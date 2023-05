Inovação no mercado financeiro: Consórcio cresce 25% e agora tem a inovação da previsibilidade no acesso ao crédito

Ao simplificar o processo de contratação e prever contemplação através da Inteligência Artificial, Turn2C torna-se a principal aliada na redução dos índices de cancelamentos do mercado de consórcio

SÃO PAULO, 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- De acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (ABAC), o mercado de consórcios registrou um crescimento de 25% no primeiro trimestre de 2023 com relação ao ano anterior, que já havia encerrado com um aumento de 13,6%. Porém, a complexidade e falta de transparência no processo de adesão a um consórcio ainda são os maiores desafios enfrentados. Nesse contexto, a infraestrutura de inteligência artificial da Turn2C tem sido destaque ao oferecer uma tecnologia inovadora que soluciona os principais desafios da modalidade: os altos índices de cancelamento e o tempo de contemplação.

Apesar do crescimento acelerado do consórcio, as taxas de cancelamento e reclamações por falsas promessas de contemplação persistem em alta. Somente em 2022, as cotas canceladas chegaram a 49%. Com a missão de eliminar cancelamentos e revolucionar o mercado de consórcios por meio da inteligência artificial, a Turn2C apresenta apenas 3% de cancelamento. Sua capacidade de realizar operações estruturadas e entregar o consórcio ideal entre as 16 principais administradoras do Brasil traz confiança para muitas empresas que usam a infraestrutura para oferecer soluções financeiras flexíveis e acessíveis aos seus clientes.

No entanto, a previsibilidade de acesso ao crédito é a grande inovação da Turn2C, que tem atraído atenção do mercado. A Fintech alcançou um feito impressionante ao desenvolver uma tecnologia avançada, que utiliza inteligência artificial combinada com análises matemáticas e estatísticas de uma ampla gama de dados para calcular a probabilidade de contemplação. Esses dados são cuidadosamente analisados, com base nas informações do objetivo de compra fornecidas pelo cliente. A previsão é tão assertiva que apresenta 97% de acuracidade em suas análises.

Bruno Pinheiro, CEO da Turn2C explica que o processo de contratação com previsibilidade foi planejado para ser totalmente simples, intuitivo e 100% digital: "Através de um chatbot que roda com a inteligência artificial por trás, o cliente do nosso parceiro pode inserir suas preferências de compra (um produto ou serviço), informar o valor desse item, determinar o valor desejado de parcela e, acima de tudo, selecionar o tempo para obter o crédito necessário. Em questão de segundos, o cliente já recebe a proposta ideal e pode dar início à contratação da sua operação. Nossa meta é que o Consórcio Inteligente seja uma solução de pagamento onde o cliente tenha cada vez mais segurança e autonomia para conquistar seu objetivo."

A inovação trazida pelo Consórcio Inteligente é tão impressionante que está causando um grande impacto no mercado, atraindo grandes parceiros. Empresas como CrediHome by Loft, Caju Benefícios, iCarros, Warren corretora, Zapay e diversos outros players influentes já usam a Tecnologia da Turn2C as a service para oferecer aos seus clientes uma experiência de compra planejada. Com mais de 30 empresas parceiras e mais de 2000 profissionais associados, a plataforma tem alcançado resultados expressivos de satisfação dos clientes. Além disso, já foram realizadas mais de 2 bilhões de simulações, consolidando a sua posição como líder em inovação.

Pinheiro afirma que a Tecnologia Turn2C chega como um novo método de pagamento, trazendo inovação para o mercado financeiro. "Queremos mostrar aos clientes que o consórcio é um meio de pagamento, não um produto financeiro sem um objetivo definido. Nosso objetivo é simplificar a experiência dos clientes no mercado a ponto de, ao considerarem a compra de um bem ou serviço, considerem automaticamente a opção do consórcio inteligente."

Sobre a Turn2C

A Turn2C Consórcio Inteligente é uma infraestrutura de inteligência artificial (IA) para o mercado de consórcio. Com foco na necessidade de compra do cliente e o propósito de transformar o setor por meio da tecnologia, a fintech desenvolveu o Consórcio Inteligente, uma plataforma capaz de entregar o produto ideal para que o consumidor tenha sucesso em seu objetivo de compra de um bem ou serviço.

Com atuação no segmento B2B, a fintech é a única no setor com acesso a 76% do mercado aberto de consórcio, proporcionando previsibilidade com inteligência baseada em dados. Com isso, Agentes da Turn2C, como são chamadas as empresas parceiras que usam a solução para oferecer o Consórcio Inteligente aos seus clientes, podem chegar ao produto ideal de forma eficiente e ampla, de acordo com o interesse individual de compra, custo e prazo do cliente. Hoje, a empresa proporciona 97% de acuracidade em seus modelos de previsibilidade.

Proporcionando previsibilidade com inteligência baseada em dados, a Turn2C está presente em todo o país e já soma cerca de 1,5 mil agentes. Recentemente, a empresa recebeu aporte de R$ 8,5 milhões em rodada seed liderada pelo fundo Honey Island by 4UM e pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

