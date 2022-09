Inovação no mecanismo de cooperação Shenzhen-Hong Kong: lançadas as "18 medidas" para o desenvolvimento conjunto de capital de risco de Shenzhen-Hong Kong para Qianhai

SHENZHEN, China, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O mecanismo de cooperação Shenzhen-Hong Kong introduziu uma nova política. Em 2 de setembro, o "Shenzhen Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone Administration - Hong Kong Special Administrative Region Government Financial Services and the Treasury Bureau on the 18 Measures to support Qianhai Shenzhen-Hong Kong Venture Capital Joint Development" (doravante referida como as "18 Medidas") foi lançado em Shenzhen e Hong Kong, de acordo com a Autoridade de Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone.

Em resposta ao apelo do setor financeiro de Hong Kong para a criação de um canal de cooperação mais amplo entre os fundos de capital privado de Shenzhen e Hong Kong, as "18 Medidas" estipulam claramente que uma recompensa única de dois milhões de yuans será concedida às instituições de capital de risco de Qianhai listadas na Bolsa de Hong Kong. As instituições de capital de risco de Qianhai e suas subsidiárias integrais em Hong Kong receberão uma recompensa única de um milhão de yuans por patrocinar uma empresa de aquisição de propósito especial e colocá-la na bolsa de valores de Hong Kong. Para um projeto de infraestrutura de alta qualidade de Qianhai listado na Bolsa de Hong Kong na forma de REIT, será concedido um incentivo único de um milhão de yuans ao proprietário de capital do projeto. Segundo acreditam os analistas, essa mudança facilitará ainda mais a cooperação de investimentos transfronteiriços de duas vias entre Shenzhen e Hong Kong.

A política é uma tentativa importante de aprofundar a cooperação entre Shenzhen e Hong Kong em Qianhai. A inovação em mecanismo de cooperação, a construção da economia de cluster, os incentivos para o circuito fechado são destaques que despertaram a atenção do setor.

Os especialistas do setor acreditam que as "18 Medidas" são uma solução para os desafios do setor de capital privado em Shenzhen e Hong Kong. Levando em consideração as demandas do setor de Hong Kong, elas otimizarão os pilotos nos parceiros limitados estrangeiros qualificados de Qianhai (QFLP), empresas de investimento doméstico qualificado (QDIE) e gestão de fundos privados de empresas totalmente estrangeiras (WFOE PFM); ao mesmo tempo, as empresas de gestão QDIE de Qianhai são incentivadas a investir na inovação tecnológica de Hong Kong, com uma recompensa de 2% do investimento real, ou um máximo de 500 mil yuans para entrada única e soma acumulada anual de até dois milhões de yuans para cada empreendimento.

De acordo com as "18 medidas", será estabelecido um cluster internacional de capital de risco de Shenzhen-Hong Kong em Qianhai. O cluster está localizado em Qianhai Shenzhen-Hong Kong International Financial City, com uma área de cerca de 800 mil metros quadrados. Ele receberá grandes fundos, instituições internacionais de gestão de capital, instituições líderes em capital de risco, bem como instituições de investimento de capital privado.

Graças ao desenvolvimento aprofundado da cooperação financeira entre Shenzhen e Hong Kong, uma série de empresas de investimento de capital financiadas por Hong Kong com vantagens especiais e efeitos de referência já haviam criado negócios em Shenzhen. As estatísticas indicam que, de todas as empresas de gestão de investimento de capital estrangeiro em Shenzhen, aquelas com fundos de Hong Kong representam quase 70%. Outrossim, entre os dois tipos de empresas piloto da QFLP, as que envolvem fundos de Hong Kong representam cerca de 80% do total.

Os observadores declararam que as "18 medidas" oferecem suporte geral para as instituições de capital de risco, ao mesmo tempo em que promovem os fundos de mercado secundário de capital privado (Fundos S). Elas abrangem arrecadação de fundos, investimento, gestão e retirada, todo o processo do setor de capital de risco. A ampla gama de benefícios torna a política um novo avanço, o que é de grande importância para aprofundar a cooperação financeira de Shenzhen-Hong Kong em inovação prática.

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

