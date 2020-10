Innoviz Technologies présente sa prochaine génération, InnovizTwo, qui accélérera l'industrie vers une conduite autonome, permettant une mobilité sûre pour tous

Bien que l'industrie automobile soit en bonne voie vers un avenir hautement automatisé, nous avons encore quelques années avant de le voir arriver. Aujourd'hui, même les plateformes L2+ 1 les plus avancées sont confrontées à des limites techniques qui entraînent des problèmes de sécurité, ce qui freine la croissance et empêche d'atteindre des niveaux d'automatisation plus élevés au fil du temps. Seuls certains constructeurs automobiles sont capables de faire le saut quantique nécessaire pour proposer eux-mêmes des voitures L3 2 , un processus qui nécessite le travail de centaines d'ingénieurs sur plusieurs années de validation, dans tous les scénarios de conduite, au point qu'ils sont prêts à assumer l'entière responsabilité avant le lancement d'une voiture L3.

Pour permettre une adoption plus sûre et plus fluide de l'automatisation, l'industrie devra introduire la fonctionnalité L2+, mais avec un matériel qui prend en charge les L3 et L43 dès le lancement. Avec de plus en plus de véhicules dotés d'équipements efficaces, les constructeurs automobiles pourront collecter des données sur la route et proposer des fonctions plus avancées à ces mêmes véhicules par le biais de mises à jour en ligne, en ajoutant de plus en plus de fonctionnalités pour répondre aux normes L3 et L4. Pour poursuivre cette stratégie, le matériel doit répondre à des exigences techniques plus avancées, tout en se situant dans la fourchette de prix de la technologie L2 actuelle.

Afin de permettre cette vision, Innoviz annonce maintenant la nouvelle génération de son LiDAR, InnovizTwo.

Ce sont toujours des pionniers de l'industrie comme BMW qui ont fixé la barre pour les autres dans le domaine de l'automobile, en introduisant les technologies les plus récentes et les plus innovantes. Ainsi, en 2018, BMW a choisi de déployer InnovizOne, le LiDAR à semi-conducteurs haut de gamme de qualité automobile d'Innoviz, par l'intermédiaire de Magna en tant que fournisseur Tier-1, dans le cadre de son programme de véhicules autonomes L3-L4 prévu pour être le premier sur le marché. La solution d'Innoviz s'est ainsi clairement imposée comme la mieux adaptée aux véhicules autonomes produits en série permettant de rouler les mains libres sur les autoroutes à des vitesses plus élevées. Près de trois ans plus tard, Innoviz annonce InnovizTwo, une conception qui permet de réduire les coûts de plus de 70 % par rapport à InnovizOne, y compris une amélioration significative des performances. Des échantillons d'InnovizTwo seront disponibles au troisième trimestre 2021.

« Nous savons combien il est difficile d'introduire sur le marché une plate-forme L3 entièrement validée », explique Omer Keilaf, PDG et cofondateur d'Innoviz. « Seuls quelques constructeurs automobiles peuvent faire un tel pas. Nous sommes heureux de présenter notre produit de nouvelle génération, InnovizTwo, qui résout un important goulet d'étranglement dans l'industrie. InnovizTwo permettra à davantage de constructeurs automobiles d'offrir une L2+ sûre, tout en ouvrant la voie à l'automatisation complète de la L3 de la manière la plus efficace et la plus sûre possible, permettant à terme la révolution autonome ».

L'inclusion du LiDAR haute performance d'Innoviz et de son logiciel de perception avancé dans les plateformes L2+ n'apportera pas seulement une mobilité plus sûre à tous, elle permettra également aux constructeurs automobiles, aux Tier-1 et à Innoviz de collecter des données par l'intermédiaire de leur clientèle. Bien que les conducteurs de L2+ soient toujours responsables de la conduite de la voiture, de nouvelles fonctionnalités continueront à être validées et, plus tard, lorsque la sécurité sera statistiquement prouvée, le logiciel sera mis à niveau vers la L3 complète sans aucune modification du matériel.

M. Alejandro Vukotich, ancien vice-président senior des systèmes de conduite automatisée et d'assistance à la conduite chez Audi et BMW, explique : « Outre tous les défis techniques, il est essentiel d'atteindre un niveau de prix qui permette à l'industrie d'introduire une technologie commercialement viable sur le marché en tant que système L2, puis de valider et de vérifier progressivement la L3 sur le terrain avant qu'elle ne soit diffusée en tant que mise à jour logicielle. L'InnovizTwo est sans aucun doute un jalon important et énorme dans cette direction ».

La mission d'Innoviz est de fournir une mobilité sûre à tous. Les solutions d'Innoviz permettent une autonomie sûre en mettant sur le marché des optiques inégalées, une conception transparente et des logiciels de pointe. S'appuyant sur les connaissances et l'expérience accumulées par les meilleurs talents de l'industrie, Innoviz continuera à être le fer de lance de la feuille de route des produits, en répondant au besoin essentiel d'une technologie de véhicule autonome sûre et abordable.

1 L2 : Automatisation partielle. Le véhicule peut contrôler à la fois la direction et l'accélération/décélération, une surveillance humaine est toujours nécessaire.

2 L3 : Automatisation élevée. Le véhicule peut remplir toutes les fonctions de conduite dans certaines circonstances où aucune surveillance humaine n'est requise. Le conducteur doit être en mesure de reprendre le contrôle.

3 L4 : Entièrement automatisé. Le véhicule peut effectuer toutes les tâches de conduite dans des zones géographiques spécifiques sans nécessiter de présence humaine.

À propos d'Innoviz Technologies

Innoviz est l'un des principaux fabricants de capteurs LiDAR à semi-conducteurs et de logiciels de perception haute performance qui permettent la production en série de véhicules autonomes. L'offre d'Innoviz comprend InnovizOne, un capteur LiDAR de qualité automobile, produit en série, et un logiciel de perception conçu pour compléter son offre matérielle avec des fonctions avancées d'IA et de classification, de détection et de suivi basées sur l'apprentissage machine. Innoviz est soutenue par des partenaires stratégiques et des investisseurs de premier plan, dont SoftBank Ventures Asia, Samsung, Magna International, Aptiv, Magma Venture Partners, Vertex Ventures, China Merchants Capital (SINO-BLR Industrial Investment Fund, L.P.), 360 Capital Partners, Glory Ventures, Naver, Shenzhen Capital Group, New Alliance Capital, Harel Insurance Investments and Financial Services, Phoenix Insurance Company et d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.innoviz.tech.

CONTACT : Chelsea Lauber, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1311902/Innoviz_Technologies_InnovizTwo_LiDAR_Sensor.jpg

Related Links

http://www.innoviz.tech



SOURCE Innoviz Technologies