Magna International, Aptiv, Magma Venture Partners, Vertex Ventures, 360 Capital Partners, Harel Insurance Investments and Financial Services, Phoenix Insurance Company et d'autres. Innoviz a récemment annoncé qu'elle sera cotée au NASDAQ par le biais d'un regroupement d'entreprises avec Collective Growth Company. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.innoviz.tech .

SOURCE Innoviz Technologies