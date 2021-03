Inovação tecnológica impulsiona o desenvolvimento do círculo econômico Chengdu-Chongqing

No início de 2020, a Comissão Financeira e Econômica do Comitê Central do Partido Comunista da China considerou a criação do círculo econômico Chengdu-Chongqing e se propôs a transformá-lo em um centro nacionalmente influente de inovação tecnológica. Em 25 de fevereiro de 2021, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou diretrizes para promover um novo padrão de desenvolvimento na região oeste da China por meio da inovação tecnológica. O documento priorizou o esforço de transformar a área de Chengdu-Chongqing em um centro de inovação tecnológica.

Ligação mais próxima

Em 24 de dezembro de 2020, depois que as instalações de infraestrutura e as tecnologias para manutenção, prevenção de desastres, testes e bilhete eletrônico foram atualizadas, a ferrovia de alta velocidade Chengdu-Chongqing foi lançada, reduzindo o tempo de viagem entre as duas cidades para uma hora. Além disso, a frequência do trem-bala foi aumentada para cada 20 minutos para facilitar o deslocamento entre as duas cidades.

A melhoria do trânsito entre Chengdu e Chongqing é atribuída em boa parte à aplicação das tecnologias ferroviárias proprietárias da província de Sichuan. Sichuan estabeleceu uma cadeia industrial integrada que abrange pesquisa e desenvolvimento, levantamento topográfico, projeto e consultoria, construção de projetos, operação e manutenção e fabricação de equipamentos. O valor anual da produção da cadeia industrial ultrapassa 150 bilhões de yuans.

Desenvolvimento de alta qualidade

A XGimi, fabricante de projetores domésticos inteligentes com sede em Chengdu, foi listada no Conselho de Inovação Sci-Tech, ou STAR Market, em 3 de março de 2021. É a sexta empresa de tecnologia com sede em Chengdu listada no conselho tecnológico chinês similar à Nasdaq.

A listagem bem-sucedida de empresas de tecnologia hardcore baseadas em Chengdu no STAR Market é indispensável para o planejamento visionário de Chengdu para as indústrias de tecnologia. A zona industrial de informação eletrônica em Chengdu, onde se localiza a XGimi, também abriga as principais empresas de tecnologia, incluindo o fabricante de produtos fotoelétricos Luwei, a LG Chem, o provedor de soluções para telas Tianma, a fabricante de substratos LCD Chengdu COE e a TCL. Juntas, estas empresas formaram uma cadeia industrial completa para apoiar tecnologias emergentes como big data, Internet das Coisas e blockchain. Graças a elas, a indústria da informação eletrônica tornou-se o primeiro setor cujos resultados ultrapassaram 1 trilhão de yuans em Chengdu. As estatísticas mostram que mais de 90% dos novos projetos de investimento de Chengdu desde 2020 estão nas várias zonas industriais espalhadas pela cidade.

Chengdu não teria obtido conquistas tão notáveis sem o apoio robusto à inovação tecnológica do governo provincial de Sichuan. Durante o período do 13º Plano de Cinco Anos (2016-2020), Sichuan dedicou grandes esforços para construir uma série de zonas de demonstração para comercializar resultados de pesquisas científicas e tecnológicas, incluindo aquelas sobre novos medicamentos e inteligência artificial. A província construiu mais de 1.800 plataformas de inovação tecnológica.

As estatísticas do município de Chongqing evidenciaram ainda mais a importância da inovação tecnológica para o crescimento econômico de alta qualidade. Durante o período do 13º Plano de Cinco Anos, as indústrias de alta tecnologia e os setores emergentes estratégicos contribuíram com 37,9% e 55,7%, respectivamente, para o crescimento industrial da cidade. O avanço tecnológico contribuiu com 58,6%. O número de empresas de alta tecnologia aumentou 3,5 vezes. Oitenta e oito institutos de inovação renomados estabeleceram escritórios em Chongqing, juntamente com 64 bases estaduais de inovação tecnológica. O número de pesquisadores aumentou 64,4%. A quantidade de patentes registradas por 10.000 pessoas aumentou em sete. Os pesquisadores da cidade ganharam 29 prêmios nacionais de ciência e tecnologia. O volume de transações dos contratos de tecnologia totalizou 100 bilhões de yuans.

Agora, a região de Chengdu-Chongqing produz um terço dos produtos e serviços para o setor global de informações eletrônicas, emergindo como um elo indispensável nas cadeias industriais e de suprimentos globais na área de informações eletrônicas.

Durante as "duas sessões" de 2021, o círculo econômico Chengdu-Chongqing e a construção realizada pelas duas cidades de uma cidade científica no oeste da China mais uma vez atraíram a atenção nacional. No futuro, as duas cidades fortalecerão a cooperação, aumentarão as capacidades de inovação tecnológica independente, trabalharão juntas para fazer descobertas em áreas essenciais e contribuirão para a criação de um importante polo de crescimento que impulsione o desenvolvimento de alta qualidade do país.

