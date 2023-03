Inscrições abertas para o "Imersão em Negócios", evento da Capital Upgrade, do Grupo PWR

São apenas 50 vagas e três dias intensos de mentoria ministrada por Lásaro do Carmo Jr, os sócios da PWR e convidados especiais, com conteúdos profundos e muito networking

SÃO PAULO, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Empreendedores, executivos e empresários de todo o Brasil, que tenham mais de cinco funcionários e queiram adquirir novos conhecimentos e perspectivas para seus negócios em 2023, agora têm a oportunidade de se inscrever na imersão mais especializada em gestão e negócios do Brasil. Realizado pela Capital Upgrade, empresa do Grupo PWR, o "Imersão em Negócios", é um programa com foco na prática, que durante três dias inteiros reúne em média 50 empresas, de diversos segmentos e estágios de maturação, sob a mentoria de Lásaro do Carmo Jr. e os sócios da PWR, além de convidados especiais. Esta edição do Imersão e Negócios acontecerá entre os dias 24 e 26 de março, no hotel Estanplaza Funchal, em São Paulo, Capital.

Durante o encontro, os participantes têm a oportunidade de vivenciarem riquíssimas trocas de experiências dentro do universo empresarial. Serão desenvolvidas atividades práticas, com entrega de ferramentas estratégicas, focadas no desenvolvimento assertivo das empresas.

Além do tema gestão, os anfitriões do evento abordarão também, assuntos relacionados às áreas comercial, financeira, processos e cultura. E um dos diferenciais da imersão é a análise mais minuciosa das empresas dos executivos presentes através de mentorias ao vivo e do compartilhamento com outros 50 empresários que viveram ou vivem experiências similares. Também dentro da Imersão, é feito o planejamento dos próximos passos a serem seguidos pelos executivos e como será feita a implementação desse plano de ação dentro dos seus negócios.

"São mais de 40 horas de troca de experiências e práticas, abordando diferentes assuntos e vivências com quem tem a expertise nesses temas. Com profissionais que vivenciam o empreendedorismo diariamente. O "Imersão em Negócios" foi formatado para quem quer aprender, ampliar a visão de negócios e crescer, por meio de experiências reais, workshops, ferramentas práticas, mentalidade de crescimento e as melhores práticas do mercado.", diz Lásaro do Carmo, um dos mentores e organizadores do evento.

Outro ponto muito esperado pelos presentes no evento é o "Momento Power", onde empresas participantes do Imersão em Negócios têm a oportunidade de serem analisadas e mentoradas com mais riqueza de detalhes, pelos melhores nomes do mercado.

Além de trabalhar conteúdos profundos e fazer novas e importantes conexões (networking), na imersão os participantes irão conhecer o método CAUP, desenvolvido pelos sócios da PWR Gestão, que se baseia nos pilares conteúdo, ferramenta estratégica e execução para aumentar seus resultados.

"Se sua empresa não funciona sem você, se os processos ainda estão indefinidos, ou há insegurança por conta da imprevisibilidade do caixa ou se a sua equipe está desmotivada ou sem proatividade, se você não tem tempo para você e sua família, se falta clareza nas prioridades, você precisa terminantemente passar pelo Imersão em Negócios. Ele foi criado justamente com esse objetivo de te auxiliar a identificar os problemas do seu empreendimento e te auxiliar a alinhar a rota", finaliza o executivo, Lásaro do Carmo.

Entre os grandes nomes que já participaram como integrantes do Imersão em Negócios estão: João Kepler - empresário e conselheiro, Geraldo Rufino – empresário, Rogério Minotouro - empresário e conselheiro, Fernanda Venturini - ex-atleta, Marco Camargo - produtor musical, Fabrício Garcia – Magalu, Hélio Beltrão - empresário e conselheiro e Henry Maksoud - Maksoud Plaza.

Serviço

Evento: Imersão em Negócios

Data: 24 e 26 de março (sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: 9h às 18h

Local: Hotel Estanplaza Funchal

Endereço: R. Funchal, 281 - Vila Olímpia, São Paulo

Link de inscrição: https://grupopwr.com/imersao-em-negocios-sp

Sobre a PWR Gestão

A PWR Gestão é uma das principais consultorias em gestão de negócios do Brasil. Fundada em 2013, a empresa nasceu com o propósito de oferecer um novo modelo de consultoria, baseado na adoção de ferramentas práticas e na implementação de uma gestão de qualidade, focada no desenvolvimento das pessoas e do negócio. Com isso, a consultoria troca o foco do tradicional aconselhamento externo para um acompanhamento direto na execução das estratégias recomendadas. O processo da PWR Gestão prima pelo resultado e é feito em total parceria com o cliente, construindo soluções e analisando cenários em cada etapa do processo. O negócio é liderado por grandes nomes do mercado: Wilson Sá (CEO da PWR e especialista em Gestão, Resultados e Liderança), Paulo Vitor Porto (especialista em Gestão Financeira), Raduán Melo (economista especializado em Estruturação comercial e organizacional), Miguel Dyna (engenheiro, auditor e especialista em Gestão de projetos) e Eduardo Bayma (pós-graduado em controladoria e especialista em Gestão Estratégica). Para saber mais, acesse www.pwrgestao.com.br.

Sobre a Capital Upgrade

A Capital Upgrade chegou ao mercado para impulsionar novos negócios e para auxiliar empresários e empreendedores, a terem mais sucesso e gerarem valor para os seus clientes. Por meio do empreendedorismo, da gestão de qualidade e de cases de sucesso, a empresa apresenta ferramentas práticas e workshops em todo o Brasil. Mais informações estão disponíveis no www.capitalupgrade.com.br

