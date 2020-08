Inova Diagnostics annonce l'approbation du marquage CE pour Aptiva®, un système numérique multi-analyte

Aptiva comble de nombreux manques économiques liés à la santé dans les laboratoires traitant les maladies auto-immunes. Les systèmes actuels fournissent un nombre limité d'analytes ne réduisant pas l'écart séronégatif constaté dans de nombreux états pathologiques. Au-delà du portefeuille actuel de tests de la maladie cœliaque, Aptiva cible à l'avenir sept autres états de maladie auto-immune et dispose de plus de 60 analytes à divers stades de développement avancé. Ces analytes supplémentaires en cours de développement aideront les cliniciens à combler le déficit séronégatif et à améliorer la fiabilité du diagnostic.

Aptiva permet également au laboratoire de bénéficier de plusieurs avantages. La capacité du portoir, s'élevant à 150 échantillons, réduit le nombre d'interventions quotidiennes et sa capacité à produire des résultats en 6,5 heures permet d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité en termes de flux de travail. Aptiva utilise une technologie multi-analyte reposant sur des particules (PMAT, ou particle-based multi-analyte technology), traitant simultanément plusieurs analytes à partir d'un échantillon de patient. La PMAT permet à Aptiva de fournir jusqu'à 720 résultats par heure en utilisant une cartouche de 12 analytes, ce qui offre la possibilité au laboratoire de finaliser son flux de travail en une journée.

« Je suis absolument ravi qu'Aptiva ait obtenu le marquage CE », a déclaré le Dr Marcos López Hoyos, le Chef du service Immunologie de l'Hospital Universitario Marqués Valdecilla, de l'Université de Cantabrie à Santander (Espagne). « C'est le produit d'une percée technologique que l'on attendait depuis longtemps et un grand pas en avant en vue de fournir un ensemble de résultats de nouvelle génération destinés à améliorer l'utilité des diagnostics de nature auto-immune et à assurer aux cliniciens des tests fiables. »

« Inova Diagnostics se félicite de lancer Aptiva dans l'UE », a déclaré Roger Ingles, le PDG d'Inova Diagnostics. « Inova Diagnostics fournit aux laboratoires les produits innovants nécessaires au diagnostic de nature auto-immune depuis 33 ans. Aptiva poursuit cette tradition. »

« Le vaste portefeuille d'analytes d'Aptiva fondé sur les maladies et les syndromes constitue une percée améliorant fondamentalement l'utilité des tests de diagnostic en laboratoire », a déclaré Michael Mahler, titulaire d'un doctorat, Président adjoint chargé de la recherche et du développement chez Inova. « Aptiva assurera efficacité et fiabilité aux laboratoires traitant les maladies auto-immunes et fournira un plus grand nombre d'informations aux cliniciens en vue de prendre en charge les patients atteints de maladies auto-immunes. »

