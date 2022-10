Inolex inspire avec sa nouvelle identité d'entreprise

Une beauté inédite avec un esprit rebelle qui fusionne la science et la nature

Développée en partenariat avec Pentagram, entreprise de renommée mondiale.

PHILADELPHIE, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- « Nous ne nageons pas avec le courant. Nous le créons », a déclaré Lisa Gandolfi, PhD, vice-présidente du marketing.

C'est la confiance et l'esprit rebelle qui sous-tendent la nouvelle identité d'entreprise d'Inolex, lancée cette semaine.

Inolex - Sustainable ingredients for health, beauty, and wellness.

La nouvelle marque a été développée dans le cadre d'un partenariat d'un an conclu avec Pentagram, le studio de design de renommée mondiale. Cette initiative a été dirigée par Michael Gericke et son équipe.

Le résultat en est une approche audacieuse conçue pour inspirer une rébellion positive dans le secteur de la beauté et des soins personnels.

La nouvelle identité d'Inolex confère une attitude audacieuse et contemporaine à cette entreprise farouchement indépendante qui a plus d'un siècle d'existence. Avec son mot-symbole sarcelle distinct et son logo compact représentant un X singulier, le logo d'Inolex a été soigneusement conçu sous la forme d'un élément graphique reconnaissable qui exprime la fusion de la science et de la nature assurée par la société à travers la conception réfléchie et durable de ses ingrédients.

Pourquoi un fabricant d'ingrédients qui est « à la base de l'étiquette » a-t-il l'intention de donner à sa marque une position aussi distincte ?

« Inolex repousse les limites depuis des années, en introduisant des technologies durables qui défient et redéfinissent les principaux ingrédients de la santé, de la beauté et du bien-être », a déclaré Gandolfi.

« Nos produits et notre approche reflètent depuis des décennies l'essence de notre identité, cette sorte d'esprit rebelle. Grâce à notre collaboration avec l'équipe de Pentagram, nous avons pu exprimer qui nous sommes et ce que nous offrons au secteur dans un design visuel et des images élégants et artistiques qui transcendent tout ce que nous faisons. »

L'entreprise ne veut pas définir la beauté par des images de personnes. Pentagram a plutôt développé un langage visuel qui fait appel à des images naturelles expressives et translucides et à des formes abstraites. Ces images exclusives dépeignent la dualité de la nature et de la science grâce à des compositions dynamiques qui suscitent la curiosité et créent un sentiment de fraîcheur avec une atmosphère de tranquillité.

Même le nouveau mot-symbole d'Inolex, avec ses formes de lettres sur mesure et son X distinctif, évoque l'irrévérence tempérée et la souplesse de l'entreprise.

Michael Gericke, de Pentagram, l'un des partenaires les plus connus et les plus respectés du cabinet, a dirigé l'équipe chargée de développer la nouvelle identité de marque d'Inolex. « Les dirigeants d'Inolex se préoccupent vraiment des gens et de notre environnement. Ils nous ont mis au défi et nous ont encouragés à faire preuve d'audace, voire de rébellion », explique M. Gericke. « Nous avons exprimé leur passion pour l'innovation en tant que force positive et élément de rupture dans une industrie à l'aube d'un changement extraordinaire. »

Et si la durabilité est effectivement au cœur des préoccupations dans l'ensemble du secteur des soins de beauté, son caractère central est indéniable chez Inolex. Selon le président-directeur général David Plimpton, l'entreprise se met au défi de penser différemment pour inventer l'avenir des plateformes d'ingrédients - et son personnel et ses produits sont là pour contribuer au bien de tous.

« La conception d'ingrédients durables, fondée sur la science et le respect de la nature, est au cœur de nos compétences en tant qu'entreprise. Nous nous attachons à encourager la curiosité intellectuelle, à inscrire une conception réfléchie et responsable dans nos ingrédients et à célébrer des partenariats durables avec nos clients afin que nous puissions créer ensemble de meilleurs produits de consommation », a déclaré Plimpton.

« Peut-on être disruptif tout en se souciant profondément des autres ? Tout à fait. »

C'est ce sentiment, qui consiste à concilier l'expertise scientifique avec une protection audacieuse des personnes et des lieux, qui, selon Inolex, servira à inspirer l'évolution du secteur des soins de beauté dans les décennies à venir.

La nouvelle marque d'Inolex est une indication claire de l'avenir de la société et de la direction que ses approches imaginatives sont prêtes à donner au secteur.

À propos d'Inolex

Inolex est une entreprise farouchement indépendante qui conçoit des ingrédients durables pour la santé, la beauté et le bien-être.

Nous ne nageons pas avec le courant, nous le créons. Nous concevons et réalisons des solutions pour répondre aux besoins de nos clients. Nous nous mettons au défi, ainsi que l'industrie, de penser différemment.

Respectueux de la nature, nous concevons des technologies émergentes qui garantissent en toute sécurité les performances optimales des grandes marques dans plus de 85 pays.

Nos concepteurs sont guidés par les principes de la chimie verte, pour inventer l'avenir des plateformes d'ingrédients durables. Assurant l'équilibre entre la science consciente, la nature et l'art, nos approches imaginatives deviennent les éléments constitutifs de produits exceptionnels qui prennent soin des personnes et de notre planète.

Nous sommes Inolex. Des penseurs, des concepteurs, des créateurs et des rebelles.

À propos de Pentagram

Pentagram est l'un des cabinets internationaux de conseil en design les plus connus et les plus respectés au monde. Il a récemment été désigné comme étant le cabinet de design le plus influent de ces cinquante dernières années.

Le cabinet possède des bureaux prospères à New York, Londres, Austin et Berlin. Les activités de Pentagram touchent un large éventail de disciplines et de médias dans un environnement qui favorise la collaboration et la créativité.

La pratique de Pentagram est vaste et englobe le graphisme et l'identité, la stratégie et le positionnement, les produits et les emballages, les expositions, les expériences numériques, la publicité et les communications, les visualisations de données et les caractères typographiques, le son et le mouvement.

Sa structure est unique. C'est le seul grand studio de design où les propriétaires de l'entreprise sont les créateurs du travail et constituent le contact principal pour chaque client. Cette approche reflète la profonde conviction de Pentagram : il n'y a pas de grand design sans passion, sans intelligence et, surtout, sans engagement personnel. Cette conviction se traduit par un portefeuille qui recouvre cinq décennies, de nombreux secteurs et des clients de toutes tailles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1928478/Inolex_New_Corporate_Brand_Identity_Image.jpg

SOURCE Inolex