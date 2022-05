Inscrições abertas: Generation Brasil abre mais de 300 vagas gratuitas para curso de tecnologia

SAO PAULO e RECIFE, Brasil, 5 de maio de 2022 Quer trabalhar em um setor que só cresce e que desconhece a palavra crise? Esta pode ser a oportunidade que você esperava. Se você tem entre 18 e 30 anos, gosta de tecnologia, tem o ensino médio concluído e reside em São Paulo ou Recife, esta oportunidade é para você! Estão abertas as inscrições gratuitas para os cursos de Java, Mobile e NET, até o dia 9 de maio da ONG Generation Brasil. Para participar, basta acessar o link (https://brazil.generation.org/) e se cadastrar escolhendo a área de interesse.

O curso online tem duração de três meses, é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, tem o objetivo de capacitar não só com as habilidades técnicas necessárias para uma pessoa desenvolvedora, mas também com as habilidades socioemocionais fundamentais para o mercado de trabalho. Com alta taxa de empregabilidade, após a finalização do programa, a Generation Brasil, em conjunto com as empresas parceiras, apoiam os recém formados na busca e na conquista do sonhado emprego na área de tecnologia.

Os programas de qualificação profissional da Generation Brasil busca ampliar o acesso de jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social, em especial, mas não exclusivamente, negros, mulheres e grupos LGBTQIAP+, ao mercado de trabalho formal, promovendo novas expectativas de carreira.

"Esse é o maior processo seletivo organizado pela Generation Brasil. As mais de 300 oportunidades de qualificação profissional atendem a demanda do mercado de tecnologia que busca profissionais, de forma acirrada. A Generation Brasil já formou quase 2 mil alunos desde 2019, início da atuação no país. Destes, cerca de 90% foram inseridos no mercado de trabalho no prazo de 6 meses após a conclusão do programa, e 92% continuam no emprego após um ano da contratação", afirma Adriana Carvalho, CEO da Generation Brasil.

Serviço:

Data de inscrição: até 9 de maio.

Cursos: Java, Mobile e NET

Link para inscrição: (https://brazil.generation.org/)

Inscrições Gratuitas

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1811666/GEN___2022.jpg

FONTE Generation Brasil

SOURCE Generation Brasil