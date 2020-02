insightsoftware annonce l'acquisition de Longview Solutions

Cette entente fait progresser la stratégie de l'entreprise visant la transformation numérique du Bureau du directeur financier, l'extension des capacités de pointe sur le marché en matière de rapports financiers, de consolidation, de budgétisation et de planification, et y ajoute la déclaration fiscale

RALEIGH, Caroline du Nord, 20 février 2020 /PRNewswire/ -- insightsoftware, leader mondial en solutions de planification des ressources d'entreprise (enterprise ressource planning, ERP) et en gestion des performances de l'entreprise (enterprise performance management, EPM), a annoncé ce jour l'acquisition du fournisseur de logiciels de planification financière et de fiscalité Longview. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Longview est basé à Toronto et possède des bureaux dans le monde entier ; ses solutions permettent aux directeurs financiers et aux équipes chargées des finances et de la fiscalité dans les entreprises de devenir des leaders stratégiques grâce à des logiciels qui permettent d'améliorer la planification, la consolidation, les déclarations fiscales et les analyses issues du processus de collecte de données sous-jacent. La société soutient plus de 100 000 utilisateurs, auprès de plus de 700 entreprises clientes, dans plus de 100 pays. Au service d'un large éventail de secteurs allant des services financiers, de la technologie, des biens de consommation courante et de l'énergie à l'enseignement supérieur, la construction et l'industrie, Longview travaille avec des entreprises de premier ordre dans le monde entier, parmi lesquelles Deloitte, Samsung, Shell, BMW, Vodafone, Hasbro et bien d'autres encore.

Cette acquisition consolide la présence mondiale et la clientèle d'insightsoftware, en s'appuyant sur sa stratégie visant à fournir des solutions de pointe sur le marché, qui permettront d'automatiser et de simplifier les exigences complexes du Bureau du directeur financier en matière de rapports financiers et opérationnels. Les volumes et la complexité des données connaissent une croissance exponentielle ; les clients d'insightsoftware bénéficieront plus particulièrement de la possibilité de se connecter aux données fiscales, de clôture et de consolidation et de les utiliser dans le but d'améliorer le renseignement financier au sein de leurs organisations.

L'acquisition de Longview marque également l'entrée d'insightsoftware sur le marché de l'impôt sur les sociétés, un domaine à forte croissance au moment où les multinationales cherchent à automatiser la collecte, l'analyse et la déclaration des incidences fiscales dans les différents pays afin d'améliorer leur rentabilité et la stratégie de leurs prises de décisions. Nous pouvons citer en exemple la solution Operational Transfer Pricing (OTP) de Longview, que les clients à travers le monde utilisent pour effectuer des études, exécuter des analyses de scénarios, puis construire, exécuter et gérer des transactions intersociétés et optimiser l'impact fiscal des opérations dans différentes juridictions fiscales.

« Au cours des dix dernières années, nos clients et les membres de mon équipe ont eu beaucoup de succès grâce à leur travail avec Longview sur des projets d'amélioration des processus », a déclaré Scott Hice, associé et responsable de la pratique nationale, Ingénierie de la performance fiscale chez BDO USA, LLP. « Grâce à l'accord entre Longview et insightsoftware, nous sommes sûrs que les possibilités s'élargiront grâce à cette nouvelle échelle et aux ressources supplémentaires. Nous pourrons offrir à nos clients plus de solutions en matière financière et fiscale, à partir d'un unique fournisseur. »

« Alors que la transformation numérique repousse les limites d'autres domaines dans les entreprises mondiales, le Bureau du directeur financier doit continuer à se débattre avec un processus incohérent et inefficace, pour rendre compte des principales données opérationnelles, financières et fiscales », a dit Mike Lipps, PDG d'insightsoftware. « L'objectif de Longview, qui est de créer une "finance connectée", correspond parfaitement à notre vision de responsabilisation des équipes financières grâce à des solutions intelligentes qui automatisent, accélèrent et illustrent le processus de gestion financière de bout en bout, afin de pouvoir prendre des décisions stratégiques plus éclairées, en temps réel. »

« Nous sommes fiers de l'équipe, des solutions et de la clientèle que Longview a bâties au cours des 25 dernières années, toutes guidées par le principe selon lequel les équipes financières pourraient acquérir un réel avantage concurrentiel grâce à nos observations critiques, obtenues à partir de points de données vastes et hétérogènes », a déclaré Mark Hatton, PDG de Longview. « L'association avec insightsoftware accélère et élargit cet avantage, nos clients ayant désormais accès à son portefeuille complet de solutions intelligentes et automatisées composé de rapports, d'analyses et de budgétisation, avec un aperçu des données en temps réel sans précédent et des vues granulaires détaillées, qui se connectent à plus de 140 rapports pour la planification des ressources d'entreprise (ERP) et la gestion de la performance des entreprises (EPM), et s'adaptent aux sociétés de toutes tailles et à tous les secteurs d'activités. »

Basé à Raleigh (Caroline du Nord) et implanté dans 17 pays, insightsoftware est soutenu par TA Associates, Genstar Capital et ST6 Partners.

À propos d'insightsoftware

insightsoftware est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de rapports financiers et de gestion des performances des entreprises. Nos solutions permettent au Bureau du directeur financier de se connecter aux données de l'entreprise et de les interpréter en temps réel, afin d'accéder de manière proactive à de meilleurs renseignements financiers au sein de son organisation, de même que dans les meilleures équipes financières. Plus de 25 000 organisations à travers le monde font confiance au portefeuille d'insightsoftware, aux solutions de pointe en matière de rapports, d'analyse, de budgétisation, de prévision, de consolidation et de fiscalité, dans le but de leur fournir une productivité, une visibilité, une précision et une conformité accrues. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site insightsoftware.com.

À propos de Longview

Longview conçoit des logiciels d'entreprise qui relient les services financiers et génèrent des avantages concurrentiels pour les entreprises. Des centaines de milliers de dirigeants d'entreprises du classement Global 2000, opérant dans plus de 150 pays, font chaque jour confiance à Longview pour prendre des décisions d'affaires stratégiques et immédiates. Longview élève la planification, la consolidation, la déclaration fiscale et l'analyse de la collecte et de la validation des données vers les processus commerciaux stratégiques. Grâce à plus de 25 années d'expérience et de connaissance du domaine, associées à une plateforme de pointe sur site et dans le nuage, Longview offre la solution de gestion des performances la plus robuste et la plus innovante du marché. Longview est une société internationale dont le siège social se trouve à Toronto (Canada) et qui possède des bureaux à travers le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web : www.longview.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/780430/insightsoftware_Logo.jpg

SOURCE insightsoftware