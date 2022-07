inq. fait l'acquisition de la propriété intellectuelle Enea Edge pour sa capacité d'orchestration en périphérie

JOHANNESBURG, 18 juillet 2022 /PRNewswire/ -- inq., un fournisseur mondial de solutions d'informatique en périphérie, a annoncé aujourd'hui son accord avec Enea AB pour l'octroi d'une licence pour la propriété intellectuelle (PI) d'Enea Edge par le biais d'une licence perpétuelle de développement de logiciels.

Enea Edge est une plateforme ouverte de virtualisation et de gestion de périphériques tels que les uCPE de type « boîte blanche ». Elle offre une empreinte minimale et se concentre sur une performance maximale, en particulier autour des applications réseau et périphériques.

« La propriété intellectuelle Enea Edge est extrêmement stratégique pour inq. Nous travaillons sans relâche pour devenir les leaders mondiaux de l'informatique en périphérie, et nous nous sommes engagés à intégrer celle-ci au cœur de notre stratégie fondamentale. Alors qu'inq. se concentre principalement sur les applications périphériques telles que l'IA, SDN, NFV et IoT, grâce à la PI sous licence d'Enea, inq. sera désormais en mesure d'entrer dans le domaine de l'orchestration en périphérie. » Andile Ngcaba, président exécutif d'inq.

Grâce à l'accès au kit de développement logiciel et à la propriété intellectuelle d'Enea Edge, inq. se positionne désormais comme une société d'informatique en périphérie en pleine propriété, depuis les périphériques et hyperviseurs jusqu'aux applications et l'orchestration en périphérie.

« inq. est en train d'élaborer une feuille de route produit pour ENEA Edge au sein du Centre de développement inq. situé en Inde. Nous serons en mesure de fournir un soutien commercial et technique à la clientèle actuelle d'ENEA Edge ainsi qu'un accord de licence pour Global Telco, les FAI et les MSP pour le déploiement des uCPE et des Whitebox. » Pramod Venkatesh, directeur technique du groupe inq.

inq. a travaillé en étroite collaboration avec Enea au cours des deux dernières années, et a utilisé Enea Edge comme base logicielle de virtualisation et de gestion pour sa plateforme CPE universelle. Cet accord de licence permettra à inq. d'élaborer une feuille de route qui pourra également être proposée à d'autres utilisateurs d'Enea Edge.

Enea Edge a le potentiel pour être utilisé dans la construction de réseaux virtualisés. Par conséquent, inq. peut également travailler avec les FAI et les MNO en Europe et en Afrique pour accélérer la virtualisation de leurs réseaux et jouer un rôle de premier plan en se chargeant de l'orchestration dans le cadre du déploiement de la 5G.

À propos d'inq.

inq. est une société Convergence Partners et la première société mondiale d'informatique en périphérie fondée en Afrique pour fournir des services numériques et périphériques innovants, personnalisés et pertinents pour les entreprises. inq. relie plus de 1200 des plus grandes entreprises du continent à travers plus de neuf pays. La société est réputée pour ses solutions et services innovants en matière de PI et de rendu d'activité, tels que Edge AI et IoT, Fabric, SDN/NFV et Elastic Edge. En tant que principal fournisseur de services Edge en Afrique, la société continue d'investir et d'étendre sa présence sur le continent.

