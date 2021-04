Innoviz Technologies et Collective Growth Corporation annoncent la conclusion d'un regroupement d'entreprises

Après des années de développement et de tests rigoureux, Innoviz est heureux d'annoncer aujourd'hui que ses capteurs InnovizOne seront fabriqués en grand volume, au grade automobile et selon un processus entièrement automatisé. InnovizOne sera utilisé dans la production de voitures telles que les séries de BMW, entre autres clients, et devrait générer d'importants revenus à l'avenir. En parallèle, la Société continuera d'introduire son capteur LiDAR de nouvelle génération, InnovizTwo, sur le marché. Ces efforts devraient se traduire non seulement par des réductions de coûts significatives et une amélioration importante de la performance, mais aussi par une adoption plus rapide des solutions de mobilité sûre dans les voitures de tous types. Innoviz continuera de recueillir des données et de mettre au point de nouvelles fonctions de vision par ordinateur pour InnovizAPP, la nouvelle plateforme de perception automobile. Grâce à ces avancées, Innoviz élargira encore plus son avance technologique dans le marché et renforcera sa position de leader en tant que fournisseur de capteurs LiDAR à semi-conducteurs et de logiciels de perception hautement performants et rentables, dans divers marchés, y compris celui de la conduite autonome.

« Il s'agit d'un moment charnière pour l'équipe d'Innoviz et d'un événement historique pour l'ensemble de l'industrie, a déclaré Omer Keilaf, cofondateur et PDG d'Innoviz. « Depuis la fondation d'Innoviz, nos ingénieurs repoussent les limites de performance de la technologie LiDAR, nous permettant d'offrir une solution sûre, fiable et abordable que les constructeurs automobiles peuvent adopter à grande échelle. La demande croissante des clients en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique et notre carnet de commandes grandissant témoignent de notre engagement important. En devenant une entreprise cotée en bourse, Innoviz s'engage sur la voie du leadership mondial dans le marché international de la conduite autonome, entre autres. »

Bruce Linton, président et PDG de Collective Growth Corporation, a affirmé : « La performance d'Innoviz excède largement celle de ses pairs sur le plan de la production à grande échelle et du développement technologique de capteurs LiDAR. Nous sommes fiers de les accompagner dans leur parcours en tant que société cotée en bourse. »

Aperçu de la transaction

À la suite du regroupement d'entreprises, Innoviz a reçu un produit brut d'environ 371 millions de dollars, y compris 141 millions de dollars en liquidités provenant du compte en fiducie de Collective Growth à la suite des rachats par les actionnaires publics, et 230 millions de dollars provenant d'un placement privé dans une société ouverte (PIPE) comprenant des investissements stratégiques de la part de Magna International, partenaire de premier plan d'Innoviz, d'Antara Capital, co-parrain de la transaction, Phoenix Insurance, le plus important investisseur du PIPE, ainsi que d'autres investisseurs institutionnels.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC a agi à titre de conseiller financier et d'agent de placement exclusif d'Innoviz dans le cadre de la fusion. Latham & Watkins LLP et Meitar | Law Offices ont agi à titre de conseillers juridiques d'Innoviz. Akin Gump Strauss Hauer & Field LLP et Faegre Drinker Biddle & Reath LP ont agi à titre de conseillers juridiques des parrains de la transaction, Antara Capital et Perception Capital, respectivement ; Nechama Brin et Michael Yifrah ont agi à titre de conseillers financiers de Perception Capital. Graubard Miller et Goldfarb Seligman & Co. ont agi à titre de conseillers juridiques de Collective Growth ; Cantor Fitzgerald a agi à titre de conseiller financier et conseiller en marchés financiers auprès de Collective Growth.

À propos d'Innoviz Technologies

Innoviz est un fournisseur de technologie de premier plan qui mettra des véhicules autonomes sur les routes et dont la mission est de changer le monde et améliorer la vie. Innoviz est la seule entreprise avec une technologie LiDAR qui peut « voir » mieux qu'un conducteur humain, tout en répondant aux exigences strictes de l'industrie automobile en matière de performances, de sécurité et de prix. Sélectionnée par BMW pour son programme de voiture autonome iX entièrement électrique, la technologie d'Innoviz devrait être la première à être déployée dans les véhicules grand public. Innoviz est soutenue par des partenaires stratégiques et des investisseurs de premier plan, dont SoftBank Ventures Asia, Samsung, Magna International, Aptiv, Magma Venture Partners, et d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.innoviz.tech.

Déclarations prospectives

La présente annonce contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les avantages de la transaction, les services offerts par Innoviz et les marchés sur lesquels elle exerce ses activités, et les résultats futurs prévus d'Innoviz. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « croire », « prévoir », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention », « stratégie », « futur », « possibilité », « planifier », « peut », « devrait », « fera », « serait », « sera », « continuera », « entraînera probablement » et d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d'autres déclarations portant sur les événements futurs et sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles. Par conséquent, ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent considérablement des énoncés prospectifs contenus dans la présente annonce, y compris ceux qui suivent, entre autres : la capacité de mettre en œuvre des plans d'affaires et de donner suite aux prévisions et à d'autres attentes à la suite de la transaction ; la capacité de cerner des occasions supplémentaires et d'en tirer parti ; l'évolution et les changements potentiels de l'industrie hautement concurrentielle de la technologie LiDAR et des industries connexes. La liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Il est conseillé d'examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la version définitive de la circulaire de procuration/du prospectus déposée auprès de la SEC le 11 mars 2021 et dans d'autres documents déposés par Innoviz de temps à autre auprès de la SEC. Ces documents mentionnent et décrivent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont uniquement valables à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Innoviz n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou en raison d'autres facteurs. Innoviz ne donne aucune assurance que ses attentes s'avéreront exactes.

