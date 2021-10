Inovação Na Tecnologia Francesa: IN Groupe e Datakalab Tornam A Passagem De Fronteiras Mais Inteligente e Segura

PARIS, 13 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Líder europeu, o IN Groupe é um parceiro de confiança e uma garantia moral para apoiar a transformação da identidade do cidadão e dos ativos «corporate».

Passagens de fronteiras simples, rápidas e seguras, uma das principais preocupações dos países

Os países estão constantemente a aumentar os seus requisitos de gestão de controlo de fronteiras, sobretudo através de novas regulamentações. A passagem de fronteiras deve ser equilibrada entre a alta segurança e um processo contínuo e rápido.

Na Europa, isto resultará no controlo de pessoas que viajam no espaço Schengen, quer sejam europeias ou não, com ou sem visto.

Por conseguinte, é importante antecipar e oferecer soluções eficientes de longo prazo que envolvam identidades físicas e digitais, garantindo ao mesmo tempo as condições necessárias para proteger a soberania dos países e as questões associadas.

IN Group e Dakatalab, a forma de melhorar a eficiência da passagem de fronteiras

Tornar a passagem de fronteiras mais harmoniosa significa aumentar a utilização de equipamentos de controlo automatizados, como os sistemas Parafe, conhecidos na Europa.

Parceiro de confiança dos países no exercício da sua soberania, o IN Groupe uniu forças à start-up francesa Datakalab para desenvolver uma solução tecnológica inteligente única para o controlo automatizado das fronteiras. Pretendem integrar as suas tecnologias em equipamentos de verificação de acesso individual, utilizados para verificar se apenas uma pessoa passou realmente por um eGate com função de bloqueio para passar por um posto de controlo. Até agora, as soluções dependiam de sensores que já não conseguiam ter em consideração estes novos níveis de requisitos. Esta colaboração oferecerá uma solução mais segura, simples e flexível, cuja tecnologia foi concebida para satisfazer um nível de controlo superior.

Inteligência Artificial, uma ferramenta para agilizar a passagem das fronteiras

O IN Groupe e a Datakalab conseguiram desenvolver uma solução à base de inteligência artificial. Esta inovação deteta uma violação do sistema de acesso individual, usando tecnologias de computação de ponta para analisar as imagens e permitir que sejam processadas por redes neurais locais.

Os resultados mostram níveis de desempenho muito mais elevados do que os métodos tradicionais baseados na deteção de passagem individual. Além disso, graças a um mecanismo de aprendizagem iterativo integrado, o equipamento foi desenvolvido para ser ainda mais eficiente e inteligente. Esta tecnologia não é apenas compatível com os atuais regulamentos (com o RGPD, em particular), mas também se adaptará a desenvolvimentos futuros, ao mesmo tempo que mantém a mesma flexibilidade.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1657335/IN_Groupe_Datakalab_Logo.jpg

Contato: [email protected]

FONTE IN Groupe; Datakalab

Related Links

http://www.datakalab.com



SOURCE IN Groupe; Datakalab