Inovance et China Unicom lancent la plateforme de cocréation de l'écosystème Universe

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- À MWC Barcelona 2026, Inovance et China Unicom ont lancé la plateforme de cocréation de l'écosystème Universe, marquant ainsi une nouvelle phase de leur collaboration stratégique. La plateforme est conçue pour ouvrir les capacités et les ressources, en intégrant les capacités atomiques de China Unicom dans quatre domaines d'activité essentiels, ainsi que les capacités spécifiques des partenaires de l'écosystème.

Zhu Ben, vice-président d'Inovance Industrial Automation BG Overseas Business, a assisté au lancement.

Cette coopération repose sur une compréhension commune de la tendance à l'intelligence industrielle. La plateforme intégrera pleinement le réseau robuste de China Unicom, le cloud et les ressources informatiques du côté IT et CT, ainsi que l'expertise approfondie d'Inovance en matière de contrôle industriel, de systèmes d'entraînement, de solutions logicielles et de pratiques étendues en matière de données industrielles (DT) du côté OT. Grâce à des capacités complémentaires et à un écosystème ouvert, les deux parties s'engagent à construire un système de collaboration à valeur industrielle qui permet un flux de données fluide, une innovation applicative agile et une prise de décision intelligente en boucle fermée, offrant des services de bout en bout pour une mise à niveau intelligente dans toutes les industries - de la connectivité et de l'informatique à l'intelligence basée sur des scénarios.

Cette collaboration vise à relever systématiquement les principaux défis auxquels les entreprises manufacturières sont confrontées, tels que les silos de données et les difficultés d'intégration IT/OT, afin de donner naissance à de nouveaux modèles de production plus souples, plus efficaces et plus intelligents.

La communication industrielle sans fil est une technologie clé permettant de créer des usines entièrement connectées et d'assurer la flexibilité de la production. La solution sans fil haute performance INO AIR développée indépendamment par Inovance a démontré sa fiabilité dans de multiples scénarios industriels complexes. Sur la base d'une compréhension commune de l'évolution technologique, China Unicom et Inovance collaboreront étroitement dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation dans des domaines de pointe tels que la communication industrielle sans fil, explorant ensemble de nouvelles applications et solutions pour l'intégration des réseaux 5G-A, 6G et industriels. En approfondissant leur collaboration, les deux parties entendent contribuer à la maturité des futures technologies de communication industrielle et à l'accumulation des bonnes pratiques industrielles, afin de promouvoir activement la prospérité et le progrès de l'ensemble de l'écosystème industriel, fournissant ainsi une « solution chinoise » très pratique pour la transformation numérique de l'industrie manufacturière mondiale.

À propos d'Inovance :

Le groupe Inovance, fondé en 2003, est un leader mondial de l'automatisation industrielle, avec un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros en 2024. Le siège de l'entreprise se trouve à Shenzhen, en Chine.

Le portefeuille de produits comprend des variateurs CA basse tension, des variateurs moyenne tension, des servovariateurs et servomoteurs, des contrôleurs intelligents, des robots industriels, des onduleurs pour véhicules électriques, des convertisseurs pour le transport ferroviaire léger et l'internet industriel.

https://www.inovance.com/global

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927827/1.jpg