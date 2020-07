Inovação em tempos de crise segundo PowerLook

RIO DE JANEIRO, 9 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Nesse momento em que as empresas estão lutando para sobreviver em meio a crise gerada pela pandemia do coronavírus, soluções inovadoras surgirão e impulsionarão a retomada da economia.

Empresas estão sendo forçadas a inovar rapidamente, respondendo às mudanças radicais na demanda por seus produtos e serviços. Vimos por exemplo, muitas empresas cujos negócios eram totalmente realizados em lojas físicas se adaptarem rapidamente ao e-commerce. Da mesma forma, a crise está criando oportunidades para o lançamento de novos produtos.

Uma empresa que investiu forte em inovação e lançamento de novos produtos é a franquia PowerLook. Idealizada por Flavia Sampaio, a empresa inaugurada em 2016, foi criada para mulheres que gostam de moda, pensam consciente e entendem que não precisam gastar uma fortuna para ter um closet dos sonhos, afinal, quando você aluga, o vestido é seu pelo o tempo que você precisa.

Pensando na sustentabilidade e que as pessoas estão cada vez mais repensando a forma de consumo, a empresa lançou um Clube de Assinaturas no início do mês, onde os clientes podem escolher 1, 2 ou mais peças por mês, de acordo com a sua necessidade e com planos à partir de R$ 99,00. Com a assinatura as clientes podem ficar até 20 dias com as roupas, que podem ser recebidas em casa ou retiradas nas lojas físicas. A lavagem e os cuidados com as roupas ficam por conta da empresa, gerando comodidade e economia às clientes.

Outra sacada da empresa para driblar a crise foi criar um programa de revendedoras, permitindo que as pessoas sejam donas do próprio negócio e gerem receita através da plataforma.

Embora não seja um fenômeno novo, a pandemia acelerou a transformação digital para muitas empresas. Assim, o PowerLook criou uma divisão voltada para a comercialização e implantação da plataforma digital, para as empresas que almejam adentrar no segmento de locação de trajes.

Fundadora também da empresa PowerMarket, especializada na compra e venda de vestidos, Flavia comenta que viu a plataforma crescer 133% durante a pandemia. "A inovação deve ser uma constante. Inovar em seus negócios, apostar em canais digitais e fortalecer o time de profissionais da empresa será o melhor caminho para minimizar a crise gerada em decorrência da pandemia do coronavírus. Afinal, essa fase vai passar e precisamos estar preparados."

